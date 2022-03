Gasolina cara? Cinco apps para te ajudar a economizar com combustível

O alto preço dos combustíveis têm pesado no bolso dos brasileiros. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que, em março, o preço médio do litro da gasolina no Brasil era de R$ 6,68. O número, entretanto, ainda não reflete o reajuste anunciado na última sexta-feira (11) pela Petrobras , que vai encarecer ainda mais os preços. Nesse cenário, aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem ajudar os motoristas a economizar na hora de abastecer.

O Waze, por exemplo, mostra em quais postos o combustível está mais barato. O app Gasosa, por sua vez, permite calcular se é mais vantajoso abastecer com etanol ou gasolina. Há ainda aplicativos de programas de fidelidade, como Abastece Aí e Shell Box, que oferecem cashback e descontos aos usuários. Na lista a seguir, conheça cinco apps para te ajudar a poupar com combustível no momento de encher o tanque.

O aplicativo Gasosa, disponível apenas para celulares Android, é útil para donos de carros flex. Isso porque ele possui uma calculadora que mostra se é mais econômico abastecer o veículo com gasolina ou etanol. Para fazer o cálculo, o usuário deve adicionar o modelo do automóvel e informar os preços atuais dos dois tipos de combustível.

O cálculo é baseado no percentual do valor de consumo por litro (km/l) do carro cadastrado. No resultado, o Gasosa mostra o preço que será gasto a cada 100 km percorridos. O combustível menos vantajoso será exibido na cor vermelha , e a opção mais econômica, na cor verde.

Além de apontar rotas, o Waze também conta com recursos extras que podem ser úteis para motoristas em busca de economia na hora de abastecer. O aplicativo permite checar o preço dos combustíveis nos postos de gasolina próximos aos usuários. Com a função, é possível comparar valores e encontrar o local com os preços mais em conta.

Para acessar a ferramenta, é preciso tocar em "Para onde?" e, depois, no ícone de bomba de gasolina. Vale destacar que a função é colaborativa, ou seja: os próprios usuários do app atualizam as informações sobre os preços. Para que as informações estejam sempre em dia, é importante adicionar o valor do combustível no aplicativo quando for abastecer.

Abastece Aí é o programa de fidelidade da rede Ipiranga. Com o aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone, os motoristas podem receber parte do dinheiro gasto em combustível de volta. Para isso, basta fazer o pagamento pelo app. Cada compra gerará pontos do Km de Vantagens, que podem ser revertidos em cashback.

Como a plataforma é uma conta digital, o usuário pode adicionar dinheiro fazendo uma transferência via Pix ou cadastrar o cartão no app. O valor do dinheiro de volta varia entre 2% a 5%. A quantia resgatada cai na conta do aplicativo e pode ser usada como o usuário quiser.

4. Premmia

O aplicativo Premmia, também disponível para Android e iPhone, é a plataforma do programa de fidelidade dos postos Petrobras. Após fazer o cadastro no app, o consumidor acumula pontos em compras feitas na rede, os quais podem ser trocados por descontos, produtos ou serviços. Ao juntar 4.950 pontos, por exemplo, é possível trocá-los por um vale-combustível de R$ 30. Um ingresso no cinema, por sua vez, pode ser adquirido por 500 pontos.

No aplicativo, é possível ainda selecionar um dos postos participantes como "Posto Preferido". Assim, cada R$ 1 gasto no estabelecimento escolhido equivalerá a dois pontos. O recurso pode ajudar o consumidor a sofrer menos o efeito do aumento da gasolina.

Shell Box é mais um programa de fidelidade que oferece vantagens ao pagar o combustível pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS). Aderir ao benefício da rede Shell é simples: o usuário deve se cadastrar no app, escolher uma forma de pagamento (pix, cartão de crédito, PayPal, Mercado Pago ou dinheiro) e se dirigir ao posto ou loja Shell Select mais próxima. Antes de iniciar o abastecimento, é preciso selecionar a opção “Digite para Pagar” no app e, depois, informar o código localizado na placa ao lado da bomba do combustível escolhido. Por fim, basta concluir o pagamento.

Feito isso, o aplicativo gerará pontos que podem ser trocados por descontos em lojas parceiras ou milhas Smiles. Um litro de combustível comum, por exemplo, equivale a um ponto. O app ainda está com a promoção "Indique e Ganhe". Nela, amigos que usarem seu código ao abrir a conta ganham R$ 10 no primeiro pagamento, e você recebe a mesma quantia após eles realizarem o primeiro abastecimento.

