Como viajar barato? Cinco dicas online que vão te ajudar

Nesse sentido, outra dica para quem está em busca de viagens econômicas é preferir o aluguel de casas de temporada, opção possível em plataformas como Airbnb, à reserva de quartos de hotel. Para te ajudar a viajar mais e gastar menos, o TechTudo listou cinco dicas online para poupar dinheiro nos seus roteiros nacionais ou internacionais.

1. Use milhas aéreas acumuladas em programas de fidelidade

Companhias aéreas como Latam, Gol e Azul têm programas de fidelidade que geram milhas aéreas aos clientes que utilizam seus serviços. Dependendo da quantidade de pontos acumulados, as milhas podem ser trocadas por passagens aéreas gratuitas ou com grandes descontos. Para saber qual é o seu saldo, basta acessar sua conta nessas empresas e conferir o extrato.

Vale ressaltar que as milhas geralmente possuem datas de vencimento. Então, para não perdê-las, certifique-se de que o prazo de validade está de acordo com o planejamento de sua viagem. Se você não pretende viajar até a expiração dos seus pontos, uma dica é verificar a possibilidade de trocá-los por prêmios ou produtos de lojas parceiras.

2. Compare preços de passagens em diferentes plataformas

Outra dica para viajar barato é comparar preços de passagens. Para isso, existem plataformas como o Skyscanner, um buscador de voos que exibe pesquisas de passagens e de linhas aéreas com base no destino e nas datas informadas pelo cliente. O serviço, que está disponível na web e no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), não vende passagens — apenas direciona os clientes às páginas das companhias aéreas.

Na pesquisa, você pode configurar a página para mostrar os valores mais baratos primeiro, ou ainda conferir qual é o mês mais barato para viajar. Também é possível ter uma visão do mês inteiro para saber quando a passagem estará menos cara. O Skyscanner também permite procurar por aluguel de carro e hotéis.

Outra opção de buscador de passagens aéreas é o Google Voos. A ferramenta usa inteligência artificial para indicar se o valor do bilhete escolhido está realmente mais barato e permite configurar alertas de preço. Na opção "Calendário", o usuário vê os preços da passagem para o mês inteiro e confere qual é a mais barata. Já o "Gráfico de Preços" exibe as mudanças nos valores ao longo do tempo.

3. Procure promoções de passagens em sites especializados

Existem sites que são especializados em turismo e selecionam promoções de passagens. Na 123 Milhas, por exemplo, você não precisa ter milhas para comprar voos mais em conta. Além disso, a plataforma calcula qual é o voo mais barato com base no destino, datas, horário, paradas e companhias aéreas. A 123 Milhas não realiza marcação de assentos, e o pagamento pode ser feito no próprio buscador ou no site da empresa de voos.

O MaxMilhas é outra opção de site que oferece passagens mais baratas do que o normal, além de permitir a busca por pacotes e hotéis. Um dos diferenciais do site é que as pessoas podem vender milhas. A venda ocorre de acordo com a modalidade, a quantidade de milhas e o programa de fidelidade do usuário.

Há também o Decolar.com, uma agência de viagens que oferece promoções de passagens de avião, hotéis, pacotes de turismo e até de ingressos. Os usuários podem criar um alerta de preço, que será enviado por e-mail quando o valor da passagem aérea estiver mais barato. O site permite ainda a contratação de seguros de viagem e serviços de transfer, bem como aluguel de carros.

4. Encontre hotéis baratos com a ajuda de comparadores de preço

Para quem pretende economizar com a hospedagem, os sites comparadores de preços de hotéis podem ser bons aliados durante o planejamento da viagem. O Trivago, por exemplo, permite aos viajantes buscar um destino mais barato e configurar a pesquisa com base em avaliações, tipo de estadia, localização na cidade de destino e valores. O site mostra os valores dos descontos e redireciona o usuário para o site que faz a reserva da hospedagem.

Outra opção de site que também possui esta funcionalidade é o Hurb - Hotel Urbano, que concentra mais de 400 mil hotéis no mundo. Além de hospedagens, pacotes e resorts, a plataforma também pesquisa por atividades no destino escolhido. As compras de diárias e de pacotes podem ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. Se houver um imprevisto, o cancelamento é grátis.

Tanto no aplicativo quanto no site, o Hoteis.com também oferece um serviço de pesquisa de valores mais baratos e de reservas em acomodações. Se o cliente encontrar um valor mais barato do que o exibido na plataforma, poderá receber o reembolso. Isso vale somente se o preço apresentado for diferente, mesmo que o estabelecimento, as datas e o tipo de acomodação forem iguais.

Por fim, os viajantes ainda podem utilizar os serviços do Kayak, um comparador de preços que mostra ofertas de hospedagens. A plataforma, também disponível para celulares Android e iPhone (iOS), ainda trabalha com voos, carros, atividades e pacotes. O site possui uma ferramenta que auxilia no planejamento da viagem e organiza os detalhes da reserva em um itinerário.

5. Prefira alugar casas por temporada a se hospedar em hotéis

Interessados em poupar ainda mais com estadia podem recorrer ao aluguel de imóveis por temporada em vez de reservar quartos em hotéis. Com o Airbnb, por exemplo, os clientes conseguem pesquisar opções mais baratas em diversos países do mundo. Antes de optar pela plataforma, porém, é importante seguir algumas dicas para não cair em golpes, como conferir avaliações, não realizar pagamentos fora do Airbnb e entrar em contato com a empresa caso haja algo de errado.

Além do Airbnb, sites como o TripAdvisor, Homestay, Alugue Temporada, 9Flats.com, Couchsurfing, Temporada Livre e Booking.com também realizam o aluguel de imóveis por temporada e podem contribuir para viagens mais econômicas.

