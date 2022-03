Como saber se eu fui bloqueado no WhatsApp? 6 pistas que podem ajudar

"Como saber se estou bloqueado no WhatsApp ?" Essa é uma das perguntas mais comuns entre os usuários do aplicativo de mensagens. Embora o WhatsApp não notifique o bloqueio, alguns sinais podem entregar a ação. Isso porque, ao bloquear alguém, o mensageiro corta toda e qualquer comunicação com o contato bloqueado, impedindo este de ver a foto de perfil da pessoa, visualizar o status online e adicioná-la a novos grupos, entre outras coisas.

Quem suspeita ter sido bloqueado pode tirar a dúvida a partir de alguns testes e observações simples no aplicativo de mensagens da Meta. Confira abaixo seis pistas que indicam que você foi bloqueado no WhatsApp. Todas as dicas são válidas para celulares Android ou iPhone (iOS).

1. Você não vê mais o status online ou “visto por último” da pessoa

Se determinado contato do WhatsApp não aparece online há muito tempo, é provável que ele tenha te bloqueado. Os contatos bloqueados também não visualizam o "visto por último", que mostra data e hora da última vez em que a pessoa usou o mensageiro.

No entanto, isso por si só não é decisivo para dizer se alguém foi bloqueado. O contato pode ter apenas desativado o recurso de "visto por último", o que é possível fazer nas configurações de privacidade do aplicativo.

2. Você não vê a foto do perfil da pessoa

Outra forma de saber se está bloqueado no WhatsApp é observando se você deixou de ver a foto de perfil do amigo. A imagem, exibida no topo da janela de conversa, é substituída por um boneco branco em um fundo cinza, como se a pessoa nunca tivesse adicionado qualquer fotografia.

O aplicativo também oculta a mensagem de descrição do perfil, outro sinal de que a conta te bloqueou. Assim, a melhor maneira de verificar isso é abrindo o perfil do contato. No iPhone, o procedimento é feito tocando sobre a foto em miniatura no topo da conversa. Donos de celulares Android, por sua vez, devem dar um toque sobre o nome da pessoa.

3. Você não consegue adicionar a pessoa a novos grupos

Um teste para saber se você teve o WhatsApp bloqueado por alguém é adicionar a pessoa a um novo grupo. Se isso tiver acontecido, o aplicativo vai exibir a mensagem "Não é possível adicionar <nome>". Nos bate-papos em grupo dos quais já faziam parte antes, porém, vocês ainda poderão trocar mensagens normalmente.

No Android, para criar um novo grupo é preciso abrir a aba "Conversas", tocar no botão de mensagem no canto inferior direito e selecionar "Novo grupo". Então, basta tocar na lupa, escrever o nome da pessoa suspeita de ter te bloqueado e apertar a setinha para configurar o chat coletivo.

O procedimento para iPhone é praticamente o mesmo, exceto pelo fato que o botão de "novo grupo" é exibido diretamente na aba "Conversas". Quando tudo estiver pronto e você apertar o botão de confirmação, o WhatsApp vai mostrar a mensagem de impedimento, caso o amigo tenha te bloqueado.

4. Mensagem deixa de ser entregue

O WhatsApp deixa de enviar suas mensagens para quem te bloqueou. Isso significa que os balões de diálogo aparecerão com um único risco cinza, sinal de que a mensagem só chegou ao servidor do mensageiro, mas não foi encaminhada ao destinatário. A regra vale para smartphones com Android e iOS: se a mensagem nunca fica com dois checks, o contato pode ter te bloqueado.

5. Você não consegue ligar para a pessoa

Também é possível descobrir um suposto bloqueio pelas chamadas de voz ou vídeo. Se a ligação fica chamando indefinidamente e a pessoa nunca atende, ela pode ter te bloqueado. Você não perceberá diferença enquanto faz a chamada, mas o telefone do destinatário não vai tocar.

Para ligar para alguém pelo WhatsApp, basta abrir a janela de conversa e tocar no símbolo de telefone (para voz) ou de câmera (para videochamada). Os ícones ficam no cabeçalho do chat, tanto no iOS quanto no Android.

6. Você não consegue visualizar o Status da pessoa

O WhatsApp também deixa de exibir os posts do Status da pessoa que te bloqueou. Como você não verá nada, é sempre possível que o amigo não tenha feito publicação no dia. Mas, se o contato tinha costume de fazer Status com frequência e de repente nunca mais fez, é um indício de que ele bloqueou seu número.

Vale ressaltar que as dicas acima funcionam melhor em conjunto. Se um contato parou de postar Status, não atende suas ligações, não aparece mais online, deixou de ter foto de perfil, não recebe suas mensagens e nem pode ser adicionado em novos grupos, muito provavelmente ele te bloqueou no WhatsApp.

