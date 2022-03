Headset Knup: lista reúne 7 modelos gamer por a partir de R$ 124

Já o Knup KP-GA04 é um fone rosa que tem microfone com LED e almofada que cobre toda a orelha por valores que partem de R$ 144. Outra alternativa é o Knup KP-491, que traz microfone digital omnidirecional e promessa de isolamento acústico por cerca de R$ 159. Confira a seguir sete headsets da Knup para comprar em 2022.

1 de 8 Headset Knup: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 99 e R$ 159 — Foto: Reprodução/Pexels (Rodnae Productions) Headset Knup: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 99 e R$ 159 — Foto: Reprodução/Pexels (Rodnae Productions)

O Knup KP-464 promete intensificar a realidade do jogo com a qualidade do som que entrega. O sistema surround virtual 7.1 permite ouvir pequenos ruídos, o que pode fazer a diferença durante a partida. O fone ainda apresenta driver de neodímio de 40 mm e tem formato over-ear que cobre toda a orelha com almofadas memory foam emborrachadas, além de alça ajustável. O fone é vendido por preços a partir de R$ 124.

O microfone omnidirecional pode ser regulado e conta com LED para um visual mais elegante. Já os conectores são em P2 banhados a ouro. O equipamento pesa 1,16 kg, enquanto o cabo tem 2,2 metros de extensão. Segundo compradores da Amazon, o produto pode ser indicado para quem está começando no universo dos jogos.

Prós: sistema surround virtual 7.1

sistema surround virtual 7.1 Contras: relatos de que o som pode ser um pouco baixo

2 de 8 Knup KP-464 possibilita ouvir até mesmo os pequenos ruídos do jogo — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-464 possibilita ouvir até mesmo os pequenos ruídos do jogo — Foto: Divulgação/Knup

O Knup KP-488 tem som Ultra Bass 7.1 que promete áudio nítido e graves profundos. As almofadas fazem um isolamento acústico que melhora a qualidade sonora, enquanto as dobradiças são ajustáveis para garantir mais conforto durante o jogo. O microfone é flexível e pode ser ajustado pelo usuário. O headset é vendido na Amazon por valores que partem de R$ 128.

Os conectores são em ouro USB e P2 de 3,5 mm para áudio e microfone. Ele conta também com controle remoto inteligente e pequeno botão Liga/Desliga. O fone é na cor preta, tem acabamentos em vermelho e luzes LED. Compradores da Amazon relataram que o produto tem um bom custo-benefício.

Prós: bom som e conforto das almofadas

bom som e conforto das almofadas Contras: é preciso ter cuidado com o cabo conector

3 de 8 Knup KP-488 tem som nítido e graves profundos — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-488 tem som nítido e graves profundos — Foto: Divulgação/Knup

O Knup KP-400 contém driver de neodímio de 40 mm para agudos e graves profundos, o que deve fornecer uma boa qualidade sonora e fidelidade. O fone é no formato over-ear e combina com a alça interna para proporcionar um bom encaixe sobre a cabeça para proporcionar mais conforto. Esta opção é encontrada por valores que partem de R$ 129.

O microfone é omnidirecional e a conexão é via cabo. O equipamento pesa 450 gramas na cor preta e branca. No site da Amazon, o produto recebeu nota de 4,5 de 5 e os compradores elogiaram o custo-benefício do headset.

Prós: peso do produto e alça interna

peso do produto e alça interna Contras: reclamações sobre a qualidade do microfone

4 de 8 Knup KP-400 promete audio de qualidade sem perder o conforto — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-400 promete audio de qualidade sem perder o conforto — Foto: Divulgação/Knup

O Knup KP-455A cobre toda a orelha para permitir um isolamento do som e melhor qualidade sonora do jogo. As almofadas prometem ser macias e a haste permite ajustes para o melhor posicionamento. O fone ainda conta com LED nas laterais e tem microfone omnidirecional com grande sensibilidade na captação de sons. O produto é visto na Amazon por preços a partir de R$ 129.

Ele é compatível com computador e celular por meio de um cabo que possui três ramos: um para microfone, um para o fone e um USB para alimentação. No site da Amazon, o item recebeu nota de 4,5 de 5 e existem diversos elogios com relação à qualidade do produto. Ele está disponível nas cores, azul, vermelho ou laranja e tem peso de 1 kg.

Prós: qualidade do som e conforto

qualidade do som e conforto Contras: peso de 1kg

5 de 8 Knup KP-455A promete nitidez no som — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-455A promete nitidez no som — Foto: Divulgação/Knup

O Knup KP-GA04 é um headset rosa que conta com almofadas que cobrem toda a orelha para eliminar ruídos externos. Ele acompanha um adaptador e tem conector P3 e USB. O microfone ainda conta com LED e as hastes são flexíveis para um melhor ajuste. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 144.

O fone é compatível com PC, PS4, Xbox One, tablets, notebooks e smartphones. As orelhas podem ser removidas caso o usuário queira e o cabo tem um comprimento de 2,1 metros. Os compradores da Amazon elogiaram a qualidade do som e conforto do produto.

Prós: design, qualidade do som e conforto do equipamento

design, qualidade do som e conforto do equipamento Contras: consumidores reclamam da qualidade do plástico

6 de 8 Knup KP-GA04 alta definição de som com conforto e estilo — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-GA04 alta definição de som com conforto e estilo — Foto: Divulgação/Knup

O Knup KP-489 promete um som definido com isolamento de ruído ambiente e condutor de neodímio magnético de 40 mm de alta precisão. O headset pesa 330 gramas, tem almofadas em material sintético que promete ser macio e durável. O fone é vendido na cor preta e tem LEDs nas laterais. O equipamento também conta com controlador de volume giratório e tecla mudo. Ele é encontrado na Amazon por cerca de R$ 158.

O conector de fio trançado tem ainda controlador de volume giratório e tecla mudo. O adaptador de equipamento tem 3,5 mm e separa em duas entradas, uma para áudio e outra para o microfone. O produto é compatível com PS4, Xbox One, Nintendo 3DS, PSP, tablet, computador e celular. Na Amazon, o fone recebeu nota de 4,6 e os compradores relataram que o som é bom, assim como o microfone.

Prós: qualidade do som, abafamento de ruídos externos e leveza do produto

qualidade do som, abafamento de ruídos externos e leveza do produto Contras: usuários relatam que no PS4 o RGB não funciona

7 de 8 Knup KP-489 além de som nítido promete isolamento de ruídos do ambiente — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-489 além de som nítido promete isolamento de ruídos do ambiente — Foto: Divulgação/Knup

O KP-491 oferece alto-falantes de neodímio de 50 mm que promete fidelidade sonora. O sistema de som foi desenvolvido para reforçar os graves enquanto equaliza as vozes recebidas e permite controle das configurações de áudio. O microfone digital omnidirecional opera sobre um algoritmo otimizado, melhorando a modulação de voz e possibilitando até mesmo gravações de som. O headset é vendido na Amazon por cifras a partir de R$ 159.

O fone também traz acabamento estofado e promete um bom isolamento acústico. O design robusto é combinado com LED na lateral e está disponível nas cores azul, vermelho e laranja. O cabo de 2 metros é reforçado em malha de aço e sistema P3, mas acompanha também um adaptador P2. Compradores no site da Amazon relatam que o som do equipamento é bom e deram nota de 4,2 para o fone.

Prós: fidelidade sonora

fidelidade sonora Contras: LED na ponta do microfone que pode refletir no monitor

8 de 8 Knup KP-491 tem um design robusto e promete alta performance de som — Foto: Divulgação/Knup Knup KP-491 tem um design robusto e promete alta performance de som — Foto: Divulgação/Knup

