Cinco eletrônicos essenciais para quem pratica corrida

Quem pratica corrida pode encontrar bons aliados em alguns eletrônicos, como smartwatch , fone de ouvido Bluetooth e cinta cardíaca. O fone Tws X3, da Edifier , por exemplo, deixa o exercício mais prazeroso e ainda pode ajudar a melhorar a performance, já que não tem fios e é à prova d'água. O dispositivo está disponível no varejo online a partir de R$ 182 . Já o Smartwatch Fit 2, da Samsung , é vendido por R$ 479 e permite monitorar os quilômetros percorridos, além do tempo da corrida e alterações do organismo.

Outro eletrônico interessante para quem corre é a cinta cardíaca, que pode ser encontrada na marca Magene por a partir de R$ 179. A seguir, confira cinco dispositivos essenciais para quem pratica corrida. Vale destacar que, para nossa lista, levamos em consideração a funcionalidade dos aparelhos durante o exercício, custo-benefício, ficha técnica e também avaliações.

1. Cinta cardíaca - a partir de R$ 179

Cintas cardíacas podem ser interessantes para corredores que querem melhorar o seu desempenho físico de maneira segura. O eletrônico mostra os batimentos cardíacos na tela de um dispositivo e, assim, permite que o indivíduo corra em um determinado ritmo estipulado sem passar do limite. Uma opção de cinta cardíaca com bom custo-benefício é a H64, da Magene, que tem conexão Bluetooth e é compatível com os apps Strava, Nike+ e Runtastic Pro.

Esse modelo também tem transmissão sem fio compatível com quase todas as marcas de visor, como, por exemplo, os aparelhos Garmin e Wahoo. O frequencímetro possui cor preta e acompanha cinta elástica flexível. A H64 Magene recebeu nota 4,8 de 5 pelos consumidores da Amazon, que elogiaram a qualidade do produto em geral e o ajuste da cinta. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 179.

Prós: bom ajuste da cinta e compatibilidade com apps;

Contras: preço pode ser considerado alto.

2. Fone de ouvido bluetooth resistente à água - a partir de R$ 182

Fones de ouvido Bluetooth resistente à água são ideais para quem pratica corrida ao ar livre, já que oferecem resistência ao suor e, por isso, não estragam com a prática. Além disso, com o eletrônico, corredores podem escutar músicas e podcasts sem serem incomodados pelos fios do equipamento. Para quem gosta de correr enquanto chove, as opções também são interessantes, já que resistem também. a gotas de chuva.

Corredores que tenham um orçamento mais curto mas que busquem qualidade podem gostar do Edifier Tws X3, que apresenta bom custo-benefício por valores a partir de R$ 182. Com design ergonômico, tem bateria de até seis horas e frequência de 16 bits. Na Amazon, é avaliado com nota 4,5 de 5, tendo como destaque a qualidade de som e o preço. As críticas, por sua vez, são referentes à conexão Bluetooth, que pode apresentar instabilidades.

Agora corredores que tenham mais orçamento e busquem ergonomia e alta potência sonora podem gostar do JBL Sprint Endurance RUN. Projetado para a prática de exercícios, tem gancho magnético de fixação, o que proporciona mais estabilidade durante os movimentos. Além disso, conta com controle por toque e autonomia de oito horas. Na Amazon, é avaliado com nota 4,3 de 5, tendo como pontos positivos a qualidade e a sua construção. Como aspectos negativos, consumidores apontaram o comando touch, que pode ser muito sensível. Pode ser adquirido por a partir de R$ 350.

Prós: boa mobilidade para corridas e resistência ao suor;

Contras: controle pode ser sensível ao toque e Bluetooth pode ser instável.

3. Dispositivo de som - a partir de R$ 225

Ter um dispositivo de som portátil (MP3 ou MP4) é ideal para quem não quer correr com aparelhos mais caros, como um smartphone. Esses eletrônicos são pequenos, o que promete não atrapalhar a corrida, e cumprem bem a função de reproduzir áudio.

Com um design fino, o modelo MP4, da Goldentec, é uma boa opção de entrada, indicada para quem tem baixo orçamento mas busca uma alternativa de qualidade. Com 8 GB de memória e tela de 1,8 polegadas, o aparelho conta com gravador de voz e rádio FM. Seu MP4 lê arquivos no formato AVI e AMV e ainda promete oito horas de autonomia. Com nota 4,3 de 5 na Amazon, é elogiado pelo custo-benefício e criticado pela altura do som, que pode ser baixa. Pode ser adquirido pelo valor de R$ 225.

Já para aqueles que podem gastar um pouco mais, o MP3 Walkman da Sony pode ser uma boa opção completa. Com design slim, o dispositivo tem conexão USB, 4 GB de memória e autonomia de quatro horas. O produto recebeu nota 4,3 de 5 pelos consumidores da Amazon, que elogiaram a duração da bateria. Entre os pontos negativos, foi citado o display pequeno. O dispositivo pode ser encontrado por cerca de R$ R$ 484.

Prós: boa portabilidade e preço mais em conta que smartphones;

Contras: não têm conexão com streamings de música.

Um smartwatch permite acompanhar dados de saúde, quilômetros percorridos e ainda tempo de exercício, o que o torna um bom aliado para corridas. Com tela de 1,1 polegadas e display AMOLED, o Galaxy Fit2, da Samsung, é uma opção interessante para quem busca dispositivos do tipo, sendo compatível com celulares Android e iPhone (iOS).

Com resistência à poeira e água, esse smartwatch promete cerca de 15 dias de autonomia, sendo uma boa escolha para corredores que busquem opções com baterias duradouras. Além disso, compatível com aplicativos de corrida e exercícios físicos, também consegue identificar treinos para que o usuário possa segui-los diretamente de sua interface. Tem medidor de frequência cardíaca e calorias queimadas.

Na Amazon, o Fit2 conta com nota 4,7 de 5, angariando elogios pelos recursos e pela bateria. As críticas, por sua vez, são referentes à precisão, que pode ficar aquém do esperado em alguns casos de baixa conexão. Ideal para quem tem orçamento e busca uma opção completa, pode ser encontrado por a partir de R$ 479.

Prós: boa compatibilidade com apps e boa quantidade de recursos;

Contras: preço pode ser elevado em relação a outras opções.

5. Óculos de sol esportivo com Bluetooth - a partir R$ 2,8 mil

O óculos de sol esportivo com Bluetooth pode ser um bom aliado para quem corre em horários com grande luminosidade e quer alcançar alta performance sem atrapalhar a visão. O modelo da Bose é à prova d'água, resiste ao suor e também a alterações do clima. Além disso, o eletrônico é equipado com dois alto-falantes, que permitem ouvir músicas sem fone de ouvido. Segundo a fabricante, o óculos é leve e possui lentes polarizadas, que mais conforto visual e ainda são resistentes a arranhões.

O produto conta com oito horas de autonomia e conectividade Bluetooth. O aparelho possui integração com outros dispositivos, o que permite atender chamadas. O modelo recebeu nota de 4.6 de 5 dos consumidores da Amazon, e é vendido por cerca de R$ 2,8 mil. Entre os comentários positivos sobre o eletrônico, o destaque vai para a qualidade do produto em geral, principalmente do som. O lado negativo fica com o preço, que é bastante elevado.

Prós: boa qualidade sonora, lentes polarizadas e autonomia de oito horas;

Contras: custo elevado.

