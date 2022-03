Headset branco: 7 modelos para compor seu setup gamer

Headsets são um bom equipamento para garantir jogabilidade imersiva e de melhor performance. Com isolamento de ruído e microfone embutido, as opções de cor branca podem ainda ser uma boa alternativa para quem busca deixar o setup em colorações diferentes, fugindo do preto tradicional das máquinas.

É possível encontrar modelos com configurações potentes e alto custo-benefício por a partir de R$ 159, com o Redragon Themis 2 Lunar. Opções mais avançadas, por sua vez, tamb~em estão disponíveis e podem chegar até R$ 1,1 mil, com o Logitech G733. Na lista a seguir, veja sete opções de headsets brancos.

1 de 8 Headsets brancos podem ser uma opç — Foto: Divulgação/Redragon Headsets brancos podem ser uma opç — Foto: Divulgação/Redragon

2 de 8 O headset dispõe de poderosos autofalantes de 50 mm — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O headset dispõe de poderosos autofalantes de 50 mm — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Themis 2 Lunar, da Redragon, foi construído com material leve que, de acordo com a fabricante, proporciona conforto em jogatinas prolongadas sem esquentar. O sistema de som tem cancelamento de ecos e ruídos e é compatível com consoles, celulares e aparelhos com entrada P2. Tem controlador de volume direto da concha e promete alto-falantes de 50 mm com plug-and-play. Não demanda instalação de drivers, portanto é uma boa opção para quem deseja um modelo prático e com alto custo-benefício.

Avaliado na Amazon com uma nota de 4,6 de 5, esse headset se destaca pelo conforto nas orelhas e na cabeça, além de sua alta qualidade sonora por preço acessível. Entre as críticas, a construção do fone é o principal alvo, angariando reclamações quanto à sua fragilidade. Pode ser encontrado por a partir de R$ 159.

Prós: boa qualidade de som em bom custo-benefício;

Contras: conexão pode ser frágil.

3 de 8 O fone conta com tecnologia de cancelamento de eco para melhor aproveitamento sonoro — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O fone conta com tecnologia de cancelamento de eco para melhor aproveitamento sonoro — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Quantum 100, da JBL, foi desenvolvido para proporcionar conforto nas jogatinas, com almofadas leves envolvidas em material sintético macio. Sua conectividade é via cabo 3,5 mm e funciona para PC, notebook, macOS, Xbox, PlayStation 4 (PS4) e até mesmo Nintendo Switch. O microfone é removível, o que pode ser uma característica interessante para quem pretende utilizar a opção em momentos além do gameplay. Sua resposta de frequência dinâmica entre 20 Hz a 20 mil Hz e sua impedância de entrada é de 32 Ohms, o que garante boa sonoridade durante as partidas.

Além de funcionar para jogos, é uma opção interessante também para quem dá aulas online ou faz reuniões remotas com frequência. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5, tem como destaque seu volume, segurança ao utilizar a tecla mute e a comodidade gerada pelo uso prolongado. Em contrapartida, há relatos de não conseguir vetar os sons de dentro do fone para o ambiente, fazendo com que pessoas em volta ouçam o mesmo som que o usuário. Pode ser encontrado por a partir de R$ 261.

Prós: som alto e mute acessível;

Contras: relatos de falha para bloquear sons externos do ambiente.

3. Motospeed G750 – a partir de R$ 280

4 de 8 Contem qualidade auditiva superior e maior praticidade — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Contem qualidade auditiva superior e maior praticidade — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

Com cabo de 2,2m e porta de áudio USB, o G750, da Motospeed, tem microfone rotacional para auxiliar na comunicação com demais jogadores e conchas acolchoadas para conforto do usuário. Além disso, pesa apenas 330g, sendo uma opção que não força muito o peso na cabeça. Dispõe ainda de canal 7.1, o que proporciona mais imersão ao player. Desse modo, é uma alternativa com bom custo-benefício para quem procura esse tipo de áudio.

Indicado para jogadores e também para quem simplesmente quer um som mais imersivo, tem nota 4,9 de 5 na Amazon. É elogiado pelo conforto, pelo fio longo e também pela qualidade sonora. Entretanto, alguns usuários destacam que o tamanho do fone o faz pesar no topo da cabeça mesmo após o ajuste. Pode ser adquirido na Amazon a partir de R$ 280.

Prós: qualidade de som alta e áudio 7.1;

Contras: haste pode ser pesada.

5 de 8 Ultraleve e ultraimersivo, com som sorround de 7.1 — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Ultraleve e ultraimersivo, com som sorround de 7.1 — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Kraken X, da Razer, é uma opção prática que tem controles no próprio headset, 250 g de peso e microfone cardioide dobrável. Os drivers garantem 40 mm de afinação personalizada, em uma conectividade multiplataforma para PC, macOS, Xbox, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis com conector de áudio de 3,5 mm. Tem sistema de som surround de 7.1, sendo também uma opção acessível com a tecnologia. É indicado para jogadores que precisem de qualidade sonora imersiva para garantir bom desempenho em títulos competitivos.

Avaliado com nota de 4,5 de 5, os usuários destacam positivamente a qualidade sonora e conforto de uso mesmo com óculos. Em contrapartida, criticam o material das hastes, que pode ser considerado frágil. Pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 305.

Prós: qualidade de som alta;

Contras: as hastes de plástico podem ser frágeis.

5. Turtle Beach Recon Spark – a partir de R$ 363

6 de 8 Pode ser usado com óculos, garantindo conforto e eficiência ao encaixar na cabeça — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Pode ser usado com óculos, garantindo conforto e eficiência ao encaixar na cabeça — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Recon Spark, da Turtle Beach, tem conector de 3,5 mm, microfone articulado omnidirecional e com sistema flip to mute, o que proporciona mais praticidade aos gameplays. Sua haste é feita em metal reforçado, o que concede maior durabilidade do produto. Tem compatibilidade multiplataforma e funciona também com dispositivos móveis. Suas almofadas de espuma de memória são envolvidas em material sintético e responde a frequências entre 20 Hz e 20kHz.

Indicado para jogos e também usos cotidianos, é avaliado com nota de 4,5 de 5, considerado pelos consumidores uma opção confortável e com som de qualidade. Por outro lado, entre as reclamações é mencionada a fragilidade do microfone, que pode apresentar problemas com pouco tempo de uso. Na Amazon, é encontrado por a partir de R$ 363.

Prós: som muito alto e claro;

Contras: relatos da qualidade do som diminuir após uso frequente.

7 de 8 Projetado para ajudar a bloquear sons externos e garantir máxima imersão em jogos — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Projetado para ajudar a bloquear sons externos e garantir máxima imersão em jogos — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Cloud Stinger Core, da HyperX, é um modelo wireless com drivers de 40 mm. Indicado para jogadores que tenham maior orçamento e busquem uma opção sem fio, tem conectividade multiplataforma compatível e microfone giratório com cancelamento de ruído. Os controles de áudio são ainda integrados no fone, o que pode ser um facilitador na hora das jogatinas.

Sua conexão é de 2.5 GHz, e suas conchas giram em até 90 graus. Tem até 17 horas de autonomia, mas seu som é estéreo simples, o que pode deixar por desejar para quem busca uma opção 7.1. Avaliado com nota de 4,4 de 5, tem como destaque sua leveza e sua bateria duradoura. Em contrapartida, as críticas são voltadas ao microfone, que pode ser frágil. Na Amazon, é encontrado por a partir de R$ 539.

Prós: sem fio;

Contras: não tem surround 7.1.

8 de 8 Logitech G733 conta com uma faixa de cabeça reversível e design ultraleve — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Logitech G733 conta com uma faixa de cabeça reversível e design ultraleve — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo G733, da Logitech, é outro modelo wireless voltado para quem tem orçamento alto. Sua bateria é um ponto alto, com autonomia de até 29 horas. Tem faixas de iluminação na parte frontal, microfone removível e pesa apenas 278 g. É possível personalizar a aparência do dispositivo em tempo real por meio do software Logitech G HUB, que contém ainda tecnologias avançadas de áudio. As almofadas de ouvido dispõem de espuma visco-elástica de camada dupla, o que proporciona mais conforto em jogatinas longas.

O bluetooth opera em 2,4 GHz, com um alcance de até 20 m, o que é bom para quem fica distante do PC ou do console. O sistema de som estéreo simples, porém, pode ser um ponto negativo do fone, já que é menos imersivo do que os modelos surround. Avaliado com nota de 4,6 de 5, os usuários elogiam a duração da bateria e a qualidade de áudio. Contudo, relatam que o conector pode apresentar problemas de funcionamento após muito tempo de uso. Na Amazon, é encontrado por a partir de R$ 1,1 mil.

Prós: bateria com autonomia alta;

Contras: preço alto e sistema de som estéreo simples.

