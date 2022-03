Controle remoto universal: 8 modelos para facilitar sua vida

Já o dispositivo da Positivo permite controlar remotamente a residência e tem garantia de 12 meses por cifras que partem de R$ 110. Outra opção é o aparelho da Intelbras, que apresenta alcance de até 15 metros e conexão USB por cerca de R$ 129. Confira a seguir oito controles remotos universais para comprar no Brasil em 2022.

1. Controle Universal RSmart – a partir de R$ 44

O controle universal RSmart é capaz de controlar todos os aparelhos infravermelhos de casa para maior praticidade no dia a dia. De televisão até luminárias, é possível conectar todos os dispositivos do ambiente. Os aparelhos podem ser controlados pelo aplicativo RSmart ou por comando de voz por meio da Alexa. O controle tem um alcance de oito metros e sinal em 360 graus. É possível adquirir o produto por preços a partir de R$ 44.

O controle da RSmart também programa ações automáticas, sendo uma opção para os dias quentes, já que é possível programar, por exemplo, quando o ar-condicionado será ligado e por quanto tempo. O produto foi avaliado em 4,4 de 5 estrelas na Amazon. A maioria dos consumidores indicou que o produto tem bom custo-benefício e é de fácil instalação. Contudo, muitos indicaram que na função DIY (“do it yourself”), na qual o usuário cadastra manualmente o aparelho, a conexão com a Alexa apresentou dificuldades.

Prós: bom alcance de sinal

bom alcance de sinal Contras: função DIY não integra de forma ideal com a Alexa, segundo usuários

2. Controle Universal i2GO Home – a partir de R$ 49

O controle universal da i2GO é compacto e promete ocupar pouco espaço na mesa. Ele é capaz de comandar mais de um equipamento no mesmo ambiente dentro da distância máxima de 15 metros por meio de um smartphone ou por comando de voz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 49 para comprar o dispositivo.

Ele possui compatibilidade universal com dispositivos controlados por infravermelho e se conecta diretamente com o roteador Wi-Fi. O controle foi avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon. Aqueles que adquiriram o produto comentaram que ele é bastante discreto e fácil configuração. Porém, alguns consumidores informaram que o modelo é frágil e precisa ser desmontado para o uso da opção reset.

Prós: produto discreto, fácil configuração e alcance do sinal de até 15 metros

produto discreto, fácil configuração e alcance do sinal de até 15 metros Contras: fragilidade e funções de comando limitadas

O controle Elgin é capaz de comandar todos os aparelhos com sistema infravermelho da casa. O usuário pode adicionar quantos dispositivos desejar, como televisões, ar-condicionado e aparelhos de som. Ele ainda pode ser configurado de acordo com a rotina diária, o que deve oferecer mais conforto e praticidade. É possível comprar o aparelho por cifras a partir de R$ 88.

Seu alcance chega até 10 metros sem barreiras e a conexão é feita por Wi-Fi. O dispositivo també é compatível com assistentes de voz e controle recebeu 4,6 de 5 estrelas na Amazon. Ele foi elogiado pelos consumidores em relação à conexão com a Alexa, mas também foram relatados problemas de instabilidade de rede.

Prós: boa conexão com a Alexa

boa conexão com a Alexa Contras: instabilidades de conexão com a rede local

4. Controle Universal Ekaza – a partir de R$ 100

O controle universal Ekaza é compatível com qualquer aparelho infravermelho e oferece maior segurança para a casa. Por meio dele, a residência pode ser monitorada e as notificações de atividade aparecem no aplicativo. É possível oferecer permissão para que outros membros da família também controlem os aparelhos, o que pode ser feito pelo smartphone ou por voz pela Alexa. Ele tem alcance de sinal que chega a até sete metros e pode ser encontrado por R$ 100.

O controle foi avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon. O produto promete ser de fácil instalação, mas alguns usuários indicaram dificuldades para a configuração inicial. As avaliações também mostram que o produto apresenta um vasto banco de dados com diferentes marcas de eletrodomésticos.

Prós: vasto banco de dados

vasto banco de dados Contras: alcance do sinal mais curto dentre as demais opções

5. Controle Universal Smarteck – a partir de R$ 106

O Controle Smarteck promete deixar a casa mais automatizada e inteligente. O produto centraliza todos os aparelhos da casa que possuem sensor infravermelho a um único comando, que pode ser por voz via Alexa ou por aplicativo. O aparelho é comercializado por valores que partem R$ 106 na Amazon.

Sua área de cobertura é 360 graus e chega a até 8 metros sem barreira. A fabricante garante que o produto passou por rigorosos testes de segurança e qualidade. Além disso, possui certificação da Anatel e cumpre todos os requisitos necessários.

Prós: testes de segurança e qualidade

testes de segurança e qualidade Contras: alcance mais curto que os concorrentes

O controle universal Positivo permite controlar remotamente a residência quando desejar, basta que todos os dispositivos com sensor infravermelho estejam conectados ao controle. O produto tem a capacidade de criar regras para ser integrado com outros dispositivos da Positivo. Ele é encontrado por preços que partem de R$ 110.

O produto recebeu 4,6 de 5 estrelas nas avaliações da Amazon. Os consumidores que adquiriram o aparelho comentaram que o seu sinal de até oito metros é muito sensível às barreiras, o que ocasiona uma comunicação fraca com o Wi-Fi. Foram relatadas também dificuldades na conexão inicial e, em alguns casos, a senha da rede precisou ser redefinida por não estar dentro dos padrões do aparelho. O controle tem assistência técnica e garantia de 12 meses.

Prós: assistência técnica e garantia de 12 meses

assistência técnica e garantia de 12 meses Contras: alta sensibilidade às barreiras

7. Controle Universal Elsys – a partir de R$ 112

O controle universal Elsys centraliza os dispositivos da casa que possuem infravermelho por voz ou aplicativo. Com este produto, não é necessário ter diversos controles espalhados, como, por exemplo, do ar-condicionado ou da televisão. É possível programar diferentes cenário de regras de acordo com a rotina do dia a dia. O produto é visto por R$ 112 na Amazon.

A conexão promete ser simples e prática e pode ser feita pelo Wi-Fi. O usuário pode escolher quais produtos deseja controlar. A distância máxima de alcance é de até oito metros. O produto foi avaliado com 4,9 de 5 estrelas por aqueles que adquiriram o produto. O cabo dele é bastante extenso, segundo os consumidores. Além disso, também há indicações de que a instalação não é tão simples, mas o manual de instruções facilita o usuário.

Prós: cabo extenso e manual de instruções intuitivo

cabo extenso e manual de instruções intuitivo Contras: alcance curto

8. Controle Universal IZY Connect – a partir de R$ 129

O controle universal da fabricante Intelbras possui conexão USB e pode ser alimentado por cabo de energia elétrica ou carregador. O produto oferece maior liberdade, já que promete centralizar os controles remotos da casa por meio de comandos por smartphone, pelo aplicativo IZY Smart ou pela Alexa. Ele é encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 129.

O controle tem alcance que chega até 15 metros. No site da Amazon, os consumidores que compraram o aparelho avaliaram com 4,5 de 5 estrelas. Um dos benefícios do controle é a fonte de energia que o acompanha. Entretanto, os usuários informaram que a integração com a Alexa ocorre de forma limitada e o produto também não localiza certas marcas nacionais.

Prós: acompanha fonte de energia e alcance do sinal de 15 metros

acompanha fonte de energia e alcance do sinal de 15 metros Contras: integração limitada com a Alexa e ausência de marcas nacionais na base de dados

Com informações de RSmart, EKAZA e Intelbras

