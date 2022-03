CS:GO Karambit: veja 5 skins da faca no jogo com preços de até R$ 8,5 mil

Counter Strike: Global Offensive ( CS:GO ) tem um mercado de skins milionário que abrange diversos tipos de acessório. Um dos equipamentos mais famosos no jogo sãs as facas Karambit, cujo formato lembra a garra de um felino. Os modelos são baseados em armas reais e têm skins com preços entre R$ 4,5 e R$ 8,5 mil. Confira a seguir cinco opções de skin para Karambit disponíveis para comprar no game.

O que saber antes de comprar uma skin

Antes de o jogador comprar uma skin de CS:GO, três pontos precisam ser considerados, já que tornam um cosmético mais ou menos caro. Primeiro, a variação do tom de cor e o padrão de decoração. Segundo, o preço tende a aumentar se ela for StatTrak: por meio deste recurso, a arma ganha um contador de quantos abates o jogador já realizou com a mesma.

Por fim, o float. Esta escala de 0.0 a 1.0 define o quanto uma skin de CS:GO está "desgastada", o que faz, por exemplo, duas skins iguais terem floats diferentes e, por tabela, preços diferentes.

1.Tiger Tooth — R$ 4,5 mil

Esta skin custa R$ 4,5 mil na sua versão com float Nova de Fábrica. Originalmente, a skin Tiger Tooth foi adicionada ao jogo com a atualização Full Spectrum, e está disponível nas caixas Chroma. Sua pintura é inusitada, trazendo um amarelo metálico com listras marrons. A combinação imita a pele de um tigre, o que também explica seu nome.

2. Slaughter — R$ 5,6 mil

A segunda skin da lista foi introduzida ao CS:GO com a atualização The Arms Deal, e aparece em todas as caixas lançadas entre 2013 e 2015. A Slaughter é marcada por um padrão de pintura abstrata e cromática na cor vermelha. Ela chega ao preço de R$ 5,6 mil não apenas pela variação da pintura da lâmina, mas também devido ao float Nova de Fábrica e por ser uma skin StatTrak.

3. Gamma Doppler — R$ 7,1 mil

O terceiro item da lista é uma skin que custa R$ 7,1 mil e tem float Pouco Usada, o segundo melhor. A Gamma Doppler foi adicionada ao jogo por meio da atualização Gamma Exposure, e está presente em todas as caixas do mesmo tipo. Seu visual atrai a atenção por ser uma mistura de preto, verde e verde-azulado, com padrões translúcidos que fazem lembrar fumaça. Essa variação de tonalidade, sombras e padrões de cor é o que determina o preço alto da skin.

4. Fade — R$ 8 mil

Por outro lado, a Fade entrou para o jogo em 2013 com a atualização The Arms Deal e está presente em todas as caixas lançadas entre 2013 e 2015. Aqui o visual muda para um cromático com pintura translúcida para criar um gradiente. Já a pintura tem um padrão que varia a partir do roxo, pink e amarelo, variação que determina o preço da skin: até R$ 8 mil. O preço é alto também por se tratar de uma skin com float Nova de Fábrica.

5. Marble Fade — R$ 8,2 mil

A Marble Fade foi introduzida ao CS:GO em 2015 com a atualização Full Spectrum, e está presente em todas as caixas Chroma. Seu visual se destaca por ser uma pintura metálica, cujo esquema de cores varia entre o amarelo, azul e vermelho, trazendo também um padrão translúcido que lembra fumaça. Ela custa R$ 8,2 mil por duas razões principais:o seu float Nova de Fábrica, o mais cobiçado em uma skin de CS:GO, e ser do tipo StatTrak, ou seja, traz uma contagem dos abates realizados.

