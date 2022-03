Cinco apps úteis do iPhone (iOS) que pouca gente conhece

Além disso, a Apple oferece um app de Atalhos com mais de 300 ações integradas e facilita diversas ações. A seguir, o TechTudo selecionou cinco aplicativos pouco conhecidos para iPhone, mas que têm recursos muito úteis. Aproveite para fazer o download no seu celular.

1 de 6 GarageBand, Atalhos e mais: conheça 5 apps grátis que adicionam funções ao iPhone (iOS) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo GarageBand, Atalhos e mais: conheça 5 apps grátis que adicionam funções ao iPhone (iOS) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O que fazer quando o iPhone dá um bug enquanto carrega? Saiba no Fórum do TechTudo

O GarageBand transforma o smartphone ou iPad não só em um instrumento musical, mas em um estúdio de gravação completo. É possível, por exemplo, tocar instrumentos musicais no teclado Multi-Touch, criar levadas inspiradas em baterias eletrônicas com o Sequenciador de Batidas ou usar as Smart Strings para tocar uma orquestra de cordas.

Um dos destaques desse app para iPhone são os Live Loops. O recurso permite reproduzir, editar e organizar ideias musicais em tempo real, como se fosse um DJ. Além disso, é possível baixar diversos pacotes de sons e remixes para deixar as criações ainda mais originais.

2 de 6 GarageBand permite transformar o iPhone em um estúdio de música — Foto: Divulgação/Apple GarageBand permite transformar o iPhone em um estúdio de música — Foto: Divulgação/Apple

Para quem não sabe tocar nenhum instrumento, ou está começando a aprender, a interface do GarageBand pode parecer um pouco confusa por conta da variedade de recursos. Contudo, é uma ferramenta bastante completa para gravar e arranjar músicas.

2. Atalhos

O app Atalhos ajuda a otimizar tarefas do dia a dia e pode facilitar a vida do usuário de diferentes formas. Por isso, vale a pena baixá-lo no iPhone. O serviço conta com mais de 300 ações integradas aos demais aplicativos do iOS, como Contatos, Calendário, Mapas, Câmera, Safari, entre outros. Os atalhos podem ser usados com apenas um toque, a partir de widgets, da Busca, ou pedindo à Siri.

3 de 6 App Atalhos otimiza ações e facilita a vida de usuários de iPhone — Foto: Divulgação/Apple App Atalhos otimiza ações e facilita a vida de usuários de iPhone — Foto: Divulgação/Apple

Entre os recursos da ferramenta estão a possibilidade de obter itinerários para casa, fazer montagens de fotos, ouvir notícias, criar Gifs animados ou PDFs. Também é possível criar atalhos personalizados, conforme as necessidades de cada um.

O Apple Clips permite criar vídeos divertidos no iPhone de forma fácil. O app tem uma interface intuitiva e oferece variedade de recursos. A partir de comandos simples, é possível gravar na vertical ou horizontal, adicionar fotos e vídeos da biblioteca e até conectar um teclado, mouse ou trackpad Bluetooth para fazer as edições rapidamente.

4 de 6 App Clips permite fazer edições de vídeo no iPhone — Foto: Divulgação/Apple App Clips permite fazer edições de vídeo no iPhone — Foto: Divulgação/Apple

Um dos destaques do Clips são os efeitos e as animações de câmera, que permitem utilizar realidade aumentada e até mesmo os Memojis criados no app Mensagens. É possível ainda adicionar textos, adesivos, emojis e músicas da biblioteca ao vídeo. Outra ferramenta útil é a criação de legendas em tempo real, geradas automaticamente.

4. Mapeamento de Interiores

Este é um dos aplicativos da Apple menos conhecidos. Com ele, donos de estabelecimentos podem mapear os espaços internos das suas empresas. Para isso, basta andar pelo local com o iPhone. Depois, é possível incluir essas informações no app Mapas da Apple — mas antes, é preciso se registrar no Programa Indoor Maps. O app é simples, mas bastante funcional, principalmente para locais grandes, como shoppings e aeroportos.

5 de 6 Mapeamento de Interiores é útil para mapear grandes espaços internos — Foto: Divulgação/Apple Mapeamento de Interiores é útil para mapear grandes espaços internos — Foto: Divulgação/Apple

5. Reality Composer

O Reality Composer é voltado para a produção de experiências de realidade aumentada. A promessa do aplicativo é tornar qualquer pessoa capaz de fazer protótipos e conteúdos em 3D. Para isso, o Reality Composer oferece variedade de recursos e uma biblioteca completa de objetos virtuais, que podem ser personalizados. É possível também importar arquivos próprios para enriquecer conteúdos 3D e montar uma cena em realidade aumentada.

6 de 6 Reality Composer permite criar protótipos e cenários 3D no iPhone — Foto: Divulgação/Apple Reality Composer permite criar protótipos e cenários 3D no iPhone — Foto: Divulgação/Apple

O app ainda permite adicionar animações aos objetos virtuais. É possível também incluir áudio espacial ao projeto e configurar em quais momentos ele deve ser reproduzido, conforme a movimentação dos usuários. Por fim, o Reality Composer possibilita salvar a cena, compartilhar ou integrá-la a um projeto no Xcode.

Veja também: iOS 15.2: como ativar e usar o relatório de privacidade do iPhone