Gabinete Pichau: veja 4 modelos por a partir de R$ 339 para montar seu PC

Gabinetes da Pichau são uma boa opção para quem busca montar um computador. Com bom custo-benefício e características variadas, como vidro temperado, ventoinhas já acopladas e RGB para personalização, contam com alternativas para agradar diferentes públicos.

Os valores variam de acordo com os recursos, mas é possível encontrar modelos a partir de R$ 339, como é o caso do Pichau Gaming Gadit X. Entre as opções mais caras está o Pichau Seraph, que passa da casa dos R$ 599. Na lista a seguir, veja quatro modelos de gabinete da Pichau.

1. Pichau Gaming Gadit X - a partir de R$ 339

O Pichau Gaming Gadit X tem bom custo-benefício e é voltado para quem, além de preço baixo, busca um gabinete com visual marcado. Tem suporte para placa-mãe ATX e para water cooler. Na parte superior, conta com uma tela para filtragem de sujeiras, o que garante a qualidade prolongada do dispositivo. Além disso, tem também uma saída de ar que garante a refrigeração das peças.

Em relação à construção, a lateral é feita de vidro temperado e permite que os usuários usem RGB e outras personalizações por dentro do gabinete. Por falar no revestimento, a parte frontal, que possui uma tela com estampa militar, tem também um fio de LED na parte superior.

Na Amazon, os usuários avaliaram essa opção da Pichau com cinco estrelas de cinco. Os comentários relatam sobre custo-benefício e a qualidade da peça. Não é indicado para quem busca um visual mais sóbrio de gabinete. Pode ser encontrado por a partir de R$ 339.

Prós: custo-benefício, suporte para water cooler e tampa lateral de vidro temperado;

Contras: pouca personalização RGB.

2. Pichau HX500 - a partir de R$ 376

Outro gabinete da Pichau é o HX500, voltado para usuários que estejam montando um setup na cor branca. Sua parte frontal é totalmente lisa, com apenas o logo da empresa, e sua lateral tem tampa de vidro temperado. Assim, pode ser personalizado com ventoinhas RGB, o que proporciona mais estilo à peça.

Sobre a sua construção, tem suporte para placa mãe ATX estendido, além de local para colocar water cooler. Nas partes traseira e frontal, é possível acoplar as ventoinhas e aproveitar a saída de ar para refrigeração do gabinete. Na Amazon, pode ser encontrado por valores a partir de R$ 376.

Prós: tampa de vidro temperado na lateral e construção de cor diferente;

Contras: suporte apenas para placa mãe ATX estendida.

3. Pichau Apus - a partir de R$ 399

O gabinete Pichau Apus tem tampa lateral de vidro temperado, que permite colocar RGB e ficar visível para qualquer pessoa, além de três ventoinhas na parte frontal, com a presença também de RGB. Na parte superior existe um filtro para previnir que sujeiras entrem no gabinete, o que garante maior vida útil ao equipamento. É uma opção voltada para quem tem um pouco mais de orçamento e deseja um setup em preto.

O modelo possui suporte para placa mãe ATX, micro ATX e mini ITX. Além disso, tem também um compartimento que possibilita o uso de water cooler, além de saída de ar convencional para refrigerar todo o interior. Caso queira colocar mais ventoinhas além das que acompanham o gabinete, conta com um bom espaço interno. Assim, é voltado para quem busca um modelo que comporte muitas peças de tamanhos variados. É encontrado na Amazon por a partir de R$ 399.

Prós: suporte para vários tipos de placa mãe, tampa lateral de vidro temperado e ventoinha RGB embutida;

Contras: preço um pouco mais elevado.

4. Pichau Seraph - a partir de R$ 599

Por último, o gabinete Pichau Seraph é um modelo com construção diferenciada, voltada para quem busca uma opção em preto mas que ainda assim seja chamativa. Sua parte frontal é perpendicular, de vidro, e conta com três ventoinhas com RGB e fios de LED. A lateral também é de vidro temperado, o que permite adicionar ainda mais luzes e cores para o gabinete.

Sobre o suporte desse modelo, é possível colocar placa mãe ATX e micro ATX. Nas partes superior e traseira existem várias saídas de ar, o que pode ajudar na refrigeração das peças dentro do gabinete. Na Amazon, é avaliado com nota 5 de 5 e pode ser adquirido por um preço mais alto, a partir de R$ 599.

Prós: ventoinha com RGB embutida e tampa lateral de vidro;

Contras: alto custo no mercado.

