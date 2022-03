Dez acessórios para turbinar as fotos com o celular

Antes de comprar algum acessório, entretanto, é importante conferir nas especificações técnicas se o produto é compatível com o smartphone. Confira a seguir uma lista com dez equipamentos para turbinar as capturas por valores a partir de R$ 15.

2 de 12 O kit de lentes pode garantir qualidade profissional às fotos — Foto: Divulgação/Orphek O kit de lentes pode garantir qualidade profissional às fotos — Foto: Divulgação/Orphek

3 de 12 Produto é dobrável e fácil de transportar — Foto: Divulgação/DJI Produto é dobrável e fácil de transportar — Foto: Divulgação/DJI

As câmeras dos smartphones atuais são capazes de gravar vídeos incríveis, mas sempre há um temor de balançar ou borrar na hora da gravação. Como o estabilizador reage aos seus movimentos em tempo real, ele reduz efetivamente as imagens tremidas. Além disso, para capturar cenas que exigem movimento rápido, basta pressionar o gatilho, fazer um gesto ou selecionar o smartphone para iniciar o rastreamento.

2. Minitripé flexível (R$ 189)

4 de 12 Modelo Manfrotto PIXI tem design italiano minimalista — Foto: Divulgação/Manfrotto Modelo Manfrotto PIXI tem design italiano minimalista — Foto: Divulgação/Manfrotto

O minitripé flexível é um gadget prático, compacto e fácil de usar. As pernas maleáveis desse equipamento conseguem dar estabilidade às mais diferentes superfícies. Elas possibilitam aderência para fazer fotos e vídeos em diversos ângulos. Além disso, alguns modelos têm rotação panorâmica de 360 graus.

O acessório varia bastante de preço dependendo de material, marca ou modelo. No site da Amazon, por exemplo, é possível encontrar o acessório de aço da marca Manfrotto na cor preta por cerca de R$ 189.

3. Ring Light para celular (R$ 40)

5 de 12 Modelo pesa somente 300 g — Foto: Divulgação/XTRAD Modelo pesa somente 300 g — Foto: Divulgação/XTRAD

Quando não há luz, fica mais difícil produzir imagens de boa qualidade. O Ring Light (ou anel de luz, em português), agregado na parte superior do celular, permite iluminação extra a ambientes escuros ou sem iluminação natural como, por exemplo, em acampamentos, boates e festas.

O acessório é compatível com praticamente todos os smartphones do mercado e alguns tablets. Esse modelo da marca ‎XTRAD conta com luz de LED e pode ser encontrado no site da Amazon por cerca de R$ 40.

4. Conjunto de lentes para celular (R$ 15)

6 de 12 Lentes tornam mais fácil ajustar questões como foco e luz — Foto: Reprodução/Amazon Lentes tornam mais fácil ajustar questões como foco e luz — Foto: Reprodução/Amazon

As lentes levam as fotos tiradas nos smartphones para um nível profissional. Normalmente, esse acessório é mais utilizado para fotografias dos tipos ultra angular (ampliando o ângulo de visão) e macro (ressaltando pequenos detalhes), mas a preferida do grande público é a olho de peixe (proporcionando um aspecto arredondado).

Facilmente acopladas à câmera do celular, elas podem ser substituídas de forma simples. Além disso, esses produtos são compatíveis com a maior parte dos aparelhos. Um kit com os três tipos de lentes citados acima custa a partir de R$ 15 no site da Amazon.

5. Alça de pescoço para celular (R$ 70)

7 de 12 Acessório é multifuncional e também pode pendurar chaves e porta-cartões — Foto: Reprodução/Amazon Acessório é multifuncional e também pode pendurar chaves e porta-cartões — Foto: Reprodução/Amazon

Conveniente no dia a dia por deixar as mãos livres, a alça de pescoço para celulares tem cordão com o comprimento ajustável e pode ser usada como um colar no ombro ou colocada no corpo. No momento da escolha da marca, é fundamental estar atento ao material do produto. O nylon, por exemplo, torna esse produto mais macio e confortável.

Além disso, esse acessório é relevante pela segurança. O cordão para smartphone pode proteger o celular com firmeza, evitando quedas, furtos e roubos. O modelo da marca Zefan está disponível por cerca de R$ 70 na Amazon.

6. Capa à prova d'água (R$ 93)

8 de 12 Capa é perfeita para praticantes de esportes aquáticos — Foto: Reprodução/Amazon Capa é perfeita para praticantes de esportes aquáticos — Foto: Reprodução/Amazon

A capa à prova d’água não apenas protege seu smartphone contra respingos, mas contra a completa imersão em água. Ela é ideal para quem gosta de tirar fotos na praia ou na piscina. No geral, esse acessório é universal a todos os aparelhos, mas o usuário também encontra modelos específicos para determinados dispositivos.

Antes de realizar a compra, é necessário prestar atenção aos detalhes como material, capacidade de submersão, película frontal e funcionalidades oferecidas. Disponível na cor cinza, esse modelo da marca Faruxue custa cerca de R$ 93 no site da Amazon.

9 de 12 Instax imprime fotos 5X7,6 cm — Foto: Divulgação/Instax Instax imprime fotos 5X7,6 cm — Foto: Divulgação/Instax

Após registrar grandes momentos, a mini-impressora é o acessório perfeito para uma rápida impressão. Ela funciona diretamente do seu celular via Bluetooth. O produto é compacto, leve e pequeno. Por isso, o item é bastante fácil de transportar.

O acessório imprime fotos à prova de borrões, resistentes à água e autocolantes. Dependendo do modelo ou da marca, os preços podem variar. O produto custa em média R$ 1.203.

8. Cartão de Memória (R$ 47)

10 de 12 Cartão tem adaptador sd incluído para compatibilidade com câmeras digitais — Foto: Divulgação/SanDisk Cartão tem adaptador sd incluído para compatibilidade com câmeras digitais — Foto: Divulgação/SanDisk

Para conseguir tirar o máximo da câmera do seu smartphone, você precisa expandir a capacidade de armazenamento. Nesse sentido, o cartão de memória é bastante versátil. Além disso, ele normalmente tem compatibilidade com diversos dispositivos.

Outro ponto importante é a velocidade de transferência. Nesse mercado, a referência é a SanDisk. A velocidade considerada normal é de 12,5 MB/s. O modelo mais rápido, por sua vez, é o Extreme UHS-I. Ele possui uma taxa de transferência de 160 MB/s, que é 50% mais rápida do que os cartões microSD SanDisk Extreme. No site da Amazon, é possível encontrar itens da com 64 GB por cerca de R$ 47.

9. Carregador portátil (R$ 103)

11 de 12 Além de celulares, os carregadores também funcionam com smartwatches e fones de ouvido — Foto: Reprodução/Amazon Além de celulares, os carregadores também funcionam com smartwatches e fones de ouvido — Foto: Reprodução/Amazon

Não adianta ter um excelente celular, com vários acessórios incríveis, e uma bateria deteriorada. Os usuários que passam o dia com o smart longe da tomada necessitam de um carregador portátil. Eles são relevantes nos dias de hoje, já que muitos celulares têm dificuldade em aguentar um dia inteiro de carga.

Em um powerbank, algumas características são importantes e devem ser levadas em consideração antes da compra: apresentar uma boa capacidade de armazenamento (é recomendável observar o indicador de miliampere-hora), compartilhamento de recarga rápida e carregamento por indução (sem fio). Na Amazon, esse acessório pode ser encontrado por valores a partir de R$ 103.

10. Carregador de tomada com várias saídas (R$ 65)

12 de 12 Carregador de tomada USB ajuda a otimizar o tempo carregando diversos dispositivos — Foto: Divulgação/Elgin Carregador de tomada USB ajuda a otimizar o tempo carregando diversos dispositivos — Foto: Divulgação/Elgin

O carregador de tomada com várias saídas tem a capacidade de combinar uma ampla gama de produtos. Com ele, é possível transformar uma tomada de parede em uma estação de energia completa. Dependendo do modelo, ele vem com conexões USB para carregar simultaneamente de três a cinco dispositivos.

Alguns modelos têm proteção contra curto-circuito, superaquecimento e sobrecarga, mantendo os dispositivos seguros. Eles podem ser encontrados no varejo online por valores a partir de R$ 65.