Gravador de tela online: 5 extensões para gravar tela sem instalar nada no PC

Gravar a tela do PC é um procedimento bastante útil, especialmente para as pessoas que trabalham e estudam de forma remota. Extensões do Google Chrome como Screencastify , Nimbus e Awesome Screenshot permitem realizar gravações direto do browser, dispensando a necessidade de instalar programas no computador. Os usuários podem configurar se desejam obter a imagem do desktop inteiro ou somente de uma aba do navegador e utilizar o microfone para incluir áudio nas imagens capturadas.

O TechTudo reuniu, na lista a seguir, cinco plugins gratuitos para gravar tela do PC online. Entenda como funciona cada extensão, conheça os recursos que oferecem e decida qual é o melhor gravador de tela online para suas necessidades.

Uma das extensões do Chrome mais simples para gravar tela com áudio é o Screencastify. Grátis, a ferramenta não depende de softwares externos e permite capturar a aba do navegador e a área de trabalho, além de usar o microfone para gravar áudio e até incluir imagens da webcam na gravação. O usuário também pode editar o material captado, juntar um ou mais vídeos, cortar gravações, adicionar texto e questões interativas e fazer anotações enquanto grava.

Não há limite para a quantidade de vídeos gravados com o Screencastify, mas os conteúdos não podem ultrapassar cinco minutos de duração. Para gravações maiores, é preciso atualizar o serviço para a versão paga. Os materiais podem ser salvos no Google Drive ou no computador, com os formatos GIF, MP4 ou MP3. As gravações são publicadas no YouTube, e os usuários podem compartilhar o link em diferentes redes sociais. Os vídeos têm resolução Full HD e não contêm marca d'água.

2. Loom

O Loom oferece os seguintes recursos: download do material captado para o rolo da câmera, ajuste de velocidade de reprodução do vídeo, visualização de transcrição, controles de segurança e de acesso à gravação, edição e corte do vídeo com o aplicativo da web, gerenciamento da biblioteca de vídeos, comentários, reações com emojis e notificações de views. A qualidade média das gravações feitas com a extensão do Chrome é de 720p, resolução que equivale a 1280x720 pixels.

3. Nimbus

O Nimbus Screenshot é um gravador de tela online gratuito que permite gravar vídeos com ou sem webcam. A extensão do Chrome também possibilita fazer capturas de tela e gravar vídeos de outros programas. É possível ainda personalizar a resolução da tela de vídeo e a taxa de quadros, bem como fazer anotações usando o gravador e adicionar áudio.

Os arquivos podem ser salvos no Nimbus Note, aplicativo usado para gerenciar informações, ou no disco do computador. Recursos como adicionar marca d'água, converter para MP4 e GIF, cortar o vídeo, publicar no YouTube e salvar no Google Drive ou Dropbox estão disponíveis apenas no plano premium. Na versão gratuita, os vídeos podem durar até cinco minutos.

Com funções similares aos dos demais plugins, o Awesome Screenshot permite gravar tela e áudio do PC. A extensão fornece ao usuário a possibilidade de configurar qual parte do ecrã deseja gravar, fazer anotações, realizar capturas de tela e incorporar webcam no vídeo. Os arquivos podem ser salvos no computador ou na nuvem.

Ao final da gravação, o software oferece um link compartilhável. No plano gratuito, os vídeos têm limite de cinco minutos ,e a resolução é de 720p. O plano pago, por sua vez, oferece gravações sem limite de tempo, e o usuário consegue escolher entre as dimensões 1080p ou 4K, além de poder editar o vídeo e convertê-lo para MP4.

5. Hippo Video

O Hippo Video é mais uma opção de programa para gravar a tela do PC. Além de dispor de recursos comuns aos outros plugins, a extensão possui ferramentas mais avançadas, disponíveis somente nos planos pagos dos concorrentes. Na versão gratuita do Hippo Video, há gravações HD ilimitadas, envio dos vídeos para o Gmail ou Outlook, notificações, GIFs, corte das gravações e compartilhamento do material com o app para iOS e Android.

Ainda no plano grátis, cada vídeo tem duração máxima de 15 minutos, e apenas arquivos com até 500 MB podem ser importados. Já ferramentas de edição avançadas, notificações, relatórios, cópias e marca personalizada só estão disponíveis para os usuários que optarem por planos pagos.

