Jogos de anime no Roblox: veja dez opções para se divertir no game

Roblox é uma plataforma de jogos que permite criar games ou se aventurar em títulos de outros players. O app está disponível para PC, mac Os , Xbox O ne Androi d e iPhone (i O S) e tem um grande catálogo de games. Entre eles, os jogos de anime contam com diversas simulações criadas pela comunidade. Batalhas e aventuras inspiradas em títulos consagrados como One Piece, Bleach, Naruto e Dragon Ball se destacam e podem ser jogados gratuitamente na plataforma. Pensando nisso, o TechTudo reuniu, a seguir, os dez jogos de anime imperdíveis n o Robl ox . Confira!

1 de 11 Roblox conta com diversos jogos de anime; veja os melhores para jogar — Foto: Divulgação/Roblox

1. Blox Fruits

O popular jogo de aventura baseado no anime e mangá One Piece oferece aos jogadores a possibilidade de escolher entre pirata ou marinheiro. Ambos trabalham em equipe para construir navios, ganhar dinheiro e derrotar inimigos em sua jornada marítima. Assim como na série japonesa, o game conta com dezenas de frutas especiais (Devil Fruits) que dão superpoderes ao jogador. Elas são classificadas em três tipos: natural, elemental e mitológica, e podem ser encontradas no mapa, na loja ou em duelos. Criado em janeiro de 2019 pelo desenvolvedor "mygame43", o jogo já conta com mais de três bilhões de visitas.

2 de 11 Blox Fruits é um jogo popular baseado em One Piece no Roblox — Foto: Reprodução/Roblox

2. Anime Fighters Simulator

Na experiencia de Anime Fighters Simulator, o jogador viaja por vários universos baseados em animes enquanto batalha contra inimigos, e desbloqueia novos mapas e personagens. Existem múltiplos mundos e, nesse jogo, quanto mais altos eles forem, mais difíceis serão os adversários encontrados. O game sempre está em atualização, com acréscimos de conteúdo como novas ilhas, lutadores, correção de bugs e alterações no equilíbrio. O objetivo do game é obter moedas ienes derrotando inimigos e participando de provas de tempo.

Outro destaque do game são as classificações de lutadores, que são categorizados por grau de raridade: comuns, raros, épicos, lendários, míticos, secretos e divinos. Os guerreiros também possuem sistema de progressão em até 225 níveis. Anteriormente conhecido apenas como Anime Fighters, o game foi criado pelo grupo "Sulley" em janeiro de 2021 e conta com mais de 500 milhões de acessos.

3 de 11 Anime Fighters Simulator conta com variados personagens de animes e mangás — Foto: Reprodução/Roblox

3. Dragon Blox Ultimate

Dragon Blox Ultimate, como o próprio nome indica, é baseado no popular anime Dragon Ball. Como na animação, o foco do game é estabelecido em mecânicas para treinar, batalhar contra amigos e inimigos, além de explorar as aventuras presentes no mundo. Para isso, o jogador deve criar o seu personagem. A jogabilidade é comum aos jogos de luta clássicos, o mapa é extenso e o game também conta com vários campeões do anime, além dos NPCs. Criado pelo usuário "PoppaPengo" em junho de 2019, atualmente conta com 170 milhões de visitas e mais de 600 mil favoritos.

4 de 11 Dragon Blox Ultimate tem gameplay clássica de jogo de luta e é inspirado em Dragon Ball — Foto: Reprodução/Roblox

4. Shindo Life

Shindo Life é a experiência mais popular baseada em Naruto na plataforma Roblox. Controlando um ninja, o jogador explora aldeias e cumpre missões para avançar na história. O mapa, cheio de itens e de outros jogadores, pode ser desbravado a pé ou voando. O jogo tem diversos modos que permitem batalhar contra outros adversários individualmente ou em equipe, além de um sistema de progressão em níveis extenso, o que garante mais de 40 mil usuários ativos atualmente. Shindo Life foi desenvolvido pelo grupo "RELL World" e possui mais de um bilhão de visitas registradas.

5 de 11 Shindo Life é considerada a experiência de Naruto mais completa em Roblox — Foto: Reprodução/Roblox

5. Anime Dimensions

Em Anime Dimensions, o jogador viaja pelas dimensões de seus animes favoritos, escolhendo seu protagonista preferido e derrotando os chefões presentes nos desenhos. É possível desbloquear personagens e cenários, além de colecioná-los de acordo com o progresso no jogo, conforme o avatar escolhido se torna mais forte. Desenvolvido recentemente pela "Albatross Games" em junho de 2021, conta com mais de 300 milhões de acessos e possui avaliação positiva da comunidade.

6 de 11 Anime Dimensions é um recente jogo de luta que mistura mundos de animes estrelados — Foto: Reprodução/Roblox

6. Ro-Ghoul

Ro-Ghoul traz uma temática sombria, influenciada pelo mangá e anime Tokyo Ghoul. O game é um destaque por trazer uma dinâmica de RPG que se divide em duas facções jogáveis: os ghouls, que são uma espécie humana canibal, e membros da CCG, uma comissão que combate os ghouls para salvar outras pessoas. Independentemente da facção escolhida, o jogador deve completar tarefas para ganhar força e prestígio em seu grupo.

Os jogadores possuem a autonomia para serem canibais pacíficos, porém estão sempre apreensivos com a ideia de serem atacados por outros ghouls ou por agentes da CCG. Há também a possibilidade dos usuários lutarem entre si, organizarem eventos, derrotarem chefões ou simplesmente explorarem o mundo com os amigos. Desta forma, há um componente de tensão e suspense que faz Ro-Ghoul ser uma experiencia única em Roblox. Lançado em 2017 por "SushiWalrus", o game conta com mais de 700 milhões de visitas.

7 de 11 Ro-Ghoul traz originalidade com enredo assustador ao Roblox — Foto: Reprodução/Roblox

7. Anime Cross 2

Assim como Anime Fighters Simulator, Anime Cross 2 também é um jogo de luta que mistura diversos personagens de mangás e animes. Com mais de 60 lutadores jogáveis, o diferencial do título é a estratégia, já que conta com um sistema de vantagens e desvantagens entre as características dos personagens que costumam decidir as batalhas. Com diversos modos de jogo, o game também permite medir força com o seu oponente sem o equilíbrio configurado pelo jogo.

Criado em 2017 pelo usuário "Rimuru", Anime Cross 2 ainda oferece a possibilidade de criação de personagens. O game conta com um sistema amplo de personalização, com centenas de opções de cabelos e skills, além de dezenas de acessórios. Há alguns meses, foram acrescentados os modos solo e Battle Royale na simulação, que já conta com mais de 47 milhões de acessos.

8 de 11 Anime Cross 2 traz duelo entre personagens de animes com foco estratégico — Foto: Reprodução/Roblox

8. Your Bizarre Adventure

Entre os jogos da plataforma, Your Bizarre Adventure é o mais reconhecido entre os baseados no mangá JoJo's Bizarre Adventure. O título se passa no Vento Aureo, na Itália, e o enredo ocorre em um momento específico da história do anime. O ponto forte do game são os chamadis stands, poderes desbloqueáveis e atrelados ao espírito de luta de cada personagem. São muitos os estilos de combates, o que favorece a jogabilidade. Com quase 900 milhões de visitas, essa experiencia bem sucedida em Roblox foi desenvolvida pelo grupo "Bizarre Studio", criado pelo usuário "UzuKee".

9 de 11 Your Bizarre Adventure é um RPG baseado no mangá e anime JoJo's Bizarre Adventure — Foto: Reprodução/Roblox

9. Demon Slayer RPG 2

Matar demônios ou trair a humanidade para obter mais poder? Este é o dilema apresentado aos jogadores de Demon Slayer RPG 2, fangame do anime de mesmo nome. Com mapa extenso, o jogo requer exploração e muito combate para que o jogador avance de nível e seja recompensado com novas habilidades, demônios e experiências. Com mais de 93 milhões de visitas, o RPG foi criado pelo grupo "Shounen Studio".

10 de 11 Jogo inspirado no anime Demon Slayer leva o jogador a um mundo de conflito entre demônios e humanos — Foto: Reprodução/Roblox

10. Bleach New Hope Remastered

Bleach New Hope Remastered é um jogo recomendado aos fãs da série Bleach. Versão mais recente do RPG baseado no anime, o título possui combate Player vs. Player (PVP) em um amplo mapa que replica lugares do universo do desenho. Com muitas habilidades, estatísticas, mobs e personalizações disponíveis, os jogadores podem trilhar suas aventuras de forma própria e customizada no universo de Bleach. Com mais de dois milhões de acessos, a experiência pode não ser das mais populares em Roblox, mas com certeza irá agradar os fãs do anime.

11 de 11 Bleach New Hope traz RPG em mundo aberto no universo do famoso anime — Foto: Reprodução/Roblox