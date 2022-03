Controle TV Box: veja 5 modelos por a partir de R$ 19

Controles remotos são acessórios que auxiliam na navegação em TV Boxes e também nas smart TVs. Os dispositivos reúnem funções básicas, como trocar de canal, ajustar o volume e navegar pelo menu. Alguns modelos avançados oferecem ainda teclados mais completos com touchpad, o que pode tornar o uso mais intuitivo e confortável no dia a dia.

O TechTudo reuniu a seguir cinco controles remotos para TV Box disponíveis no Brasil. Como opção de entrada, é possível encontrar o Milisten, modelo universal com comandos simples por a partir de R$ 19. Já dispositivos mais avançados, com teclado completo e sensíveis ao toque, podem ser adquiridos por a partir de R$ 38. Veja a lista completa e as principais especificações dos acessórios.

1 de 6 Lista reúne opções de controles remoto para TV Box disponíveis no Brasil — Foto: Reprodução/Amazon Lista reúne opções de controles remoto para TV Box disponíveis no Brasil — Foto: Reprodução/Amazon

1. Milisten para MXQ-4K - a partir de R$ 19

2 de 6 O controle Milisten apresenta tamanho compacto e opções simples de navegação — Foto: Divulgação/Amazon O controle Milisten apresenta tamanho compacto e opções simples de navegação — Foto: Divulgação/Amazon

O Milisten é um controle remoto universal projetado para ser usado na TV Box MXQ-4K. O produto é simples e traz funções intuitivas, como regular o volume, ajustar as configurações da televisão e do media center, por exemplo. O modelo apresenta 31 teclas de funções comuns e pode ser usado em quase todos os tipos de aparelhos de TV..

O dispositivo promete baixo consumo de energia, o que evita trocas frequentes das duas pilhas do padrão AA. O controle remoto pode ser usado em uma distância de até 8 metros, variando de acordo com as interferências que existam no ambiente. O Milisten pode ser adquirido em um valor mais em conta, por cifras que partem dos R$ 19.

O produto é bem avaliado pelos compradores da Amazon, mantendo nota 4,6 de 5. Dentre os principais destaques, os clientes realçam a fácil instalação e uso, além do bom custo-benefício. Alguns relatos apontam que os botões do dispositivo podem ser um pouco firmes demais.

Prós: controle universal que funciona bem com modelos antigos e novos de TV;

Contras: botões podem ser duros.

3 de 6 O modelo Aquário STV-2000 ACE-STV20-CNT apresenta várias opções de menus — Foto: Divulgação/Amazon O modelo Aquário STV-2000 ACE-STV20-CNT apresenta várias opções de menus — Foto: Divulgação/Amazon

O ACE-STV20-CNT é um modelo de controle remoto da Aquário voltado para TV Boxes da marca. O acessório promete uso fácil e permite ao usuário configurar e executar as ações para navegar no media center com tranquilidade. Além da possibilidade de ajustar o volume, também é possível mudar os canais, adiantar ou retroceder a mídia e usar os recursos Web, TV e Apps, que permite entrar na listas de aplicativos disponíveis na TV Box. O investimento fica a partir de R$ 21.

O controle tem design simples, é construído em material plástico resistente e apresenta tamanho reduzido, com dimensões de ‎14 x 4,8 x 1,8 cm. A avaliação dos clientes aponta que o modelo é fácil de instalar e de utilizar. Ele tem nota 4,2 de 5 e, em casos pontuais, os consumidores relataram que o produto apresentou algum defeito durante os primeiros usos.

Prós: fácil de usar e de instalar;

Contras: em casos pontuais, apresentou defeitos.

4 de 6 O modelo Wangfufu é compatível com diversos modelos de TV Box — Foto: Divulgação/Amazon O modelo Wangfufu é compatível com diversos modelos de TV Box — Foto: Divulgação/Amazon

O Wangfufu é um controle remoto universal compatível com diversos modelos de TV Box. O dispositivo possui design minimalista e apresenta uma quantidade reduzida de botões, com funções de ajuste do volume, seleção do menu e navegação dedicada, além do botão power e mudo. O produto promete funcionar em longas distâncias sem dificuldade.

Por ser uma opção universal, o Wangfufu é compatível com os seguintes modelos de TV Box: TX3 Mini, TX3 Pro, TX6 Mini, TX5 Pro, TX2, TX9, TX92 e TX6. O controle é feito com material plástico resistente e também possui tamanho reduzido: 14 x 4 x 2 cm. O dispositivo pode ser comprado por a partir de R$ 26.

O Wangfufu possui poucas avaliações na Amazon, e os consumidores apontam que seu principal destaque é o custo-benefício. Os relatos indicam que o modelo funciona sem apresentar problemas.

Prós: custo-benefício;

Contras: ausência de botões alfanuméricos.

4. Mini Teclado ‎BK-BTI8LED - a partir de R$ 38

5 de 6 O BK-BTI8LED é uma opção que reúne teclado com luz de LED disponível em três cores — Foto: Divulgação/Amazon O BK-BTI8LED é uma opção que reúne teclado com luz de LED disponível em três cores — Foto: Divulgação/Amazon

O BK-BTI8LED é um opção de controle remoto que pode ser usado tanto na TV Box quanto em consoles, como o PS4 e o Xbox. O dispositivo possui o perfil de um mini teclado sem fio e apresenta o layout QWERTY no padrão internacional. Além de tornar a escrita mais fácil, o modelo também oferece um sistema de navegação que pode ser acionado por teclas dedicadas ou pelo touchpad na parte superior.

O controle ainda possui teclas de ajuste do volume, play e pause, e para adiantar ou retroceder a mídia em reprodução. Outros botões acessam o menu do media center e colocam a programação no mudo. O mini teclado possui iluminação própria, o que pode facilitar seu uso em ambientes com pouca luz. Já sua bateria é recarregável via cabo USB. O modelo BK-BTI8LED pode ser encontrado por a partir de R$ 38.

O produto tem nota 4,3 de 5 na avaliação dos clientes da Amazon. Os consumidores relatam que seus principais destaques são a facilidade de usar, o conforto durante a navegação e seu custo-benefício. Os relatos ainda apontam que o mini teclado é frágil e, em alguns casos, as teclas soltam com facilidade.

Prós: teclado no padrão QWERTY de uso fácil;

Contras: produto frágil.

5. OEX CK103 - a partir de R$ 91

6 de 6 O OEX CK103 apresenta teclado no padrão brasileiro — Foto: Divulgação/Amazon O OEX CK103 apresenta teclado no padrão brasileiro — Foto: Divulgação/Amazon

O controle CK103, da OEX, é outra opção de mini teclado para ser usado em TV Box ou outros dispositivos, como consoles, PCs, notebooks e até mesmo smartphones. O dispositivo apresenta um teclado com layout QWERTY de 92 teclas e está no padrão brasileiro, com as teclas “AltGr” e “Ç”. O modelo ainda possui sistema de navegação com teclas dedicadas e touchpad com toques responsivos.

O acessório funciona via wireless na banda 2,4 GHz e acompanha um receptor USB nano, que pode ser plugado nos dispositivos para o uso e operado em até 10 metros de distância. O teclado possui iluminação de LED com até sete opções de cores personalizáveis, apresenta dimensões de 14,6 x 9,7 x 1,9 cm e pesa 110 gramas. É possível comprar o modelo da OEX por a partir de R$ 91.

Com nota 4,2 de 5, os clientes ressaltam que o controle é confortável durante o uso e tem bom custo-benefício. Conforme o relato de quem comprou, o produto cumpre sua função, mas pode não operar com efetividade quando conectado a alguns eletrônicos.

Prós: conforto e custo-benefício;

Contras: compatibilidade com outros eletrônicos pode ser instável.

