Elden Ring: 10 erros que você não pode cometer ao começar a jogar

Por ser um game da From Software, que popularizou a fórmula souls-like com títulos de sucessos como Bloodborne, Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring veio acompanhado da alta dificuldade característica do subgênero. No entanto, para te ajudar a sobreviver nesse mundo hostil, o TechTudo fez uma lista com 10 erros que você não pode cometer ao jogar o game. Confira!

1. Insistir em lugar contra os chefes antes da hora

Até então, em jogos do estilo Souls, o progresso do jogador ficava "encalhado" caso ele não conseguisse derrotar um chefe. Mas isso não acontece em Elden Ring, já que o game tem um massivo mundo aberto à disposição de quem joga. Por isso, caso o pior aconteça e o player não consiga derrotar um boss, há uma solução simples: recuar.

Em Elden Ring, o jogador pode procurar outras coisas para fazer, como enfrentar chefes mais fáceis. Depois de ganhar alguns níveis, fortalecer o personagem e se acostumar com as mecânicas do jogo, ele pode retornar para enfrentar os bosses mais complicados, como Marjit, o Sentinela da Árvore ou qualquer outro quer der dor de cabeça.

2. Esquecer de usar os marcadores de mapa

Mesmo os jogadores mais acostumados com os outros games da From Software podem ter dificuldades para se encontrar em Elden Ring. Com um mundo gigantesco e um sistema livre de exploração, a orientação no mapa do game pode ser um problema. Por isso, a melhor maneira de aprimorar a experiência neste sentido é não esquecer de usar os marcadores.

Eles podem ser usados de acordo com a preferência de cada jogador. Uma sugestão, por exemplo, é utilizar os marcadores com o símbolo de caveira para indicar chefes ou de uma erva para apontar áreas com plantas que podem ser coletadas.

3. Não remover a Benção do Baldaquino

Um dos NPCs que o jogador encontra durante sua jornada nas Terras Intermédias é a misteriosa Fia. Ela diz que concederá uma benção ao jogador sob uma condição: permitir que ela abrace o seu personagem. O problema é que a benção concedida, a Benção do Baldaquino, aumenta temporariamente o equilíbrio, mas reduz o HP máximo do jogador em 5%, o que pode ser fatal em um jogo com a dificuldade de Elden Ring.

A boa notícia é que e Benção de Baldaquino pode ser removida e, feito isso, o HP do personagem voltará ao normal. Elden Ring é um jogo repleto de casos específicos para o uso de itens e pode ser que, em determinado momento, abrir mão do HP para aumentar o equilíbrio seja necessário. Mas, principalmente no começo da jogatina, isso pode acabar prejudicando o jogador.

4. Deixar de fazer os upgrades nas armas

Melhorando os atributos do seu personagem, o jogador consegue aprimorar seu desempenho com determinadas armas. O aumento no dano, no entanto, é mínimo. Em Elden Ring, a melhor forma de ganhar mais força nos ataques é realizando o upgrade de armas. É importante que o jogador nunca deixe de fazer a melhoria de uma arma quando tiver a chance. Quanto mais poderosas elas forem, maior será o dano causado, facilitando o combate no game.

5. Não usar armas com duas mãos

Para os veteranos de jogos Souls, essa mecânica é bem conhecida. Para quem está se aventurando pela primeira vez em Elden Ring, no entanto, vale ressaltar a importância de usar as armas com as duas mãos. Essa escolha pode deixar o jogador vulnerável para defesa, mas permite causar mais dano aos inimigos.

Ao fazer isso, o personagem aumenta o dano de equilíbrio causado. Isto é importante, já que a estatística indica quando um inimigo vai recuar ou ter a sua guarda quebrada. Este momento, inclusive, é a chance perfeita para o jogador acertar um golpe crítico. Atacar com as duas mãos é uma das melhores formas de derrotar inimigos e pode fazer a diferença até mesmo com alguns chefes.

6. Ignorar as Cinzas de Espíritos

As Cinzas dos Espíritos são uma ferramenta muito importante para hora dos combates. Elas tornam alguns chefes muito mais viáveis de derrotar, já que invocam um espírito para ajudar o personagem e transformar lutas extremamente complicadas em disputas mais equilibradas.

Para obtê-las, o jogador deve encontrar o Sino Invocador de Espíritos voltando na igreja inicial e falando com a bruxa Renna sentada nas ruínas durante a noite. Uma vez com o sino, o jogador deve equipar uma Cinza de Espírito através do inventário do jogo, e usar quando aparecer um símbolo no canto inferior esquerdo.

7. Não conversar com os NPCs

Se algum NPC disser algo que pareça vagamente com uma missão ou tarefa, tente não esquecer. Elden Ring não tem uma "quest log" e, por isso, pode ser confuso manter o controle dos pedidos dos personagens.

Contudo, existem boas razões para não ignorar os NPCs das Terras Intermédias. A primeira delas é que certas áreas do jogo são acessíveis apenas após cumprir as missões de determinado personagem. Além disso, realizar essas tarefas pode render itens de qualidade, como armaduras únicas, armas interessantes, além de revelar mais do universo do jogo.

8. Pensar que as classes de personagem são rígidas

É importante não entrar em pânico com a classe do seu personagem no início do jogo. Escolha a que você tiver mais interesse, mas esteja ciente de que é possível mudar mais tarde. O motivo é que o jogo dá liberdade suficiente para preencher os atributos da forma que o jogador quer, independente da classe escolhida. Elden Ring dá muitas opções de armas, feitiços e armaduras, permitindo se adaptar de acordo com a necessidade. E, caso esteja descontente com a build, é possível dar reset completo nos atributos com a Lágrima Larval, um item que pode ser comprado ou obtido ao matar inimigos.

9. Acumular runas sem motivo nenhum

As runas equivalem aos Ecos de Sangue em Bloodborne e Almas em Dark Souls. Com este item, o jogador pode subir o nível do seu personagem e melhorar certos atributos. E, vale ressaltar: a exemplo do que acontece na maioria dos jogos da From Software, os jogadores de Elden Ring irão perder todas as runas se morrerem.

Para recuperá-las, é preciso voltar ao ponto de morte, que fica marcado na bússula. Se, antes disso, o jogador morrer de novo, elas serão perdidas para sempre. Sendo assim, não acumule runas sem nenhum motivo: procure utilizá-las antes de um combate para melhorar uma arma, comprar algum item novo ou subir de nível. No universo de Elden Ring, a morte pode bater à porta a qualquer momento.

10. Ir para o Leste logo no começo do jogo

10. Ir para o Leste logo no começo do jogo