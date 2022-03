Como estudar online? Sete dicas e ferramentas úteis para estudantes

Plataformas como o Google Acadêmico , MindMeister , Forest e Brainly são alguns exemplos de serviços que prometem ajudar quem estuda online ou faz aulas de Educação a Distância (EAD). As ferramentas grátis ajudam a memorizar conteúdos e têm até acervos com artigos e textos acadêmicos. Esses recursos podem ser úteis para estudantes que estão nas escolas, no pré-vestibular ou em faculdades espalhadas por todo o Brasil. A seguir, o TechTudo separou uma lista com sites que podem ajudar a aumentar a eficiência dos estudantes.

1. Faça mapas mentais online

Desenvolver mapas mentais facilita a compreensão dos assuntos estudados e viabiliza um maior armazenamento das informações, já que a ferramenta ajuda a fazer resumos de conteúdos extensos. Plataformas como GoConqr, Coogle e Gliffy estão disponíveis na Internet para que estudantes criem seus materiais.

Outra opção é o MindMeister, um site que permite estabelecer tópicos e ligações com o assunto principal para fazer o resumo de determinada temática. Além de mapas mentais, é possível escolher outras apresentações visuais, como listas e organograma. Cada balão permite que seja adicionado um link, comentário, notas ou algum anexo para facilitar durante os estudos.

2. Use flashcards para memorizar conteúdos

Quando é necessário memorizar vários conteúdos, é importante utilizar métodos que permitam fazer isso de forma prática. O flashcard é um cartão que contém perguntas ou palavras-chave de um lado e repostas ou conceitos do outro. O uso da técnica facilita a memorização e se mostra eficiente para quem quer decorar termos, nomenclaturas e siglas para fazer uma prova, por exemplo.

Uma opção de plataforma para fazer flashcards gratuitos é o GoConqr. O site também permite montar mapas mentais, slides, notas, quiz e fluxogramas. Ao clicar em “Mapa Mental”, uma nova página mostra dois cartões. Em um, o usuário deve inserir a pergunta ou a palavra-chave. No outro, informar a resposta ou o conceito. Depois disso, é possível personalizar o card como quiser para treinar o assunto estudado.

3. Avalie o progresso do aprendizado em sites de respostas

Quem está estudando para concursos deve avaliar qual é o progresso do aprendizado até o momento. Para isso, uma boa saída é recorrer a sites de respostas. As plataformas fornecem o gabarito de questões aplicadas em exames concorridos e, desta forma, permitem que os estudantes identifiquem onde estão errando e em que tópicos devem melhorar.

Um exemplo é o Brainly, serviço que permite visualizar respostas em diversas áreas do conhecimento e possibilita a interação entre professores e alunos. Outras plataformas são o Qconcursos, voltada preferencialmente para concursos, e o Questões Enem, destinado aos estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio.

4. Use extensões para navegador que ajudam a manter o foco

Ao estudar pela Internet, é comum se distrair e acabar acessando sites que tiram o foco da aprendizagem e roubam minutos preciosos dos estudos. Nesse sentido, utilizar algumas extensões para navegador pode ajudar a manter a concentração e aumentar a produtividade.

O Forest é uma boa alternativa. Com a ferramenta, é possível estabelecer períodos de foco total, bloquear sites para evitar distrações e ganhar recompensas quando o tempo é cumprido pelo usuário. Outra extensão prática e eficiente é o Todoist, que possibilita fazer listas de tarefas, organizar os estudos e facilitar a visualização do que é preciso fazer no dia.

5. Pesquise artigos acadêmicos em plataformas especializadas

Estudantes do ensino superior precisam consultar artigos científicos no decorrer de sua trajetória acadêmica, seja para se aprofundar sobre determinado assunto, participar de debates em aula ou confeccionar o trabalho de conclusão de curso. Uma boa forma de encontrar esse tipo de material na Internet é recorrer a plataformas como o Google Acadêmico.

Na ferramenta, é possível filtrar a pesquisa por data, relevância e idioma. Para agilizar a procura de artigos, basta salvar os artigos para consulta na aba “Minha biblioteca”. O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a plataforma SciELO (https://www.scielo.br/) também apresentam artigos acadêmicos que podem auxiliar nos estudos online.

6. Armazene as anotações das aulas em nuvem

Fazer anotações sobre as aulas em serviços de armazenamento em nuvem pode ser mais interessante que tomar notas no caderno. Isso porque, ao armazenar conteúdos em plataformas como Evernote e o Google Docs, o estudante consegue localizar as notas com mais facilidade, o que otimiza a consulta de materiais durante a preparação para provas, por exemplo. Entre os benefícios do uso dos serviços em nuvem está também a melhoria da organização, já que é possível distribuir os arquivos em pastas, e a garantia que as anotações não serão perdidas.

7. Organize os trabalhos em grupo com ferramentas de gestão de projetos

Trabalhos em grupo no formato online podem ser organizados por intermédio de ferramentas especificas para gestão de projetos. Com elas, é possível atribuir tarefas a certos membros da equipe, fornecer instruções de como executá-las, estabelecer prazos, acompanhar o progresso das atividades, entre outras possibilidades. Um exemplo de ferramenta de gestão de projetos é o Trello. A plataforma permite fazer quadros usando o método de organização ágil kanban. Outras alternativas são as plataformas Asana e ClickUp.

