Gestor de pedidos iFood: como funciona a ferramenta para restaurantes

O Gestor de Pedidos iFood é um aplicativo que auxilia na operação dos restaurantes parceiros da empresa de delivery. Disponível para download em celulares Android e computadores com Windows , a ferramenta permite receber e confirmar pedidos, pausar itens do cardápio, entrar em contato com clientes e acompanhar o lucro das vendas, entre outras possibilidades. Para usar a plataforma, o estabelecimento precisa ter cadastro no iFood . A seguir, entenda o funcionamento do Gestor de Pedidos iFood , conheça os recursos da ferramenta e veja como fazer download.

O que é e como funciona o gestor de pedidos iFood no Android

O Gestor de Pedidos iFood é uma plataforma que conta com recursos importantes para o funcionamento do estabelecimento. Os restaurantes, por exemplo, só conseguem receber pedidos se estiverem logados na ferramenta, pois só assim o estabelecimento aparece como "aberto" no app de delivery. É importante, portanto, fazer o login no gestor de pedidos e deixá-lo aberto durante todo o período de funcionamento do restaurante.

O acesso à plataforma é feito após digitar o e-mail e a senha usados para entrar no Portal do Parceiro do iFood. O Gestor de Pedidos está disponível para celulares e tablets com Android e para computadores equipados com Windows, a partir da versão 7.

Como fazer download do gestor de pedidos iFood

Para instalar o aplicativo, basta acessar a Google Play Store e digitar "Gestor de Pedidos iFood". Feito isso, verifique se o app exibido foi desenvolvido pelo iFood e, em caso positivo, toque em "Instalar". Se você deseja fazer o download da ferramenta para PC, deve acessar o site "gestordepedidos.ifood.com.br/#/download" (sem aspas) e clicar no botão "Baixar Gestor de Pedidos". Após o término do download, execute o instalador e siga as instruções exibidas na tela.

Funcionalidades do gestor de pedidos iFood

O Gestor de Pedidos iFood tem uma série de recursos. É possível configurar o horário de funcionamento do restaurante, pausar itens do cardápio, fechar a loja e configurar impressora de pedidos. A ferramenta também permite entrar em contato com o cliente pelo chat do iFood, solicitar entregador parceiro e despachar pedidos, bem como definir o tempo de despacho.

Entre os recursos estão ainda a barra de pesquisa para buscar pedidos, previsão de tempo de espera e resumo de vendas, que mostra os ganhos do restaurante nas últimas oito horas de funcionamento. Na página inicial da ferramenta são exibidas informações como histórico de pedidos, encomendas concluídas, itens pausados e mais. O painel é útil para ter uma visão geral do estabelecimento.

Como gerir um pedido

A gestão de um pedido no iFood contempla uma série de etapas. Ao receber um pedido, o restaurante deve confirmar a solicitação pelo app ou programa para PC em até cinco minutos. Feito isso, a ferramenta exibirá informações para o início do preparo do pedido, como endereço do cliente, itens escolhidos, modo de entrega e forma de pagamento.

Com o prato pronto e separado, é hora de despachar o pedido por meio da ferramenta de gestão. Vale conferir o número da ordem antes de iniciar a entrega.

Se o tempo de preparo do prato demorar mais do que o previsto, uma boa alternativa é usar o chat para comunicar o cliente. Além disso, a ferramenta permite acompanhar o entregador em tempo real e conferir se o pedido foi entregue com sucesso.

Com informações de iFood para Parceiros (1 e 2)

