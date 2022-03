Cinco aplicativos para legendar vídeos automaticamente

1 de 6 Apps para adicionar legenda em vídeos: veja cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo Apps para adicionar legenda em vídeos: veja cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Como desativar modo temporário no Instagram? Saiba no Fórum do TechTudo

O Capcut é uma das opções mais populares de aplicativos para colocar legendas em vídeos. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app é capaz de reconhecer as palavras que estão sendo pronunciadas durante o clipe e, assim, gera as transcrições de forma automática. Os textos são adicionados à tela conforme as palavras são ditas, o que permite acompanhar o vídeo mesmo com o som do celular desligado.

2 de 6 O Capcut permite criar legendas automáticas de forma imediata — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes O Capcut permite criar legendas automáticas de forma imediata — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para adicionar legendas no Capcut, abra o app e selecione "Novo projeto". Na sequência, importe um vídeo salvo na galeria do celular e toque em "Adicionar". Na próxima tela, pressione sobre "Texto", no menu inferior e, em seguida, sobre "Legendas automáticas". Para prosseguir, selecione a opção "Som original" e certifique-se de que o idioma está como "Português" antes de continuar. Feito isso, o app gerará legendas automáticas. É possível alterar as transcrições ao editar o texto ou adicionar efeitos.

Quem não sabe como legendar vídeos pode recorrer ao AutoCap, aplicativo bastante intuitivo e que está disponível para Android e iPhone (iOS). Para utilizá-lo, é preciso primeiro escolher entre gravar o clipe diretamente pelo app ou selecionar um dos vídeos salvos na galeria.

3 de 6 AutoCap: aplicativo para legendar vídeos automaticamente está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro AutoCap: aplicativo para legendar vídeos automaticamente está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Caso opte por gravar o vídeo pela ferramenta, aperte “Câmera” e conceda as permissões de acesso exigidas pelo AutoCap. Para continuar, indique o idioma falado no clipe e toque em “Next”. A transcrição é gerada de forma automática, e ainda é possível editá-la na tela seguinte.

3. Voicella

Voicella é mais uma opção de aplicativo que legenda vídeos automaticamente. Assim como o Capcut, ele permite adicionar textos apenas aos vídeos salvos na galeria do dispositivo. Para começar o processo de transcrição, é preciso apertar o ícone de “+”, localizado no canto inferior direito da tela e, na sequência, tocar sobre a opção “Vídeo com legenda”.

4 de 6 Além de transcrever clipes, app Voicella também pode ser usado para traduzir legendas de vídeos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Além de transcrever clipes, app Voicella também pode ser usado para traduzir legendas de vídeos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Na próxima tela, selecione o clipe ao qual deseja adicionar as legendas, e prossiga com a ação ao tocar sobre o idioma falado no vídeo. O app, então, reconhecerá as palavras pronunciadas no clipe para gerar a transcrição. Caso alguma legenda não esteja correta, é possível editá-la na tela seguinte. Para salvar o clipe, basta tocar sobre o desenho de disquete no canto superior direito do app. Disponível para Android e iPhone (iOS), o Voicella também permite traduzir vídeos.

4. Clips

Clips é um aplicativo de edição disponível apenas para iPhone (iOS). Ao contrário dos demais apps desta lista, ele não permite adicionar legendas em vídeos salvos na galeria do aparelho. Para legendar um vídeo com o Clips, basta tocar sobre o ícone de estrela no canto inferior direito da tela ao abrir o app. Em seguida, selecione o desenho de balão de texto para adicionar as legendas. Na sequência, escolha uma entre as opções de legendas automáticas disponíveis do menu inferior.

5 de 6 App de edição Clips está disponível apenas para iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro App de edição Clips está disponível apenas para iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para prosseguir, retorne à página inicial do app, grave o clipe e espere alguns segundos até que a transcrição seja gerada. Caso perceba erros nas legendas, aproveite para editá-las. Para incrementar as edições, o Clips oferece ainda recursos como animações de câmera, adição de adesivos, emojis e músicas da biblioteca ao vídeo.

Kaptioned é outra opção de editor para legendar vídeos de forma automática. Para usar o app, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS), pressione “Choose video” e selecione o clipe ao qual deseja adicionar a transcrição. Na sequência, escolha o idioma falado no vídeo e aguarde alguns segundos.

6 de 6 O Kaptioned permite transcrever clipes a adicionar legendas traduzidas aos vídeos — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Kaptioned permite transcrever clipes a adicionar legendas traduzidas aos vídeos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O app, então, gerará as legendas para o clipe. Na tela seguinte, é possível editar a transcrição caso haja algum erro, bem como modificar a cor, o tipo de fonte e o tamanho do texto. Assim como o Voicella, o Kaptioned também permite adicionar traduções às legendas.

Veja também: Como deixar um vídeo em câmera lenta no iMovie do iPhone