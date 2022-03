Como viralizar no TikTok? 7 dicas para ficar famoso no app

Viralizar no TikTok não é uma tarefa fácil. No entanto, algumas dicas podem ajudar os usuários a aumentar o número de seguidores e ficar famosos no aplicativo de vídeos curtos. Entre as ações que contribuem para o crescimento do engajamento na rede social estão postar conteúdo de qualidade com frequência, participar de trends e usar áudios em alta.

A seguir, o TechTudo preparou uma lista com sete dicas para viralizar no TikTok. É importante lembrar que, embora as práticas sugeridas ajudem a pôr o usuário em evidência no aplicativo, o aumento das visualizações dificilmente acontece de forma repentina. O crescimento orgânico de um perfil, tanto no TikTok quanto em outras redes sociais, ocorre no médio e longo prazo.

1 de 6 TikTok: lista reúne dicas para viralizar no app de vídeos curtos — Foto: Marvin Costa/TechTudo TikTok: lista reúne dicas para viralizar no app de vídeos curtos — Foto: Marvin Costa/TechTudo

1. Produza conteúdos de qualidade e com frequência

Postar conteúdos com frequência é fundamental para quem quer deixar o perfil em evidência e ficar famoso no TikTok. A lógica é simples: quanto mais vídeos você publica, maior é a chance do conteúdo aparecer para outros usuários na aba "Para você". Se gostarem do clipe, é provável que as pessoas abram o seu perfil para conferir mais posts e até mesmo comecem a te seguir.

2 de 6 Postar conteúdos com frequência pode aumentar as chances de conseguir mais seguidores no TikTok — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Postar conteúdos com frequência pode aumentar as chances de conseguir mais seguidores no TikTok — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Vale ressaltar que a frequência deve ser aliada à qualidade. Clipes com baixa resolução ou gravados em ambientes escuros, por exemplo, costumam ter menos engajamento. Por isso, ao gravar conteúdos para o TikTok, prefira locais bem iluminados. Outra dica é utilizar câmeras com boa resolução e que capturem áudios de qualidade.

2. Encontre um nicho

Encontrar um nicho é outra prática importante para aumentar o engajamento no TikTok e conseguir mais seguidores. Isso porque o algoritmo da plataforma é baseado em aprendizado de máquina e sugere conteúdos similares aos que o usuário costuma interagir com. Se você produz esquetes de comédia, por exemplo, é mais provável que o seu clipe apareça para usuários que interagem com vídeos engraçados do que para aqueles que consomem conteúdos de influenciadores de moda.

Para identificar um nicho de atuação no TikTok, pense nas suas habilidades e também naquilo que gosta de fazer. Uma dica é criar vídeos relacionados à sua profissão. No entanto, não é preciso se limitar ao ramo em que você atua: nada impede engenheiros que apreciam culinária de produzir vídeos de receitas, por exemplo.

3. Conheça e participe de trends

Participar de trends populares como dancinhas, challenges, memes ou dublagens também contribui para deixar o perfil em evidência no TikTok e aumentar o número de visualizações dos clipes. Você pode encontrar conteúdos virais explorando a aba "Descobrir" do aplicativo, disponível em celulares Android e iPhone (iOS).

3 de 6 Usuários podem pesquisar por hashtags e usar a aba "Descobrir" para encontrar tendências no TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuários podem pesquisar por hashtags e usar a aba "Descobrir" para encontrar tendências no TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Além disso, utilizar músicas que estão em alta no momento e fazer remixes, duetos e collabs com tiktokers que têm uma base mais consolidada de fãs pode contribuir para o sucesso do seu conteúdo na plataforma.

4. Adicione hashtags virais ou relevantes aos posts

As hashtags desempenham um importante papel na localização de conteúdos no TikTok. É comum que as pessoas pesquisem por determinadas palavras-chave para visualizar conteúdos similares – principalmente quando o clipe faz parte de uma trend viral. Logo, usuários que desejam ser tiktokers famosos podem usar a ferramenta de indexação de conteúdo para aumentar o alcance dos seus vídeos.

4 de 6 Aplicativo Hashtags 4 Likes permite descobrir as palavras-chave mais usadas na rede social e encontrar # para viralizar no TikTok — Foto: Reprodução/Fernanda Lutfi Aplicativo Hashtags 4 Likes permite descobrir as palavras-chave mais usadas na rede social e encontrar # para viralizar no TikTok — Foto: Reprodução/Fernanda Lutfi

Para checar as hastags que estão em alta, você pode explorar a aba "Descobrir" do aplicativo ou utilizar outros apps disponíveis para aparelhos Android e iPhone (iOS). Ferramentas como Hashtags 4 Likes e Hashtag Generator for TikTok permitem encontrar as tags mais famosas por localização, tema e popularidade na rede social.

5. Use sons populares ou músicas que estejam viralizando

Áudios e músicas costumam viralizar no TikTok com certa frequência, e você pode utilizar esses recursos sonoros para participar das trends e dar mais visibilidade aos seus conteúdos. Uma dica para encontrar os sons que estão em alta no momento é recorrer ao site TokBoard, que fornece uma lista com as músicas que foram reproduzidas mais vezes na rede social. Você também pode pesquisar por "TikTok" no Spotify para localizar playlists com faixas recorrentes em dancinhas e desafios do aplicativo.

5 de 6 Usuários conseguem encontrar músicas em alta no TikTok através do próprio aplicativo — Foto: Reprodução/ Marcela Franco Usuários conseguem encontrar músicas em alta no TikTok através do próprio aplicativo — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

Aliás, o próprio app pode ser utilizado para descobrir músicas virais. Para isso, antes de gravar o vídeo, toque em "Adicionar som" e role a tela para baixo até encontrar os tópicos "Top Br" e "Viralizou BR". As seções contam com as principais músicas do momento utilizadas em vídeos.

6. Interaja com os seus seguidores

Ao curtir e responder comentários ou mensagens privadas de seguidores, você mantém a sua base de fãs ao mesmo tempo que aumenta o engajamento do conteúdo publicado. Por isso, se você quer viralizar no TikTok, lembre-se de interagir com os seguidores com frequência.

7. Compartilhe seus TikToks em outras redes sociais

Outra forma de atrair mais seguidores para o TikTok é compartilhar os vídeos curtos em outras redes sociais, como Facebook ou Instagram. A ação confere mais visibilidade ao conteúdo e aumenta as chances de pessoas que ainda não te seguem no TikTok assistirem aos clipes.

6 de 6 Instagram não promove Reels "reciclados" do TikTok, portanto, é necessário remover a marca d'água antes de repostar um clipe — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Instagram não promove Reels "reciclados" do TikTok, portanto, é necessário remover a marca d'água antes de repostar um clipe — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

No entanto, vale lembrar que, ao compartilhar esses clipes em outras redes sociais, você deve remover a marca d'água do TikTok. A prática é necessário porque o Instagram não promove conteúdos reciclados da rede social chinesa. Para não correr o risco de ser prejudicado, você pode usar plataformas como o Snaptik para retirar a marca d'água dos clipes do TikTok.

Com informações de Insense, Hootsuite, WikiHow e Advertisemint

