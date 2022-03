Como tirar selfies perfeitas? 6 aplicativos para editar autorretratos

Tirar selfies perfeitas é uma tarefa desafiadora, mas que pode ficar mais fácil com a ajuda de aplicativos de edição especializados no retoque de autorretratos. O Facetune 2 , por exemplo, permite corrigir defeitos da pele e ajustar traços do rosto. O editor de fotos AirBrush , por sua vez, conta com ferramentas para remodelar a face, suavizar marcas e mais.

Disponíveis para Android e iPhone (iOS), os aplicativos ainda reúnem funcionalidades como filtros e adesivos. Na lista a seguir, conheça seis apps para editar autorretratos, veja os recursos de cada ferramenta e avalie seus prós e contras.

O YouCam Perfect é um aplicativo de edição de selfies que possui ferramentas de ajustes de brilho, exposição, modelador de rosto, filtros e até efeitos de animação nas selfies. Também é possível ajustar as proporções da foto, adicionar molduras, figurinhas e planos de fundo. Além desses recursos, o app ainda funciona como uma rede social, permitindo o compartilhamento de fotos na plataforma.

Os testes feitos pelo TechTudo revelaram alguns pontos negativos em relação à interface e às funcionalidades do aplicativo. A tela inicial, por exemplo, traz muitas funções, o que pode dificultar a navegação em um primeiro contato. Além disso, a ferramenta "Remoção" não tirou as manchas do rosto de forma natural. Quanto aos pontos positivos, pode-se citar o modelador de rosto e corpo, que são gratuitos. Para liberar todos os recursos, é preciso assinar o app por R$ 134,99 anualmente.

O Facetune 2 é outra opção de editor de imagens focado em ajustes de selfies. As ferramentas do aplicativo permitem ajustar traços do queixo, clarear o rosto, esconder manchas da pele, mudar cor de cabelo, aplicar efeito retrato, entre outras coisas. Entre os pontos positivos do app está a qualidade dos recursos, que conferem um aspecto natural às fotos mesmo após a edição. Em contrapartida, algumas ferramentas são pagas, o que representa um ponto negativo para os usuários que não estão dispostos a gastar dinheiro com planos premium.

Os recursos que apresentam a palavra "Try" ("experimentar", em português) só são liberados se o usuário assinar o plano mensal de R$ 14,99 ou realizar a compra única de R$ 179,99. O plano anual, por sua vez, sai a R$ 59,99. Alguns dos recursos pagos são aplicação de fundo, alteração da cor do olho e ajustes específicos no rosto. Para acessar o aplicativo, é preciso logar em uma conta Google ou entrar pelo Facebook.

3. Perfect 365

O aplicativo de edição de selfies Perfect 365 conta com ferramentas de maquiagem, mudança de cores de cabelo e modelagem de rosto. É possível, por exemplo, aplicar batom, clarear os dentes e a pele, pintar sobrancelha e remover manchas do rosto. O recurso para modelar a face, um dos destaques do app, permite levantar bochecha, olhos e ajustar lábios sem precisar assinar o plano premium anual, que custa R$ 104,99 e dá direito a mais 25 ferramentas pro.

Além da ferramenta de modelagem, outro pontos positivo do Perfect 365 é o layout simples, que facilita o uso das ferramentas. Entre os pontos negativos está a artificialidade de alguns efeitos de maquiagem, que podem trazer um aspecto fake às selfies quando aplicados integralmente. Nesse sentido, uma boa dica é usar os recursos de intensidade para ajustar os efeitos de edição.

O aplicativo AirBrush une simplicidade no layout a recursos bem desenvolvidos. Entre as ferramentas disponíveis no app estão removedor de acnes e olheiras, bronzeador de pele e remodelador de rosto. O AirBrush também conta com filtros, pintura de cabelo, clareador de dentes e maquiagem.

Outro destaque é a grande quantidade de recursos gratuitos, embora o plano mensal de R$ 14,99 ofereça mais possibilidades de edição, como aplicação de base, alinhamento de dentes e efeito de contorno. A qualidade das funcionalidades, que deixam a foto natural mesmo após aplicação de efeitos, também é um ponto positivo.

O Camera360 se intitula como o melhor aplicativo para editar fotos do mercado. O programa possui múltiplos recursos para aperfeiçoar autorretratos, como contorno, suavização e maquiagem. É possível ainda adicionar backgrounds disponibilizados pelo app, remover e desfocar o fundo da foto — o que serve para fazer o famoso "efeito retrato" — e borrar elementos.

Um recurso interessante do Camera360 é a ferramenta "Um clique beleza", que edita a imagem com pré-definições em apenas um toque. Entre os pontos positivos do app estão também a qualidade do resultado da edição e a liberação de ferramentas "VIP" se o usuário optar por assistir anúncios. Por outro lado, a função de afinar o rosto é de difícil manuseio, sendo esse um ponto negativo.

6. Beauty Plus

De fácil navegação e com layout simples, o editor de fotos Beauty Plus permite editar selfies de forma simples e rápida. O app conta com filtros e ferramentas para tirar o efeito de oleosidade da pele, bronzear o rosto, remover acnes, aumentar ou diminuir o tamanho da cabeça e dos olhos, entre outras edições. Também é possível ajustar o rosto e aplicar maquiagem.

Alguns recursos premium, como o Modo HD, são liberados apenas para assinantes. O serviço custa R$ 119,99 por ano. Entre os destaques do app podemos citar o removedor de acnes e a boa qualidade dos recursos em geral.

