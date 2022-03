Cinco funções úteis do Gmail que você provavelmente não conhece

O Gmail é o serviço de e-mail mais popular do mundo, com mais de 1,8 bilhão de usuários ativos mensalmente no mundo. Ainda assim, muitas funções úteis da plataforma do Google , disponível na versão web e para celulares Android e iPhone ( iOS ), passam despercebidas pelas pessoas.

Agendamento de envio de e-mail, organização automática de mensagens e habilitação do ícone de e-mails não lidos na aba do Chrome são exemplos de recursos pouco explorados que podem contribuir para uma melhor experiência no serviço. A seguir, o TechTudo lista cinco funções "escondidas" do Gmail que você precisa conhecer.

1 de 6 Gmail tem várias funções úteis na versão web e no app para celulares — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Gmail tem várias funções úteis na versão web e no app para celulares — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Agendamento de envio

A função de agendamento de envios facilita a vida de quem precisa enviar mensagens com antecedência em datas específicas. Nela, é possível programar o disparo de conteúdos com até um ano de antecedência. Para usar o recurso, os usuários devem redigir um novo e-mail, adicionar destinatário, clicar na seta ao lado de "Enviar" e selecionar a opção "Programar envio". Entre as alternativas oferecidas pelo Gmail estão "Amanhã de manhã", "Amanhã à tarde", "Segunda-feira de manhã" e "Escolher data e horário", opção que pode ser configurada pelo remetente.

2 de 6 Gmail permite programar envio de e-mails — Foto: Reprodução/Maira Soares Gmail permite programar envio de e-mails — Foto: Reprodução/Maira Soares

No aplicativo, o procedimento é semelhante. Após abrir a opção “Escrever” e adicionar um destinatário, basta acessar os três pontos na barra lateral e tocar em "Programar envio". As opções que aparecerão na tela serão as mesmas da versão web. Também é possível excluir os e-mails agendados antes do envio. Para isso, o usuário deve acessar a aba "Programados" e selecionar a opção "Cancelar envio".

2. Organização alterando as cores dos marcadores

A caixa de entrada do Gmail pode ficar mais organizada ao utilizar marcadores. O recurso facilita a separação de mensagens de diferentes categorias – como trabalho, compras, estudos, newsletters, entre outros – na caixa de entrada. Para distinguir os e-mails visualmente com mais rapidez, os usuários podem alterar as cores dos marcadores.

3 de 6 Alterar as cores dos marcadores facilita a organização da caixa de entrada — Foto: Reprodução/Maira Soares Alterar as cores dos marcadores facilita a organização da caixa de entrada — Foto: Reprodução/Maira Soares

Na versão web, é necessário acessar a aba “Categorias”, escolher o marcador e clicar nos três pontos laterais que aparecem na opção escolhida. A mudança é feita selecionando a opção "Cor do marcador". O Gmail possui algumas cores pré-definidas, mas também é possível adicionar uma cor personalizada. Vale lembrar que o recurso está disponível apenas na versão web.

3. Organização automática de e-mails

Outra funcionalidade muito útil e pouco explorada é o filtro que permite organizar e-mails automaticamente. Por meio da ferramenta, é possível definir se a mensagem será arquivada, marcado como lida ou com estrela, encaminhada ou excluída, entre outras possibilidades. Com isso, conteúdos enviados pelo seu chefe, por exemplo, podem ser sempre marcados como favoritos.

4 de 6 O uso do filtro no Gmail permite que os e-mails recebidos sejam organizados rapidamente — Foto: Reprodução/Maira Soares O uso do filtro no Gmail permite que os e-mails recebidos sejam organizados rapidamente — Foto: Reprodução/Maira Soares

Para usar a função na versão web do Gmail, os usuários devem ir na barra de pesquisa, clicar no ícone de ajuste, definir as especificações do e-mail, clicar em "Criar filtro" e configurá-lo de acordo com as suas preferências. No aplicativo, é possível ajustar os filtros de pesquisa logo na caixa de entrada. Porém, o serviço não permite criar filtros pelo celular.

4. Ícone de mensagem não lida no Chrome

Ativar o ícone de mensagens não lidas auxilia na organização dos e-mails recebidos e facilita a leitura dos conteúdos esquecidos na caixa de entrada. Para ativar a funcionalidade na versão web, basta ir em “Configurações”, “Ver todas as configurações”, selecionar “Avançado” e ativar a opção “Ícone de mensagem não lida”. Em seguida, basta clicar em “Salvar alterações”.

5 de 6 É possível saber quantas mensagens ainda foram abertas no Gmail com o ícone de mensagem não lida — Foto: Reprodução/Maira Soares É possível saber quantas mensagens ainda foram abertas no Gmail com o ícone de mensagem não lida — Foto: Reprodução/Maira Soares

5. Modos de visualização

Quem prefere visualizar os e-mails de maneira mais compactada pode alterar o modo de visualização no Gmail. Essa função possibilita que mais e-mails apareçam na caixa de entrada, oferecendo uma visão mais ampla das mensagens recebidas. Na versão web, ao clicar na engrenagem de “Configurações”, é possível alterar a densidade dos conteúdos recebidos.

6 de 6 Alterar a densidade no Gmail possibilita visualizar mais e-mails na caixa de entrada — Foto: Reprodução/Maira Soares Alterar a densidade no Gmail possibilita visualizar mais e-mails na caixa de entrada — Foto: Reprodução/Maira Soares

No momento de ativação, basta escolher alguma das opções disponíveis: “Padrão”, “Regular” e “Compacto”. No aplicativo, é preciso acessar as “Configurações”, selecionar "Configurações gerais”, “Layout de exibição das conversas” e definir entre as três opções disponíveis para visualização dos e-mails.

Com informações de 9to5Google e Google Support (1 e 2)

