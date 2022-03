Cuphead: conheça os chefões mais difíceis e veja dicas para derrotá-los

Cuphead é um jogo de tiro e ação desenvolvido pelo estúdio indie StudioMDHR. Os jogadores acompanham as aventuras dos irmãos Cuphead e Mugman, que precisam derrotar os vilões para coletar suas almas e pagar uma dívida com o diabo. O game tem visual cartunesco inspirado em animações infantis da década de 1930 e é conhecido pela dificuldade imposta na hora de enfrentar seus chefes.

Veja, a seguir, dicas para derrotar os dez vilões mais difíceis do jogo. Vale lembrar que o game está disponível para Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Nintendo Switch e computador (Steam), com valores a partir de R$ 36,99.

1 de 7 Veja dicas para derrotar os chefões mais perigosos de Cuphead — Foto: Reprodução/StudioMDHR

Wally Warbles

O grande pássaro-azul raivoso vive na Ilha Dois e usa um relógio cuco como armadura. Ele tem como ajudantes outras aves que carregam pregos presos em suas cabeças, obrigando o jogador a redobrar a atenção. O chefão cospe ovos coloridos em sua direção, dos quais não é tão difícil desviar, mas é importante atentar aos fragmentos depois que eles racham. O segredo é encostar na borda esquerda da tela para evitar problemas.

Na segunda etapa, Wally bate suas asas para atirar penas como flechas. Se você identificar o padrão logo cedo, fica mais fácil de sair sem danos. Aproveite para atacar o pássaro quando ele estiver exausto. Na fase final, o chefe volta doente, sem penas e carregado por uma maca, mas nem por isso ele para de atacar. Fique atento ao padrão dos objetos arremessados e não pare de atacá-lo até que seja derrotado.

2 de 7 Wally Warbles é um pássaro gigante que continua atacando mesmo sem penas em Cuphead — Foto: Reprodução/Cuphead Fandom

Captain Brineybeard

O chefão é um pirata clássico, com tapa-olho, perna de pau, barba longa, bandana e brincos. Ele é capitão de um barco com olhos e possui uma legião de animais marinhos como aliados. Na primeira fase, é preciso desviar de projéteis lançados por uma arma-polvo e de um barril maligno suspenso por corda, que ameaça cair a qualquer momento.

Depois de uma primeira parte tranquila, o cenário começa a ficar alucinante. É preciso sincronizar seus pulos para desviar de todo o arsenal do Capitão. A melhor dica é caprichar nos saltos e continuar atirando. Na fase final, observe quando o navio se retrair. É quando ele deve cuspir um raio laser, que exige que você abaixe até que o ataque se encerre.

Cala Maria

3 de 7 Cala Maria é uma sereia gigante que tem o poder de petrificar Cuphead — Foto: Reprodução/YouTube (BossFightDatabase)

A sereia gigante tem uma pele pálida, um biquíni de conchas e cabelos feitos de tentáculos de polvo. Logo na primeira fase, ela combina ataques de enguias, tartarugas, fantasmas, cavalos-marinhos e baiacus, exigindo movimentos muito bem coordenados para escapar dos perigos sem sofrer danos.

Cala Maria ainda tem o poder de petrificar Cuphead, o que parece inevitável. A dica é apertar os botões rapidamente para sair do encanto e voltar a atacar. Depois de ver suas enguias serem derrotadas, Cala Maria se transforma em pedra e se divide em pedaços. Na última fase, siga sua cabeça flutuante por um caminho estreito e desvie dos obstáculos enquanto continua atirando com a arma spread.

Beppi The Clown

Logo na primeira parte, o palhaço Beppi já exige bons saltos do jogador, que precisa desviar do carrinho de choque e atingir os patos pendurados para não sofrer danos. Na segunda etapa, as coisas ficam um pouco mais intensas: desvie dos inimigos na montanha-russa e elimine os cães feitos de bexigas, mas não esqueça de continuar atirando em Beppi com a arma spread.

4 de 7 Beppi The Clown domina as atrações do parque de diversões em Cuphead — Foto: Reprodução/Steam

Na terceira fase, Beppi volta montado em um cavalo de carrossel, lançando ferraduras. Escolha a arma chaser para conseguir atingir o palhaço mesmo de costas, enquanto você corre na direção oposta ao carrinho da monta-russa. Mesmo após Beppi parecer derrotado, a maratona continua: o carrinho volta com uma velocidade ainda maior, trazendo muitos inimigos. Use as plataformas para se proteger e atingir os pinguins verdes.

Phantom Express

Para encarar o expresso fantasma, o jogador deve segui-lo em um carrinho de trilho, que se move para frente e para trás conforme as válvulas são acionadas (tanto por você quanto por inimigos). Na segunda parte, quando surge o condutor-esqueleto, basta calcular onde os braços gigantes vão atingir o chão e desviar. Continue acertando o crânio do condutor com tiros spread ou chaser.

Na terceira etapa, o expresso conta com mais dois inimigos gigantes, um em cada extremo do vagão. Para escapar dos seus raios, é preciso pisar sobre as válvulas e ficar bem na ponta do carrinho. Cuidado ao atingir os fantasmas, eles liberam crânios rosas que podem mudar a direção do seu carrinho. Na última fase, o motor do expresso se transforma em uma fera quadrúpede. O melhor jeito de atingir seu coração é com a arma chaser.

5 de 7 Phantom Express arremessa globos oculares para assombrar Cuphead — Foto: Reprodução/YouTube (BossFightDatabase)

Grim Matchstick

Encarar o dragão verde não é uma tarefa fácil, ainda mais quando o jogador precisa ficar pulando entre as nuvens para se manter vivo. Na primeira fase, Grim lança argolas eletrificadas pelos olhos e bolas de fogo pela boca. É fácil ver quando as ameaças estão chegando, mas vale atentar ao rabo do dragão, que surge de repente na parte de baixo da tela.

Na segunda etapa, Grim estica sua língua como um tapete, liberando aliados que marcham sorridentes e podem saltar em sua direção de forma aleatória. Continue atirando no dragão com peashooter ou mega blast. Depois de duas fases aparentemente tranquilas, o dragão volta com duas cabeças extras, ambas cuspindo bolas e jatos de fogo. É preciso se movimentar com agilidade para seguir na direção oposta ao vilão. A dica é atirar com a arma chaser para conseguir atingi-lo mesmo de costas.

Rumor Honeybottoms

A abelha-rainha da Ilha Três exige, mais uma vez, que você pule de plataforma em plataforma para sobreviver. Na primeira fase, cuidado ao destruir as bombas, já que elas lançam fragmentos coloridos que causam dano. As balas de canhão lançadas pela rainha têm um padrão de zigue-zague em "S": basta decifrá-lo para escapar.

Na última parte, Rumor se transforma em um avião raivoso, que permanece na parte de baixo da tela. Isso obriga você a acertar todos seus saltos entre as plataformas enquanto escapa dos disparos de punhos e das serras. É fundamental usar a arma chaser para que você não precise estar no mesmo nível que a vilã.

6 de 7 Rumor Honeybottoms é uma abelha-rainha que se transforma em um avião em Cuphead — Foto: Reprodução/YouTube (BossFightDatabase)

King Dice

Antes de encarar o gerente do cassino, é preciso superar, pelo menos, três mini-vilões, que são sorteados no dado. Esses vilões não apresentam tantos desafios, mas podem tirar pontos de saúde importantes e que fazem falta na hora de encarar o Rei. Não existem muitos segredos para nocauteá-los, senão reconhecer padrões e atirar sem parar. Ainda assim, o confronto com Hopus Pocus, o coelho mágico, esconde um truque: quando for cercado pela fileira de naipes, escolha passar pelo coração rosa.

Para vencer o King Dice, também é preciso pular sobre as cartas de copas, marcadas com corações rosas. É uma tarefa difícil, mas você pode usar o movimento de esquiva para alcançar as cartas certas e evitar danos. Outra dica para finalizar o gerente da casa de jogos é continuar atirando em sua cabeça de dado, e não em suas mãos.

The Devil

O Diabo é o último chefão do jogo. Na primeira fase, quando ele se transformar em cabra, prepare-se para saltar e fugir do ataque que acontece na parte de baixo da tela. Os demônios roxos são fáceis de derrotar, mas podem distrair você dos ataques frequentes do líder. A dica é continuar saltando de forma coordenada e atirar com a spread sempre que possível.

7 de 7 The Devil, ou o Diabo, é o último chefão do jogo Cuphead — Foto: Reprodução/Polygon

Na segunda fase, você mergulha no Inferno e, de novo, precisa alternar plataformas para sobreviver. Na terceira etapa, você tem menos plataformas para escolher, mais inimigos para enfrentar e projéteis para escapar. Portanto, é fundamental ter saúde de sobra neste momento. Na fase final, resta apenas uma plataforma. É preciso fazer o melhor que puder para se esquivar das fichas de pôquer e das lágrimas do Diabo. Continue atirando na cabeça gigante até derrotar o vilão e, finalmente, concluir o jogo.

Dr. Kahl's Robot

O robô controlado pelo Dr. Kahl requer uma luta aérea intensa. É preciso ficar atento às três áreas de ataque: um compartimento na barriga e um portal no peito que liberam projéteis, além de uma antena na cabeça que solta raios laser. Porém, evite destruir a antena, já que o canhão que assume seu lugar é ainda mais perigoso. Vale ficar atento ainda ao imã gigante no canto esquerdo da tela, que pode "sugar" seu avião e prejudicar seus movimentos.