HD 6 TB: veja 5 modelos internos para guardar muitos arquivos no PC

Já o Western Digital Red NAS permite armazenar e compartilhar informações com outras máquinas por meio de uma única rede e pode ser encontrado por R$ 1.287. Outra opção é o WD Black, que promete bom desempenho por valores que partem de R$ 1.950. Confira a seguir cinco HDs de 6 TB para comprar no Brasil em 2022.

O Seagate Surveillance é um HD de 6 TB que funciona apenas para desktop. Além disso, ele oferece a dimensão de 3,5 polegadas, uma das mais comuns no mercado. A interface SATA III pode deixar o desempenho da peça ainda mais potente e facilitar o uso do consumidor. Para comprá-lo é preciso pagar cerca de R$ 1.217.

Embora tenha bastante espaço para armazenamento, a velocidade de rotação pode ser mediana para quem guarda muitos arquivos no computador. A empresa afirma que o modelo de HD chega a 5.400 RPM, o que promete atender ao tamanho do componente, porém sem desempenhar com tanta qualidade.

Prós: bom custo-benefício para os consumidores

bom custo-benefício para os consumidores Contras: velocidade de rotação mediana

Outro modelo da Seagate é o HD Ironwolf 6 TB. Ele traz dimensão de 3,5 polegadas e interface SATA III. Ou seja, é esperado que seu desempenho seja interessante para usuários que procuram bastante armazenamento. É possível adquirir o componente por cerca de R$ 1.248 na Amazon.

A compatibilidade é apenas com desktop, além da velocidade de rotação alcançar 5.400 RPM. Para usuários que procuram somente espaço para armazenar, o modelo pode ser uma boa alternativa. Na Amazon, as avaliações alcançam cerca de 4,3 estrelas. Os consumidores afirmam que é uma boa opção para guardar muitos arquivos, com algumas ressalvas sobre defeitos que começam a aparecer com o tempo.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: velocidade de rotação mediana

3. Western Digital Red NAS - a partir de R$ 1.287

O Western Digital Red NAS é uma alternativa de HD com 6 TB de armazenamento. Além da vasta memória para guardar diversos tipos de arquivos, o modelo oferece a tecnologia Network Attached Storage, que permite armazenar e compartilhar informações com outras máquinas por meio de uma única rede. A interface SATA III também pode otimizar o desempenho da peça. O produto é encontrado por cerca de R$ 1.287.

O modelo alcança 5.400 RPM, como os outros HDs. A versão é indicada principalmente para quem busca HD para desktop. Na Amazon, as avaliações chegam a 5 estrelas. Porém, alguns comentários de usuários que compraram o modelo falam sobre a peça desenvolver problemas com o passar do tempo.

Prós: custo-benefício e tecnologia Network Attached Storage

custo-benefício e tecnologia Network Attached Storage Contras: velocidade de rotação mediana

4. Western Red Plus - a partir de R$ 1.899

O Western Red Plus é um modelo mais avançado. A versão oferece a tecnologia Network Attached Storage não só com o propósito de compartilhar a rede com vários outros usuários, como também para armazenar informações e distribuí-las entre pequenas e médias empresas. Ou seja, o HD pode ser uma opção de compra para quem precisam compartilhar dados entre diferentes máquinas.

A interface SATA III pode otimizar as configurações do HD. O modelo alcança a rapidez de 5.700 RPM na velocidade de rotação e pode ter desempenho maior que outras versões. Na Amazon, a nota do modelo é de 4,4 estrelas. Os usuários destacam que o HD entrega as configurações divulgadas, mas que não é a melhor opção avançada no mercado. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 1.899.

Prós: tecnologia Network Attached Storage e velocidade de rotação

tecnologia Network Attached Storage e velocidade de rotação Contras: preço elevado

O Western WD Black é um HD de 6 TB avançado. Em relação às configurações, ele é compatível apenas com desktop e possui interface SATA III. Além disso, ele também oferece a tecnologia Network Attached Storage para compartilhar os arquivos de uma rede. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.950 para adquirir o produto.

A versão alcança até 7.200 RPM, mais rápido e com mais chances de processar informações sem engasgos. Para quem precisa não só de bastante espaço para armazenamento, mas também bom desempenho, esta pode ser uma escolha interessante. Na Amazon, os usuários avaliam o modelo com nota 4,5. Os principais comentários destacam a rapidez e confiabilidade do HD de 6 TB.

Prós: alta velocidade de rotação e tecnologia Network Attached Storage

alta velocidade de rotação e tecnologia Network Attached Storage Contras: preço mais elevado da lista

