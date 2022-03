Como comprar na Shein e não ser taxado? Veja 4 dicas que podem ajudar

Comprar na Shein e não ser taxado é o desejo de muitos clientes do e-commerce chinês . A loja online, disponível também em aplicativo para celulares com Android e iOS , se popularizou no Brasil por oferecer preços baixos em peças de roupas e acessórios. Acontece que, por serem despachados do exterior, todos os produtos enviados pela Shein estão sujeitos ao imposto de importação, possibilidade capaz de anular o custo-benefício da compra.

A aplicação da taxa após a fiscalização alfandegária é prevista por lei nacional (nº 3.244/1957), mas existem algumas dicas que podem ajudar os consumidores a escapar dos tributos. Pensando nisso, o TechTudo separou quatro orientações para comprar na Shein sem ser taxado e explicou como é preciso proceder em caso de tributação. Vale lembrar que as sugestões são baseadas em experiências de compra dos consumidores e não podem assegurar que o produto não será tributado.

1 de 5 Shein: lista reúne dicas para comprar no site sem ser taxado — Foto: Lucas Santos/TechTudo Shein: lista reúne dicas para comprar no site sem ser taxado — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Shein: o que significa a garantia de frete R$0,00? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

1. Faça compras de até 50 dólares

Segundo experiências de consumidores da Shein, compras de até US$ 50 tendem a passar despercebidas durante a fiscalização alfandegária e geralmente não são taxadas. No entanto, é preciso ressaltar que, de acordo com a portaria de n.º 156/1999, emitida pelo Ministério da Fazenda, bens de até US$ 50 só estão isentos do imposto de importação se o remetente e o destinatário forem pessoas físicas – o que não é o caso de quem importa produtos da Shein, pessoa jurídica.

2 de 5 Shein: compras abaixo de US$ 50,00 não costumam ser tributadas pela Receita Federal — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Shein: compras abaixo de US$ 50,00 não costumam ser tributadas pela Receita Federal — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Vale lembrar ainda que o carrinho do site consta em reais, ou seja, a pessoa que estiver comprando deve se atentar à conversão para o câmbio americano na hora de fechar a transação. Na cotação atual da moeda, US$ 50 seria equivalente a aproximadamente R$ 240.

2. Compre produtos pequenos e pouco volumosos

Comprar produtos pouco volumosos é mais uma dica que pode ajudar os compradores da Shein a escapar da tributação. Isso porque, dada a grande quantidade de mercadorias que chegam ao Brasil diariamente, é comum que pacotes pequenos e leves sejam "relevados" durante a fiscalização, em detrimento de caixas mais pesadas, que costumam levantar mais suspeitas.

3 de 5 Itens grandes costumam chamar a atenção dos fiscais da Receita Federal durante a fiscalização alfandegária — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Itens grandes costumam chamar a atenção dos fiscais da Receita Federal durante a fiscalização alfandegária — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

O carro-chefe da Shein é o vestuário feminino, e as peças de roupas não costumam compor um pacote muito volumoso. Entretanto, caso o consumidor tenha comprado muitas peças de uma só vez – ou peças pesadas, como é o caso das roupas de inverno –, pode chamar a atenção da fiscalização e corre o risco de ter a compra taxada. Uma boa recomendação é buscar não exceder o peso de 2kg por pacote.

3. Divida a compra em mais de um carrinho

Esta orientação funciona como sugestão complementar ao tópico anterior. Caso o consumidor queira fazer uma compra completa, com vários itens de uma vez, pode ser que o pacote fique pesado e acabe chamando a atenção da fiscalização brasileira. Se mesmo assim não quiser deixar produtos para trás, o cliente tem a possibilidade de fracionar a compra em dois ou mais carrinhos, para desviar a atenção do pacote e reduzir as chances de tributação. Nesse sentido, vale também buscar não exceder o limite de US$ 50 em cada cart.

4 de 5 Dividir a compra entre carrinhos diferentes no app ou site da Shein pode ajudar a reduzir chances de tributação — Foto: Reprodução/Fernanda Lutfi Dividir a compra entre carrinhos diferentes no app ou site da Shein pode ajudar a reduzir chances de tributação — Foto: Reprodução/Fernanda Lutfi

4. Faça compras em datas comemorativas

Outra dica que pode ajudar a escapar das taxas ao importar produtos da Shein é esperar para realizar as compras perto de datas comemorativas, especialmente as que costumam movimentar o comércio. Em períodos como Natal e Black Friday, o número de pacotes entrando e saindo do país aumenta, o que tende a sobrecarregar o órgão fiscalizador.

5 de 5 Comprar na Shein durante datas como Black Friday pode fazer com que o pedido passe despercebido mais facilmente pelos fiscais da alfândega — Foto: Luana Antunes/TechTudo Comprar na Shein durante datas como Black Friday pode fazer com que o pedido passe despercebido mais facilmente pelos fiscais da alfândega — Foto: Luana Antunes/TechTudo

Com o mesmo número de fiscais operantes, mas um volume muito maior de encomendas a serem verificadas, é provável que nem todos os pacotes sejam examinados detalhadamente na alfândega. Consequentemente, as chance de a compra não ser tributada pela Receita Federal são maiores.

Fui taxado. E agora?

Clientes da Shein que tiveram o pacote tributado podem receber de volta ao menos uma parte do valor tributado. Isso porque a própria loja se compromete a arcar com 50% da taxa do seu produto. Para isso, o usuário deve abrir um chamado junto à empresa. No entanto, é preciso ressaltar que a solicitação não pode ser feita antes de o comprador pagar o tributo – procedimento possível a partir do próprio site dos Correios, cujo rastreamento mostra se houve a aplicação da taxa.

No aplicativo da Shein, o usuário deve entrar no seu perfil, tocar no ícone "Suportar" e depois no botão "Serviço ao cliente". Na aba "Rastreamento e entrega", haverá a opção "Alfândega". Ao tocar sobre ela, será aberto um chat que fornece instruções sobre o reembolso, as quais incluem o envio do comprovante de pagamento da taxa. Feito isso, basta selecionar o pedido que foi tributado.

Existe também a possibilidade de não pagar o valor taxado, comunicar o ocorrido à Shein e ter o estorno do valor do produto, que retornará ao fabricante. Postar uma contestação no Reclame Aqui também acionará o suporte da empresa.

Com informações de Shein e Portal da Legislação

Veja também: Cinco tópicos que devem ser analisados na hora de comprar celular