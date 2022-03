Casimiro: recordes e destaques da trajetória do streamer na Twitch

Casimiro Miguel é um dos novos fenômenos da Twitch . O streamer de 28 anos despontou na plataforma como um dos nomes mais carismáticos do momentos. Suas transmissões, que normalmente viram a madrugada, são focadas em futebol e reações a vídeos do YouTube . Ainda assim, Cazé tem momentos aleatórios que vão desde gameplays ou conselhos amorosos para os espectadores. Com isso, o carioca virou um sucesso e sua audiência já lhe rendeu recordes, além de reconhecimentos no Prêmio eSports Brasil e Prêmio iBest de 2021. Veja, a seguir, recordes e destaques do dono de bordões como "meteu essa?".

Brasileiro com mais subs ativos

O carisma de Casimiro reflete na quantidade de subs que seu canal possui: são 74.667 inscrições ativas, sendo sendo 12.491 pagas e 49.268 feitas através do Prime. Com estes números, Cazé é o streamer brasileiro com a maior quantidade de subs ativos, superando nomes de igual influência na plataforma como Gaules e Alanzoka, respectivamente com cerca de 49 mil e 26,6 mil subs.

No ranking geral do site TwitchTracker, Casimiro está em terceiro lugar. Ele perde apenas para Félix "xQc" Lengyel, em segundo lugar com 83,5 mil subs, e o canal ironmouse, que lidera com cerca de 118 mil subs. O TwitchTracker calcula de forma não oficial a quantidade de subs ativos dos canais da Twitch, por isso a informação pode variar de acordo com o serviço utilizado.

Reconhecimento em premiações

Com a ascensão durante o período de pandemia, o reconhecimento do trabalho de Casimiro veio também através das premiações. Em 2021, Cazé foi eleito Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil, tradicional premiação do esporte eletrônico e streaming.

Grande retorno após diagnóstico de covid-19

Casimiro se viu em uma situação difícil quando, em janeiro de 2022, testou positivo para Covid-19. A infecção aconteceu em dezembro de 2021, após ele realizar uma sessão de cinema particular do filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa junto com amigos próximos.

O streamer então se ausentou das lives na Twitch por 10 dias, mas não sem receber uma onda de solidariedade na forma de mensagens de seus seguidores. Casimiro voltou a transmitir no dia 10 de janeiro e o público não só o recebeu com alegria, como também com números de destaque. Durante as 8h4min de transmissão, a live teve pico de 134 mil espectadores, mais de 346 mil visualizações e mais de 26 mil novos seguidores. Estes números o tornaram o brasileiro mais assistido na plataforma durante aquele período.

Recorde na transmissão do documentário de Neymar

Casimiro pediu para Netflix liberar a transmissão de "Neymar - O Caos Perfeito" no seu canal da Twitch. A série documental mostra os altos e baixos da vida e carreira do jogador, desde a ascensão no Santos, a passagem pelo Barcelona, seleção brasileira e a era no Paris Saint-Germain. O pedido de Cazé se transformou na campanha por meio da hashtag #NetflixLiberaOCaze, que viralizou nas redes sociais e teve o apoio até mesmo do próprio Neymar.

Não deu outra: a Netflix liberou e, no dia 24 de janeiro, Casimiro fez a pré-estreia do primeiro episódio da série. Acostumado com números impressivos, o streamer repetiu a dose: ao todo foram 540 mil expectadores sintonizados, superando o recorde anterior, obtido na live de retorno após a infecção por Covid.

Hype Train de mais de 11.000%

O Hype Train na Twitch é ativado quando há um pico na atividade de subs e bits de um canal, em um período de tempo específico. Uma vez iniciado, o chat pode ajudar a preencher o medidor do Hype Train usando bits, se inscrevendo de forma paga ou pelo Amazon Prime, e dando subs de presente. Se a meta for atingida antes do tempo limite zerar, o Hype Train sobe um nível e a nova meta será maior que a anterior. Todos que ajudarem no Hype Train ganham emotes como recompensa.

Foi dessa forma que Casimiro conquistou a nova marca. No dia em que transmitiu o documentário do Neymar, o Hype Train da sua live chegou ao último nível com a impressionante porcentagem de quase 12.000%. Vale registrar como curiosidade que, em outra live feita também em janeiro, Cazé já havia atingido o nível 5 do Hype Train com 10.000% de apoio - isso antes mesmo da transmissão começar.

Futebol ao vivo também é com ele

Embora o seu canal seja uma coleção de momentos variados, o coração das lives de Casimiro está no futebol. No dia 22 de janeiro, o streamer anunciou em seu Twitter a parceria para transmitir o Campeonato Carioca 2022. O acordo prevê que Cazé irá exibir 16 partidas da competição, as mesmas transmitidas pela Record na TV aberta.

Um dos auges da parceria aconteceu no dia 6 de fevereiro, com o jogo entre Flamengo e Fluminense onde o tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0. Se dentro de campo o clima estava tenso, chegando até mesmo a ter dois cartões vermelhos, fora dele Casimiro garantiu o entretenimento. O resultado foi outra live para milhares: o pico da transmissão foi de 265 mil visualizações e, ao todo, mais de 600 mil pessoas assistiram a partida.

Arrecadação de doações para Petrópolis

