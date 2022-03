Editor de vídeo online: conheça seis sites fáceis de usar

Editar vídeos no PC é uma tarefa que pode ficar mais fácil com a ajuda de plataformas gratuitas disponíveis na Internet. Com interface intuitiva, sites como Kapwing, Veed.io e Adobe Creative Cloud permitem fazer cortes, aplicar filtros e inserir músicas, textos e transições em clipes. Assim, criadores de conteúdo podem editar vídeos para o YouTube e outras redes sociais, como Instagram e Facebook , mesmo que não tenham conhecimentos avançados em edição.

Os serviços possuem versões gratuitas e pagas, que oferecem mais recursos, e funcionam direto do navegador, dispensando a necessidade de instalar softwares no PC. O TechTudo preparou uma lista com seis sites para editar vídeo online. Confira, nas linhas a seguir, suas principais funcionalidades, a qualidade de exportação oferecida pelas plataformas, além de planos e preços.

1 de 7 Lista reúne seis sites para editar vídeo no PC; confira — Foto: Jakob Owens/Unsplash Lista reúne seis sites para editar vídeo no PC; confira — Foto: Jakob Owens/Unsplash

1. Kapwing

O Kapwing é um editor de vídeo online que possui recursos como templates para criar memes, áudios para personalizar o conteúdo, possibilidade de inserir legendas, e ferramentas para alterar o formato do vídeo. Além disso, o editor também consegue converter o material, adicionar GIFs e efeitos, remover fundos, entre outras funções.

No plano gratuito, o serviço oferece acesso a todos os recursos, mas possui limite de 250 MB de upload de arquivos, 30 minutos de exportação por vídeo, máximo de exportação de três horas de vídeos por mês e de dez minutos de transcrição. Nesta modalidade, apenas três vídeos publicados no mês não levam marca d'água.

2 de 7 Kapwing é uma ferramenta de edição online com planos gratuitos e pagos — Foto: Reprodução/Marvin Costa Kapwing é uma ferramenta de edição online com planos gratuitos e pagos — Foto: Reprodução/Marvin Costa

No plano Pro, que custa US$ 16 (R$ 81, em conversão direta), se contratado anualmente, ou US$ 24 (R$ 121 na cotação atual), se contratado mensalmente, não há adição de marcas d'água, mas há um limite de 6 GB de upload de arquivo e de uma hora de exportação. No entanto, o usuário consegue acessar todas as ferramentas e recursos premium: editar e armazenar todo o conteúdo, baixar arquivos SRT, tornar o conteúdo privado, carregar fontes personalizadas, exportar em resolução 1080p. Não há restrição de transcrição de vídeo.

2. Veed.io

Outra opção para editar vídeo no PC é o site Veed.io. Com ele, os usuários podem adicionar textos, músicas, fotos, efeitos e legendas automáticas ao vídeo, entre outros recursos. Na opção gratuita, todos os arquivos editados na plataforma saem com marca d'água. Além disso, há um limite de dez minutos de duração na exportação do vídeo, upload máximo de arquivos com 250 MB, duas horas de legendas automáticas, armazenamento de 2 GB e qualidade de exportação de 720p.

3 de 7 Veed.io: editor de vídeos gratuito disponível na web disponibiliza várias ferramentas — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Veed.io: editor de vídeos gratuito disponível na web disponibiliza várias ferramentas — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O plano básico custa, quando contratado anualmente, R$ 67 por mês, ou R$ 85, caso o pagamento seja feito mensalmente. Nele, o limite de exportação do vídeo é de 25 minutos, com 20 GB de armazenamento, 1080p de qualidade de exportação e sem adição marca d'água. No plano Pro, que custa R$ 135 por mês no pacote anual, ou R$ 170 por mês, a exportação aumenta para duas horas, com 100 GB de armazenamento e qualidade de exportação de 4K. Em ambos não há limite de projetos, uploads e downloads.

Com o Adobe Creative Cloud, também é possível editar vídeo online grátis. A plataforma possui recursos para inverter, cortar, redimensionar, alterar a velocidade e converter o vídeo em GIF ou MP4. O plano gratuito conta com templates exclusivos, transições, fontes, edição básica e efeitos de fotos, remoção de fundo, animação e 2 GB de armazenamento. Ele permite criar materiais na web ou em dispositivos móveis.

4 de 7 Adobe Creative Cloud permite que usuários editem vídeos gratuitamente — Foto: TechTudo Adobe Creative Cloud permite que usuários editem vídeos gratuitamente — Foto: TechTudo

No plano pago, cujo valor é de R$ 43 mensalmente ou R$ 432 anualmente, o cliente conta com todos os modelos de design premium, mais de 160 milhões de fotos isentas de royalties e mais de 20 mil fontes licenciadas. Ainda há recursos como ajuste de recorte, redimensionamento, grupos de gráficos, adição de marca, logotipo, cores e fontes, conversão e exportação de PDFs e outros tipos de arquivo, e 100 GB de armazenamento. O site não insere marca d'água nos vídeos.

4. InVideo

O InVideo é outro site para editar vídeo grátis online. Na plataforma, é possível automatizar a adição de legendas, utilizar modelos prontos de vídeos, criar memes, entre outros recursos. Há ainda uma função específica para editar vídeos no formato do Instagram. No plano gratuito, os vídeos têm marca d'água, e há algumas restrições: limite de 60 exportações de vídeo por mês, 40 minutos por vídeo, resolução de 720p e 1 GB de armazenamento.

5 de 7 Procedimento para editar vídeos online no computador pode ser realizado pelo InVideo — Foto: Raquel Freire/TechTudo Procedimento para editar vídeos online no computador pode ser realizado pelo InVideo — Foto: Raquel Freire/TechTudo

No plano focado em negócios, que possui o valor de US$ 11 (R$ 55, em conversão direta), os vídeos não têm marca d'água, possuem 1080p de resolução, e o usuário dispõe de 10 GB de armazenamento. Também há o plano ilimitado, que custa US$ 21 (R$ 106 na cotação atual), com 100 GB de armazenamento disponíveis.

Com a plataforma Clipchamp, as pessoas conseguem editar vídeos na Internet de forma gratuita, adicionando áudios, imagens, textos, cores, transição, filtros, gravação de webcam e de tela, entre outros recursos. As exportações são ilimitadas, e os vídeos possuem qualidade de 480p. O plano Creator custa US$ 9 (R$ 45, na moeda brasileira) por mês ou US$ 72 (R$ 364, de acordo com o dólar americano) ao ano. Na modalidade paga, a exportação acontece em 720p, com armazenamento e estoque de áudio ilimitados.

6 de 7 Clipchamp é um site bastante interessante para editar vídeos na web — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Clipchamp é um site bastante interessante para editar vídeos na web — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Também há dois planos de negócios: um com valor de US$ 19 (R$ 97, em conversão direta) por mês ou US$ 156 (R$ 800) por ano; e outro que custa US$ 39 (R$ 200, em conversão direta) por mês ou US$ 324 (R$ 1.662, em conversão direta) por ano. Neles, as exportações acontecem em 1080p, com estoque de áudio e armazenamento ilimitados e kit de marca. Na opção mais cara, o estoque de vídeo e o banco de imagens também não possuem limites.

Por fim, também é possível editar vídeo no Canva. A plataforma possui uma série de recursos, como templates prontos, cenas oferecidas pelo site, adição de efeitos, inclusão de textos e mais. Para usar o serviço, é necessário fazer login na plataforma. O plano gratuito dá acesso aos recursos de edição, permite que o conteúdo seja baixado e compartilhado sem marca d'água. Os usuários têm 5 GB de armazenamento disponíveis.

7 de 7 Canva: uma das ferramentas gratuitas mais conhecidas para editar vídeos no PC — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Canva: uma das ferramentas gratuitas mais conhecidas para editar vídeos no PC — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

No plano que custa R$ 34,90 por mês ou R$ 289,90 por ano, o site permite que até cinco pessoas utilizem os recursos premium. São mais de 100 milhões de fotos, vídeos, áudios e elementos gráficos, até 100 kits de marca, removedor de fundo, 100 GB de armazenamento, agendamento de publicações, entre outros benefícios. Vale lembrar que o Canva também oferece planos personalizados para empresas com até 100 funcionários.

