Fritadeira elétrica smart: veja 4 curiosidades sobre a airfryer

As fritadeiras elétricas smart podem ser controladas à distância pelo celular ou tablet. Os modelos inteligentes prometem estender o sucesso das airfryers convencionais, eletrodomésticos que ficaram famosos por preparar alimentos sem o uso de óleo. Os equipamentos emitem alertas sobre os cozimentos, possuem função de manter o alimento aquecido por até 30 minutos e podem ser conectados a apps com passo a passo de receitas personalizadas para cada tipo de usuário.

As opções disponíveis no Brasil ainda são limitadas, mas opções como Airfryer High Connect Philips Walita podem ser adquiridas por preços a partir de R$ 2.399 no Shoptime. Confira a seguir quatro curiosidades sobre as airfryers inteligentes.

1 de 5 Airfryer inteligente pode ser controlada à distância pelo celular ou tablet — Foto: Divulgação/Philips Airfryer inteligente pode ser controlada à distância pelo celular ou tablet — Foto: Divulgação/Philips

1. São controláveis remotamente por voz e pelo smartphone

As fritadeiras elétricas smart podem ser controladas pelo tablet, smartphone ou por assistentes virtuais como o Google Assistente. Além disso, podem apresentar tela sensível ao toque com predefinições e notificações inteligentes. É possível ainda escolher uma receita, enviá-la para ser produzida na airfryer e monitorar o progresso sem a necessidade de estar em casa.

Usuários que atuam em home office podem fazer o almoço do dia sem deixar o escritório, por exemplo. Outra comodidade é sentar à mesa e aproveitar os momentos de interação com amigos e familiares sem se preocupar com a fritadeira ou assistir um filme enquanto prepara um lanche.

2 de 5 Fritadeiras elétricas smart podem ser controlados via tablet, smartphone ou por comando de voz — Foto: Divulgação/Philips Fritadeiras elétricas smart podem ser controlados via tablet, smartphone ou por comando de voz — Foto: Divulgação/Philips

2. Têm agendamento inteligente de receitas

Modelos como a Mi Smart Air Fryer, da Xiaomi, permite que o usuário configure a airfryer com até 24h de antecedência para preparar uma refeição no horário agendado. Outro diferencial é o cozimento contínuo com temperatura ajustável de 40°C a 200°C, o que permite o preparo de alimentos como iogurte, frutos secos e carnes secas.

Já a Airfryer High Connect Philips Walita conta com a tecnologia Rapid Air, e design "estrelas do mar", que faz o ar quente girar e assim fritar, assar, grelhar ou tostar um alimento. O destaque do modelo é o modo Keep Warm, função que permite que o prato fique com temperatura ideal para consumo por até 30 minutos.

3 de 5 Mi Smart Air Fryer permite o agendamento inteligente com até 24h de antecedência — Foto: Divulgação/ Xiaomi Mi Smart Air Fryer permite o agendamento inteligente com até 24h de antecedência — Foto: Divulgação/ Xiaomi

3. Dão alertas sobre os cozimentos

Os aparelhos inteligentes emitem alertas sobre o processo de cozimento dos alimentos. Desta forma, os usuários podem preparar suas refeições de forma prática, sem se preocupar com o momento certo de virar o alimento ou de retirá-lo da cesta de preparo. Além disso, podem controlar temperatura, modo de cozimento e tempo.

Uma funcionalidade que permite mais eficácia no preparo das refeições e reduz os riscos de erros são os programas pré-definidos. Eles controlam o tempo e a temperatura ideal de forma automática para pratos mais comuns como petiscos congelados, batatas fritas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados.

4 de 5 Airfryers emitem alertas nos momentos de virar o alimento ou de retirá-lo da cesta de fritura. — Foto: Divulgação/ Xiaomi Airfryers emitem alertas nos momentos de virar o alimento ou de retirá-lo da cesta de fritura. — Foto: Divulgação/ Xiaomi

4. Têm acesso a apps com receitas

O processo de cozimento se torna mais personalizado e inteligente com a integração de apps de receitas. Esta funcionalidade permite que o usuário se inspire com receitas indicadas de acordo com cada perfil. Além disso, podem ajudar a preparar refeições mais elaboradas, já que terão o passo a passo no smartphone ou tablet.

No modelo Mi Smart Air Fryer as receitas são compartilhadas por meio de um aplicativo próprio da Xiaomi, já na Airfryer High Connect Philips Walita, os usuários podem utilizar o NutriU App, aplicativo em que as opções são selecionadas por especialistas em nutrição. São centenas de opções que podem ser executadas até por usuários iniciantes na cozinha devido ao funcionamento inteligente do equipamento e as orientações detalhadas.

5 de 5 As Airfryers smart interagem com apps de receitas e nutrição — Foto: Divulgação/ Philips As Airfryers smart interagem com apps de receitas e nutrição — Foto: Divulgação/ Philips

Com informações de Philips e Xiaomi