Cinco aplicativos para fazer convite de aniversário

1. CC Express

O CC Express é um aplicativo da Adobe voltado para a edição de diversos tipos de artes. Entre os modelos editáveis disponíveis no app estão as opções de convites, que podem ser acessadas buscando por "convite" na barra de pesquisa. Ao tocar sobre um modelo, o app direciona o usuário para a ferramenta de edição, que permite personalizar cor e fonte do texto, adicionar ícones e aplicar efeitos de animação, entre outros ajustes.

Também é possível criar um convite do zero ao adicionar fotos, elementos e textos ao cartão virtual. O destaque do CC Express é o bom desempenho e a facilidade para editar. Além disso, todas as fontes da Adobe podem ser usadas nos convites. Como ponto negativo está o fato que o app, apesar de oferecer muitos modelos de convites editáveis, não disponibiliza tantas opções prontas para a temática de aniversário.

O Canva é mais uma opção de aplicativo para fazer convite de aniversário. Para encontrar modelos, use a barra de pesquisa do app e digite "convite de aniversário". O editor exibirá várias opções de cartões personalizáveis, nos quais o usuário pode editar fotos, textos, duplicar elementos e até inserir GIFs. O app ainda traz a possibilidade de criar um convite do zero, com recursos como adicionar ícones, mudar cores, escolher fundos e elementos.

Ao finalizar as edições, os usuários podem salvar o arquivo na memória do celular e enviá-lo por e-mail, aplicativo de mensagens ou encaminhar a imagem para impressão. Um dos pontos positivos do Canva é a grande variedade de modelos de convite e a quantidade de ícones e elementos disponíveis gratuitamente. O app é de uso intuitivo, o que facilita a edição e criação de artes.

Greetings Island é um app voltado para a edição de modelos de convites prontos. A tela inicial é composta por banners agrupados de acordo com diferentes temáticas, sendo "aniversários" a primeira delas. Ao tocar sobre o tema, é possível encontrar diversas opções e modelos, divididos por idade e gênero, por exemplo. O app é bastante simples, mas cumpre com seu propósito.

Um ponto positivo do Greetings Island é a facilidade para navegar e editar. Já um negativo é o fato de o app estar disponível apenas em inglês. Os textos escritos nos convites, por exemplo, não estão traduzidos, o que faz com que seja preciso modificar as frases. Além disso, ele não conta com elementos e ícones para serem adicionados à imagem e não permite criar convites do zero.

O aplicativo Invitation Maker tem como destaque a possibilidade de criar convites animados, em formato de vídeos curtos. Para usar a ferramenta, o usuário deve escolher um modelo de convite sobre a temática e tocar sobre ele para abrir a tela de edição. Diferente dos outros apps da lista, os convites do Invitation Maker apresentam também um envelope virtual, que antecede o card do convite.

O app permite adicionar fotos, mudar o texto do convite e até adicionar músicas disponíveis no próprio app. Na última página do convite, é exibido um mapa que, ao ser tocado, direciona o usuário para o endereço da festa pelo Google Maps. O resultado é bem interessante, já que proporciona uma experiência que lembra a ação de abrir o envelope em mãos — o que é um diferencial do serviço. Por outro lado, um ponto negativo é o que os modelos não estão traduzidos para o português.

5. Criador de Convites Virtuais

Outra opção de aplicativo para fazer convites de aniversário é o Criador de convites virtuais. A plataforma reúne mais de mil modelos de convites de diversas categorias. O aplicativo também conta com uma série de recursos, incluindo variadas famílias de fontes, adesivos, fundos e a possibilidade de importar imagens do celular para personalizar o convite.

Os pontos positivos da plataforma são a facilidade de navegação e a quantidade de modelos de cartões para aniversário disponíveis. Já os pontos negativos são os anúncios e os modelos com frases em inglês, nos quais a tradução deve ser feita manualmente.

