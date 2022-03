Elden Ring: conheça as 10 classes do jogo

Elden Ring , novo jogo do diretor de Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice , foi lançado há menos de um mês, mas já se tornou um fenômeno de popularidade . No RPG, os jogadores podem optar por uma determinada classe para concluir a jornada principal: reunir os fragmentos do Anel Prístino pelas Terras Intermédias. São 10 classes ao todo, incluino Astrólogo, Bandido, Herói, Prisioneiro, Samurai e Miserável. Cada tipo possui níveis de atributos específicos, que ditam as armas, armaduras, feitiços e estilos de luta utilizados pelo jogador.

1 de 12 Conheça as opções de classe para montar o personagem ideal para você em Elden Ring — Foto: Reprodução/Steam Conheça as opções de classe para montar o personagem ideal para você em Elden Ring — Foto: Reprodução/Steam

Antes de conhecer as classes de Elden Ring, é preciso entender o que cada atributo proporciona ao personagem:

Vitalidade: aumenta pontos de vida (HP), resistência a fogo e resistência a veneno;

aumenta pontos de vida (HP), resistência a fogo e resistência a veneno; Mente: aumenta pontos de mana (FP);

aumenta pontos de mana (FP); Tenacidade: aumenta fôlego, resistência a ataques físicos e capacidade de carregar itens;

aumenta fôlego, resistência a ataques físicos e capacidade de carregar itens; Força: aumenta os status de armas e equipamentos pesados (que escalam com Força);

aumenta os status de armas e equipamentos pesados (que escalam com Força); Destreza: aumenta os status de armas e equipamentos leves (que escalam com Destreza), diminui o tempo de recarga dos feitiços e reduz a chance de cair do cavalo;

aumenta os status de armas e equipamentos leves (que escalam com Destreza), diminui o tempo de recarga dos feitiços e reduz a chance de cair do cavalo; Inteligência: exigido para lançar e aumentar o poder de magias que escalam com Inteligência (Feitiços Pedrilhantes);

exigido para lançar e aumentar o poder de magias que escalam com Inteligência (Feitiços Pedrilhantes); Fé: exigido para lançar e aumentar o poder de encantamentos que escalam com Fé;

exigido para lançar e aumentar o poder de encantamentos que escalam com Fé; Arcano: aprimora magias que escalam com Arcano e aumenta a probabilidade de loots raros.

2 de 12 Algumas classes presentes em Elden Ring — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Algumas classes presentes em Elden Ring — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

Astrólogo

O Astrólogo é a classe que mais se assemelha a um mago tradicional. Os jogadores que escolherem essa função terão muita mana para invocar magias de várias naturezas, com alvo único e em área. Vale lembrar, no entanto, que os ataques devem ser realizados de longe, pois os Astrólogos são muito frágeis, ou seja, possuem pouca vida. Além do cajado, eles também podem utilizar espadas curtas e escudos pequenos para se protegerem de investidas à queima-roupa.

3 de 12 Astrólogos podem invocar feitiços poderosos — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Astrólogos podem invocar feitiços poderosos — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

Vitalidade: 9

9 Mente: 15

15 Tenacidade: 9

9 Força: 8

8 Destreza: 12

12 Inteligência: 16

16 Fé: 7

7 Arcano: 9

Bandido

O Bandido é a classe que melhor aproveita o sistema de furtividade presente em Elden Ring. O estilo de luta é baseado em agilidade para se esgueirar atrás dos inimigos, desferir ataques rápidos e causar dano crítico. Por isso, com essa classe, é mais recomendável se esquivar das criaturas do que bloquear suas estocadas.

4 de 12 Bandidos podem usar adagas e atirar flechas — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Bandidos podem usar adagas e atirar flechas — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

Bandidos podem usar adagas, atirar com arcos e até mesmo conjurar alguns feitiços: tudo depende da build escolhida. Por fim, seus 14 pontos de Arcano possibilitarão aos jogadores chances maiores de encontrar itens raros. A classe é complexa para iniciantes, mas sua versatilidade é um grande ponto positivo.

Vitalidade: 10

10 Mente: 11

11 Tenacidade: 10

10 Força: 9

9 Destreza: 13

13 Inteligência: 9

9 Fé: 8

8 Arcano: 14

Confessor

5 de 12 Confessor é o paladino de Elden Ring — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Confessor é o paladino de Elden Ring — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

Confessor também é classe bem versátil. Basta dar uma olhada nos seus atributos extremamente equilibrados. Ligados a Fé, eles se comportam como os tradicionais paladinos de jogos RPG, mesclando boa defesa, dano com armas corpo a corpo e magias arcanas. Diferente do Bandido, o Confessor utiliza encantamentos para reforçar seus itens e não atacar de fato. Com essas características, jogadores podem se tornar cavaleiros, assassinos ou uma mistura entre ambos.

Vitalidade: 10

10 Mente: 13

13 Tenacidade: 10

10 Força: 12

12 Destreza: 12

12 Inteligência: 9

9 Fé: 14

14 Arcano: 9

Herói

6 de 12 Heróis utilizam armas de duas mãos — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Heróis utilizam armas de duas mãos — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

Heróis usam força bruta para atacar. Isso significa que eles priorizam o uso de armas pesadas, geralmente de duas mãos. Se por um lado, a classe traz alto poder destrutivo, por outro, acaba minando a agilidade do personagem. Além disso, nesse caso, as armaduras não são defensivas, então é recomendável ter atenção redobrada para evitar dano dos inimigos. Magia praticamente não existe por aqui, então, antes de jogar como Herói, é importante ter em mente que o número os feitiços não são o foco dessa gameplay.

Vitalidade: 14

14 Mente: 9

9 Tenacidade: 12

12 Força: 16

16 Destreza: 9

9 Inteligência: 7

7 Fé: 8

8 Arcano: 11

Prisioneiro

7 de 12 Prisioneiros atacam com armas e encantamentos — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Prisioneiros atacam com armas e encantamentos — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

O Prisioneiro é uma classe híbrida que mistura combate corpo a corpo e feitiçaria. E essa versatilidade pode ser vista desde o início, já que personagens desse tipo começam o jogo com um cajado, uma espada e um escudo. Lanças e chicotes também são opções interessantes para o set, assim como feitiços, que não dependem de Arcano. Como Prisioneiro, o jogador poderá alternar entre ataques de perto e de longe. Além disso, ao contrário de magos tradicionais, essa classe também pode se especializar no uso de armaduras pesadas.

Vitalidade: 11

11 Mente: 12

12 Tenacidade: 11

11 Força: 11

11 Destreza: 14

14 Inteligência: 14

14 Fé: 6

6 Arcano: 9

Profeta

8 de 12 Profetas conjuram magias de fogo — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Profetas conjuram magias de fogo — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

O Profeta é um mago de ofício, assim como o Astrólogo. A diferença é que, nessa classe, os feitiços são baseados nos pontos de Fé, o que possibilita a conjuração de magias de fogo e de cura. Essas características, inclusive, podem ser bem úteis para aqueles que pensam em jogar a campanha de forma cooperativa. Além de causarem dano, também são excelentes opções de suporte para os jogadores na linha de frente. A estratégia é ficar de longe e evitar confrontos diretos, pois Profetas não possuem muitos pontos de vida.

Vitalidade: 10

10 Mente: 14

14 Tenacidade: 8

8 Força: 11

11 Destreza: 10

10 Inteligência: 7

7 Fé: 16

16 Arcano: 10

Samurai

9 de 12 Samurais lutam muito bem montados — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Samurais lutam muito bem montados — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

Com muitos pontos de Destreza, Força e Tenacidade, o Samurai é uma das classes mais resistentes de Elden Ring. Além de aguentarem muito dano, também são versáteis quando o assunto é atacar, seja com espadas do tipo katana ou com arcos e flechas. Além disso, Samurais se dão bem em combates montados em cavalos. Eles são guerreiros treinados para serem ágeis no campo de batalha. A limitação mais evidente da classe, no entanto, é a falta de habilidade com magia.

Vitalidade: 12

12 Mente: 11

11 Tenacidade: 13

13 Força: 12

12 Destreza: 15

15 Inteligência: 9

9 Fé: 8

8 Arcano: 8

Vagabundo

10 de 12 Vagabundos dominam todos os tipos de armas — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Vagabundos dominam todos os tipos de armas — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

O Vagabundo é uma classe que domina todos os tipos de armas do game. O jogador poderá optar por espadas, machados, lanças e adagas; leves ou pesadas; de uma ou duas mãos. O mesmo vale para as armaduras. Seu estilo de luta é simples e intuitivo, extremamente indicado para aqueles que nunca jogaram algum título da série Souls. Já que os Vagabundos são guerreiros com muita vida, a ideia central é atacar os inimigos frente a frente. Todavia, vale ressaltar que essa classe também não é especialista em magia.

Vitalidade: 15

15 Mente: 10

10 Tenacidade: 11

11 Força: 14

14 Destreza: 13

13 Inteligência: 9

9 Fé: 9

9 Arcano: 7

Guerreiro

11 de 12 Guerreiros são combatentes letais e velozes — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Guerreiros são combatentes letais e velozes — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

O Guerreiro é a classe com mais Destreza de Elden Ring e seu estilo de jogo se assemelha bastante ao Mercenário de Dark Souls 3. A gameplay é focada no combate corpo a corpo, mas, diferentemente do Vagabundo, o leque de armas é mais restrito. Guerreiros costumam usar lâminas de duas mãos com alcance curto, o que pode vir a se tornar uma desvantagem contra certos chefes. Os combos, no entanto, são rápidos e destrutivos. A principal dica é desferir um ataque, esquivar do adversário e ter paciência para achar outra janela de oportunidade. E assim sucessivamente.

Vitalidade: 11

11 Mente: 12

12 Tenacidade: 11

11 Força: 10

10 Destreza: 16

16 Inteligência: 10

10 Fé: 8

8 Arcano: 9

Miserável

12 de 12 Miseráveis podem ser moldados de qualquer forma — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco Miseráveis podem ser moldados de qualquer forma — Foto: Reprodução/From Software/Bandai Namco

O Miserável é indicado apenas para jogadores mais experientes, já que a classe é um livro em branco no começo da jornada. Os primeiros pontos de atributos são distribuídos de forma igualitária, o que dá ao jogador total liberdade para moldar o personagem da maneira que achar melhor. É possível se especializar em ataque, magia, defesa e assim por diante. Miseráveis começam Elden Ring com uma clava na mão e nenhuma armadura no corpo.