Euro Truck Simulator 2: veja seis dicas para mandar bem no jogo de simulação

Euro Truck Simulator 2 permite que o jogador assuma o controle de um caminhoneiro de carga pelas estradas de 26 países da Europa. O simulador testa habilidades como velocidade, perseverança e paciência diante de engarrafamentos. Um bom desempenho no game passa pelo controle das finanças e pela escolha de um veículo resistente. Vale lembrar que o título está disponível para download em PCs Windows e Linux via Steam , por R$39,99. Confira, a seguir, seis dicas para obter bons resultados enquanto pilota e conclui entregas.

Simulador leva os jogadores pelas estradas europeias — Foto: Divulgação/ETS2

1. Não use caminhão de empresa

Caminhão próprio desbloqueia novos lugares em Euro Truck Simulator 2 — Foto: Divulgação/ETS2

Dirigir para uma empresa pode parecer uma boa ideia, já que a companhia arca com os custos de combustível, manutenção e pedágio. No entanto, o ganho final é mais vantajoso quando o transporte de cargas é feito com um caminhão próprio.

Portanto, a dica é para jogadores priorizarem a compra do veículo o quanto antes. Além da questão financeira, o caminhão próprio também dá acesso ao modo de roaming gratuito e aumenta o mapa de atuação.

2. Só pegue empregos na sua cidade

Entregas em curta distância permitem que o jogador complete mais tarefas em menos tempo — Foto: Reprodução/Truck Simulator Fandom

A oferta de empregos no Euro Truck Simulator 2 é ampla, mas o recomendado é priorizar aqueles dentro da sua cidade. Sendo assim, o motorista não precisa dirigir grandes distâncias sem carga e é possível otimizar o tempo de trabalho, o faturamento e o consumo de combustível. Além disso, empregos com rotas curtas permitem ao jogador realizar diversas entregas em pouco tempo.

Outra opção são as tarefas com remuneração alta por distância, que permitem um ganho expressivo com apenas um emprego. Vale estar sempre atento aos pedágios e verificar o preço do combustível antes de cruzar fronteiras. Quanto mais empregos o jogador concluir, mais experiência e pontos de habilidade adquire. Esses atributos são essenciais para atrair a atenção das empresas.

3. Configure o treinamento dos seus motoristas

Definir o treinamento dos motoristas aumenta o faturamento — Foto: Reprodução/Steam

Todo motorista contratado chega com o treinamento definido como “Balanced”, mas o recomendado é ajustar essa habilidade individualmente. A personalização permite que o motorista fature mais quando realiza uma entrega compatível com sua especialidade. Algumas das escolhas possíveis são Longa Distância, Cargas Frágeis e Cargas de Alto Valor. O lucro proporcionado varia para cada categoria.

4. Guarde dinheiro

O caminho mais seguro de ETS2 passa longe dos bancos — Foto: Reprodução/Steam

Os bancos de ETS2 fazem de tudo para atrair os motoristas e vender empréstimos para quem sonha com o caminhão próprio. Entretanto, guardar dinheiro segue sendo a opção mais segura do game. Com os empregos certos, o jogador tende a subir rapidamente de nível e logo atinge a quantia necessária para a compra do caminhão, sem precisar recorrer às instituições financeiras.

5. Compre uma garagem nova

Uma garagem nova abre três vagas extras para o motorista — Foto: Divulgação/ETS2

Ao criar um novo perfil em ETS2, o jogador deve escolher a localização de sua primeira garagem, com apenas uma vaga de caminhão. A evolução no jogo permite a contratação de outros motoristas e, para isso, é preciso atualizar a garagem ou adquirir uma nova. A atualização insere duas vagas extras e faz com que a garagem comporte três caminhões.

No entanto, quando o jogador compra uma garagem nova, ganha três vagas vazias e fica com espaço disponível para manter quatro veículos. Além disso, as duas garagens podem ter localizações diferentes, aumentando a presença no mercado. Dê preferência para áreas centrais de grandes cidades, que costumam ter muitos pontos de coleta.

6. Tenha os melhores caminhões

Mercedes-Benz New Actros e Volvo FH16 2009 são alguns dos melhores caminhões de ETS2 — Foto: Divulgação/ETS2

O ETS2 possui 17 caminhões de sete diferentes fabricantes e ter um bom veículo reduz as despesas, além de, consequentemente, aumentar os ganhos do motorista no game. A Volvo conta com boas opções, como o modelo FH16 (ano 2009 ou 2012), oferecendo alta potência, motor que sustenta cargas pesadas, grande capacidade de combustível e custo relativamente baixo.

Na Mercedes, o principal nome é o New Actros, um caminhão de desempenho pouco menor e custo maior que o FH16, mas com alta resistência e motor excelente. O Scania R completa a lista de caminhões baratos e de alto desempenho com cargas pesadas. Além disso, a atualização do motor também melhora a eficiência do veículo. Ter um bom caminhão também dá acesso a rotas de transporte especiais e empregos de alto lucro.