GTA 5 para nova geração: tudo sobre o update no PS5 e Xbox Series X/S

GTA 5 finalmente chega aos consoles da nova geração nesta terça-feira (15). Entre as novidades prometidas estão as melhorias no desempenho e nos visuais do game, suporte à resolução 4K, HDR e Ray Tracing, além de modos de jogo focados em oferecer a experiência rodando a 60 FPS. A nova versão do jogo da RockStar Games chega com valor promocional tanto ao PlayStation 5 ( PS 5 ) quanto no Xbox Seri es X / S . Na PS Store, o título está disponível para compra por R$ 53,73. Já na loja da Micro s o ft , é possível encontrá-lo por R$ 107,45. As ofertas são válidas até 14 de junho, quando o game passa a custar R$ 214,90.

Vale ressaltar, no entanto, que não há upgrade gratuito do jogo completo para quem já tiver o game na geração passada. Para ajudar a entender tudo sobre o lançamento de GTA 5 na nova geração, o TechTudo explica todos os detalhes nas linhas a seguir.

1 de 4 GTA 5 chega à nova geração de consoles com melhorias visuais e de desempenho — Foto: Divulgação/Rockstar Games GTA 5 chega à nova geração de consoles com melhorias visuais e de desempenho — Foto: Divulgação/Rockstar Games

O que muda?

O relançamento de GTA 5 busca aproveitar os recursos dos consoles de nova geração para otimizar a experiência tanto na campanha principal quanto no GTA Online. Por conta disso, o jogador poderá optar entre até três modos de desempenho, dependendo da plataforma. São eles:

Fidelidade : oferece a mais alta qualidade visual a uma taxa de 30 quadros por segundo no PS5 e Xbox Series X, com suporte à resolução 4K nativa e Ray Tracing habilitado. No Xbox Series S, há apenas o suporte à resolução 4K com upscaling;

: oferece a mais alta qualidade visual a uma taxa de 30 quadros por segundo no PS5 e Xbox Series X, com suporte à resolução 4K nativa e Ray Tracing habilitado. No Xbox Series S, há apenas o suporte à resolução 4K com upscaling; Desempenho : busca uma experiência mais responsiva e mira a taxa de 60 quadros por segundo, com suporte à resolução 4K com upscaling no PS5 e Xbox Series X. Já no Xbox Series S, este modo opera em resolução 1080p;

: busca uma experiência mais responsiva e mira a taxa de 60 quadros por segundo, com suporte à resolução 4K com upscaling no PS5 e Xbox Series X. Já no Xbox Series S, este modo opera em resolução 1080p; Desempenho com Ray Tracing: um modo híbrido disponível apenas no PS5 e Xbox Series X. Nele, há suporte à resolução 4K com upscaling e Ray Tracing ativado, além da meta de 60 quadros por segundo.

Vale destacar que o jogo tirará proveito do SSD de alta velocidade dos novos consoles para oferecer tempos de carregamento mais rápidos, além de um áudio mais imersivo com Tempest 3D e Som Espacial. Há, ainda, suporte à resposta tátil e gatilhos adaptativos do controle DualSense.

Entre as melhorias visuais, estão a utilização de HDR, maior densidade no tráfego e vegetação, iluminação e efeitos de sombra de maior qualidade, reflexos na água, personagens e cenários mais nítidos à distância, novas explosões, efeitos de chama, entre outras possibilidades.

2 de 4 GTA 5 oferece preço promocional por tempo limitado na nova geração de consoles — Foto: Divulgação/Rockstar Games GTA 5 oferece preço promocional por tempo limitado na nova geração de consoles — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Quanto custa?

Aqueles que desejam a versão completa de GTA 5 na nova geração de consoles devem comprar o game novamente. Na PS Store, no entanto, o upgrade do GTA Online pode ser resgatado de graça até o dia 14 de junho. Essa data também marca o fim das ofertas trazidas pelas as lojas digitais. Na PlayStation Store, o GTA 5 pode ser comprado por R$ 53,73, incluindo o modo campanha e o online enquanto na Microsoft Store, o valor pela mesma versão do game é de R$ 107,45. Depois do período, o jogo passa a custar R$ 214,90.

3 de 4 GTA 5 no PS5 e Xbox Series: veja preço, melhorias e como transferir seus dados — Foto: Divulgação/Rockstar Games GTA 5 no PS5 e Xbox Series: veja preço, melhorias e como transferir seus dados — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Como transferir os saves para o PS5 e o Xbox Series X/S?

Uma funcionalidade interessante da nova versão é a possibilidade de transferir os saves do PS4 e Xbox One para o PS5 e Xbox Series X/S, e até mesmo entre consoles de famílias diferentes. Em outras palavras, é possível transferir os dados a partir de um PS4 para um Xbox Series, ou de um Xbox One para um PS5. Isso vale tanto para o modo história quanto para os personagens do GTA Online.

Essa transferência cruzada entre as famílias de consoles é possível graças à integração do Social Club da Rockstar Games. Para dar início ao processo, basta abrir GTA 5 no console atual e acessar a aba “Jogo” no menu de pausa. Na sequência, basta selecionar a opção “Enviar jogo salvo” para garantir o backup dos dados.

Segundo a Rockstar Games, a migração também contempla dinheiro in-game, progresso dos personagens no GTA Online, estatísticas, veículos, propriedades, armas, roupas e serviços criados pelos jogadores. É possível armazenar apenas um jogo salvo por vez por plataforma, e os arquivos permanecerão disponíveis por 90 dias.

4 de 4 Carro-chefe da Rockstar Games, GTA Online poderá ser comprado à parte na nova geração de consoles — Foto: Divulgação/Rockstar Games Carro-chefe da Rockstar Games, GTA Online poderá ser comprado à parte na nova geração de consoles — Foto: Divulgação/Rockstar Games

E o GTA Online?

Hoje em dia, o principal responsável pelo sucesso de GTA 5 e suas mais de 150 milhões de cópias vendidas é GTA Online, que sempre recebe atualizações periódicas. Nessa nova versão, todas as melhorias também estarão inclusas no componente multijogador, além de todos os updates feitos no game. Como acontece com as versões de PS4 e Xbox One, aqueles que querem apenas se divertir com amigos podem garantir comprar modo online de forma independente, já que ele também será vendido como um stand-alone.

No PlayStation 5, será possível resgatar GTA Online gratuitamente no período de três meses, até dia 14 de junho. Já no Xbox Series X/S será possível comprar com desconto por R$ 57,73. Depois da data estipulada, o preço padrão do modo passa a ser R$ 107,90 em ambas as plataformas.