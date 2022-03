Instagram: 7 truques 'secretos' para deixar seus Stories mais bonitos

O Instagram é uma das redes sociais mais populares entre os internautas, que publicam conteúdos tanto no feed de notícias quanto nos Stories da plataforma. No entanto, muitos usuários desconhecem técnicas para tornar o recurso de visualização temporária mais interessante. As ferramentas estão disponíveis na tela de edição do próprio aplicativo, bastando um pouco de criatividade para explorá-los.

Pensando nisso, o TechTudo destacou sete dicas e truques pouco conhecidos para deixar seus Stories mais bonitos e dinâmicos. Entenda, nas próximas linhas, como transformar a identidade visual das publicações temporárias no Instagram.

1 de 8 Instagram: lista traz 7 truques "secretos" para deixar seus Stories mais bonitos — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Instagram: lista traz 7 truques "secretos" para deixar seus Stories mais bonitos — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

1. Caixinha de perguntas colorida

Muitas pessoas sabem trocar a cor da caixinha de perguntas dos Stories com as opções padrão, mas muitos desconhecem a possibilidade de personalizá-la com uma paleta de cores especial. Para isso, em vez de adicionar a caixinha de perguntas pelo menu de figurinhas, abra os Stories, vá até a opção "Criar" e role a barra inferior até o ícone de pergunta. Em seguida, escolha uma foto ou vídeo da galeria para o plano de fundo, e toque na caixa de perguntas para alterar a cor.

2 de 8 Procedimento para colorir caixinha de perguntas no Instagram — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Procedimento para colorir caixinha de perguntas no Instagram — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O truque consiste em usar o conta-gotas, localizado ao lado inferior esquerdo, para ter acesso à paleta especial. Basta usar a ferramenta na foto para que as cores presentes na imagem apareçam na caixinha de perguntas automaticamente. Vale ressaltar que esta dica vale apenas para iPhone (iOS).

2. Localização colorida

Outro dica que pode deixar os seus Stories mais bonitos é a personalizar a cor do adesivo de localização. Para acioná-lo, não insira o sticker por meio do menu de figurinhas. Em vez disso, importe uma foto nos Stories e aperte a função "Texto". Em seguida, selecione o botão de localização que fica perto do teclado, na parte direita da tela.

3 de 8 Procedimento para personalizar cor do adesivo de localização nos Stories — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Procedimento para personalizar cor do adesivo de localização nos Stories — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Após realizar o procedimento, escreva o nome do lugar desejado. Assim, você terá acesso ao conta-gotas e poderá optar por uma cor diferenciada, que está presente na foto e não faz parte da paleta tradicional. Este truque está disponível tanto em celulares Android como em aparelhos iPhone (iOS). Caso a opção não apareça no seu Instagram, confira se o aplicativo está atualizado.

3. Efeito translúcido

Um truque interessante para usar em fotos publicadas no Instagram Stories é o efeito translúcido. Com ele, é possível adicionar uma camada de cor mais fraca por cima da imagem escolhida. O procedimento funciona da seguinte forma: selecione a foto que irá postar e toque na opção desenhar, na parte de cima da tela. Em seguida, selecione a caneta parecida com um marca-texto, localizada entre a opção com uma seta e a caneta com bolinhas em volta.

4 de 8 Usuário pode aplicar camada de cor translúcida no Instagram Stories — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Usuário pode aplicar camada de cor translúcida no Instagram Stories — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Depois disso, escolha uma cor disponível na barra inferior, ou insira outra específica utilizando o conta-gotas. Então, basta pressionar o dedo na tela por alguns segundos até que a camada translúcida apareça por cima da imagem.

4. Stories 'reveladores'

Criar Stories "misteriosos" que serão revelados aos poucos é um truque que pode aumentar a taxa de retenção dos conteúdos. Para isso, basta adicionar, de forma gradativa, recursos visuais que ajudarão a ocultar parte da foto. É possível usar templates, fotos, GIFs, ou qualquer outro elemento gráfico. O importante é não exibir tudo no primeiro story publicado e retirar as partes aos poucos, até fazer a revelação.

5 de 8 Revelar progressivamente o conteúdo do story torna publicação mais dinâmica — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Revelar progressivamente o conteúdo do story torna publicação mais dinâmica — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O segredo do truque está em escolher a foto, adicionar um novo elemento e selecionar a opção "Salvar". Depois, é preciso criar um novo story utilizando a foto salva e incluir um novo elemento, ocultando uma nova parte da imagem. Feito isso, salve novamente. Repita o processo quantas vezes forem necessárias. Depois, publique a sequência de Stories seguindo a ordem do mais para o menos recente, de forma a remover um elemento de cada vez até que a foto apareça completa.

5. Stories 'progressivos'

O truque dos Stories progressivos serve para dar ênfase a determinada mensagem. O procedimento consiste em escolher uma foto, escrever somente uma parte do texto e salvar a imagem. Depois, utilizando a mesma foto, você deve escrever a continuação do recado e salvar mais uma vez. O processo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias. Ao publicar, siga a mesma ordem de criação, a fim de obter um efeito progressivo.

6 de 8 Truque dos stories progressivos pode ser utilizado para criar efeito surpresa — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Truque dos stories progressivos pode ser utilizado para criar efeito surpresa — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

6. Vídeo como plano de fundo animado

Para deixar os seus Stories mais dinâmicos, você pode utilizar vídeos como plano de fundo animado. Para isso, basta gravar uma mídia ou escolher alguma que já esteja na sua galeria. Em seguida, abra as opções disponíveis na parte superior da tela e vá até o menu de adesivos, localizado ao lado direito da opção "Texto".

7 de 8 Recurso com vídeo torna story mais interativo — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Recurso com vídeo torna story mais interativo — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Depois disso, toque no círculo pequeno que dá acesso às fotos da galeria e escolha uma imagem. Em seguida, ajuste a miniatura da foto no centro do vídeo, o que criará o efeito de fundo animado para a sua publicação.

7. GIFs 'secretos'

O Instagram permite aos usuários buscar, a partir de palavras-chave, gifs animados que podem ser adicionados aos Stories. Com uma dica simples, mas desconhecida por muitos, é possível otimizar essa busca e encontrar melhores resultados. O truque consiste em usar o Pinterest para encontrar palavras-chave que retornam gifs mais bonitos. Na barra de pesquisa do aplicativo, escreva "GIFs Instagram" ou "GIFs Stories". Em seguida, analise os resultados de pesquisa veja quais palavras-chave funcionam melhor para o tipo de conteúdo que você deseja publicar.

8 de 8 Pinterest é uma forma de otimizar a busca de GIFs para o Instagram — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Pinterest é uma forma de otimizar a busca de GIFs para o Instagram — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Com informações de Hootsuite, Instagram (1 e 2) e Plannthat

