Cooler Intel: veja 7 modelos compatíveis com processadores da empresa

Coolers compatíveis com processadores da Intel podem ser ideais para resfriar os componentes de computadores equipados com o CPU da empresa. Eles podem fazer com que o chip do PC trabalhe em frequências mais elevadas e ainda ajudam a manter uma temperatura de operação mais adequada. Esta característica deve inibir quedas de performance conhecidas como throttling , mecanismo de defesa em que o processador reduz a velocidade para manter a temperatura estável.

1. Deepcool Alta 9 – a partir de R$ 34

O Deepcool Alta 9 é uma solução mais simples, tendo inclusive um visual similar ao cooler box que é oferecido junto a alguns modelos de processadores Intel. O dissipador de calor do modelo e seu cooler de 92 mm não são os mais indicados para quem procura desempenho, mas podem ser o suficiente para processadores de entrada que não demandam de uma solução térmica muito robusta.

O produto é bem avaliado pelos seus compradores, mas é indicado apenas para chips que possuem um TDP mais baixo, como processadores de entrada como Pentium e Intel Core i3. Os consumidores podem adquirir o Deepcool Alta 9 por valores a partir de R$ 34.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: sistema de fixação e desempenho limitado

O Multilaser GA043 traz como diferencial um sistema de fixação mais robusto. Esta especificação pode trazer uma maior durabilidade, mas deve exigir um pouco mais do usuário para instalação. Por trazer uma base na qual os parafusos de fixação são anexados, é preciso colocar o suporte por baixo da placa-mãe, o que exige a remoção da peça do gabinete. O GA043 é mais um componente indicado para CPUs de entrada. Ele é vendido na Amazon por preços que partem de R$ 59.

O cooler da Multilaser é um produto básico, por isso, mesmo a parte que estará em contato com o chip não conta com revestimento em cobre. O GA043 é aprovado por cerca de 72% de seus compradores na Amazon, que elogiaram seu sistema de fixação mais robusto.

Prós: sistema de fixação mais resistente e preço baixo

sistema de fixação mais resistente e preço baixo Contras: desempenho limitado e mais difícil de instalar

O Cooler Master Hyper T20 é um cooler um pouco mais robusto. Ele tem um visual diferenciado e sistema que promete oferecer um arrefecimento melhor que outras soluções mais simples. O componente tem um design vertical, o que deve exigir mais espaço do gabinete, sendo um cooler indicado para desktops maiores e para chips com um TPD mais elevado como alguns modelos de Intel Core i5 e Intel Core i7. O produto é encontrado por cerca de R$ 69 na Amazon.

Com ventoinha de 95,5 e com dois heatpipes (componentes de cobre que ficam em contato com o processador), o modelo promete um desempenho melhor e segundo a fabricante, um ruído menor mesmo em uso extremo. Sua fixação usa um sistema de presilhas que visa deixar a peça mais ajustada ao processador, o que deve exigir mais cuidado na hora da instalação. O cooler é bem avaliado por seus usuários, tendo aprovação acima dos 80%.

Prós: mais desempenho e construção de maior qualidade

mais desempenho e construção de maior qualidade Contras: exige mais espaço e instalação um pouco mais complicada

4. Akasa K32 – a partir de R$ 76

O cooler da Akasa se destaca pela versatilidade, já que é uma solução que atende desde processadores de soquete 775 (mais antigos), até soluções mais novas de diversas linhas da Intel. Segundo a fabricante o cooler promete operar oferecendo pouco ruído. O componente é comercializado por cifras a partir de R$ 76.

De acordo com seu formato e especificações, o K32 é mais um cooler de entrada que não deve entregar nenhum diferencial relevante quando o assunto é desempenho. Ele tem aprovação de 77% de seus consumidores.

Prós: visual um pouco mais refinado

visual um pouco mais refinado Contras: sistema de fixação e nenhum diferencial em desempenho

5. Deepcool Gammaxx 400 V2 – a partir de R$ 142

O Gammaxx 400 V2, da Deepcool, é um cooler que promete bom desempenho e traz um visual um pouco mais chamativo, o que pode justificar sua aprovação por parte de 73% de seus consumidores na Amazon. O cooler traz LED na cor azul, e apesar de ser um modelo que também é posicionado verticalmente, é mais compacto que alguns de seus concorrentes. O produto é visto por valores a partir de R$ 142.

A peça promete atender soquetes do 775 ao 1200 da Intel. O componente ainda traz heatpipes em cobre, o que tende a oferecer uma performance adequada mesmo considerando o preço um pouco elevado em relação a concorrentes similares. O modelo é indicado para quem pretende explorar frequências mais elevadas do processador mesmo em chips mais antigos.

Prós: boa construção, compacto e contato em cobre

boa construção, compacto e contato em cobre Contras: preço elevado para categoria

6. PCYes ACZK292LDV – a partir de R$ 145

O cooler da PCYes é mais um modelo de instalação vertical, ou seja, os heatpipes ficam em contato com o processador enquanto a ventoinha realiza um fluxo de ar que não é direcionado ao chip. O modelo traz um visual mais irreverente e tem opções com iluminação nas cores azul ou vermelha. Ele é um cooler interessante para chips de entrada ou mesmo intermediários. O produto é encontrado por cerca de R$ 145 na Amazon.

O padrão de fixação do cooler garante uma ampla compatibilidade com processadores Intel e até mesmo AMD. O componente tem ainda uma ventoinha de 80 mm, que segundo a fabricante, deve atuar de maneira eficiente e silenciosa mesmo durante uso extremo. O produto conta com índice de aprovação de 76% na Amazon.

Prós: visual irreverente, boa construção e contato em cobre

visual irreverente, boa construção e contato em cobre Contras: exige mais espaço no gabinete e fixação um pouco mais complexa

O Thor, da Redragon, é um cooler que além de trazer a promessa de um desempenho melhor que outros modelos de entrada, conta com um visual mais atraente. O cooler de 120 mm traz iluminação e é fixado na vertical, sendo um componente indicado para quem busca extrair mais desempenho de chips intermediários em jogos e produtividade avançada. A peça é vendida por valores que partem de R$ 148.

Assim como ocorre em outras soluções mais arrojadas, o Thor conta com área de contato em cobre nos heatpipes, o que tende a oferecer um desempenho melhor, permitindo que o processador atue em frequências mais altas. Assim como outros modelos similares, a fixação é um pouco mais complexa, mas não deve tornar sua utilização inviável para usuários menos experientes. O modelo tem aprovação acima dos 70% de acordo com as avaliações da Amazon.

Prós: visual chamativo e promessa de mais desempenho

visual chamativo e promessa de mais desempenho Contras: exige mais espaço no gabinete

