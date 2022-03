Legends of Runeterra (LOR): veja os melhores meta decks para subir de rank

Legends of Runeterra (LOR) conta com diferentes tipos de decks. Campeões como Gnar, Tristana, Trundle e Miss Fortune aparecem entre os baralhos mais poderosos para subir de rank. Porém, para alcançar um bom desempenho ao longo das partidas e elos mais altos, é necessário entender quais arquétipos estão fortes na fila competitiva. Confira, a seguir, os seis melhores baralhos para jogar em LOR, baseados no patch 3.3.0. O jogo de cartas da Riot Games está disponível para download gratuito no PC, Android e iPhone ( iOS ).

1 de 7 Legends of Runeterra é o card game baseado no universo de League of Legends — Foto: Reprodução/Legends of Runeterra Legends of Runeterra é o card game baseado no universo de League of Legends — Foto: Reprodução/Legends of Runeterra

Miss Fortune e Quinn (Tier S)

2 de 7 Miss Fortune e Quinn são as protagonistas de um dos baralhos mais fortes do meta — Foto: Reprodução/Riot Games Miss Fortune e Quinn são as protagonistas de um dos baralhos mais fortes do meta — Foto: Reprodução/Riot Games

Esse baralho funciona como uma mistura de Aggro e Midrange, além de conseguir lidar com a maioria dos decks de Bandle City, que dominam o meta. Com essa listagem, você deve se livrar de ameaças no early game com cartas como "Escudeira Penitente" e "Plumageiro Rastreador" ou enfrentar unidades agressivas com o feitiço "Visão Aguçada". Dito isso, ela é focada no uso em conjunto de vários lacaios para dominar o adversário, enquanto finaliza o jogo com "Mobilize".

Miss Fortune e Quinn | Cartas Lacaios Feitiços Escudeira Penitente (x3) Determinação Guardiã (x1) Plumageiro Rastreador (x3) Visão Aguçada (x3) Asalonga de Petricita (x3) Égide de Ouro (x3) Escultora de Durand (x3) Protetora Aciária (x3) Vigia Marai (x3) Miss Fortune (x3) Sargento da Vanguarda (x3) Navegadora Nativa (x3) Quinn (x3) Cithria, a Audaciosa (x3) Genevieve Cordielmo (x1)

Código do deck: CEDACAYABYAQEAAGAICAAAQHAICQACQMAIBAMFR6AQAQABQJDUZQCAIFAYAQCAQCAADQU

Gnar e Trundle (Tier S)

3 de 7 Gnar e Trundle são peças chaves neste deck de controle — Foto: Reprodução/Riot Games Gnar e Trundle são peças chaves neste deck de controle — Foto: Reprodução/Riot Games

Com Gnar e Trundle, você jogará com um deck que mistura os arquétipos Midrange e controle. Essa listagem utiliza o benefício de cartas como "Viajantes Aborrecidos", "Financista dos Ferros" e, principalmente, "Cronologia Simultâneas". Tudo isso para garantir um early game sólido, sendo este último card o responsável por transformar suas unidades em peças com status maiores. No nível 8, o "Pilar de Gelo" de Trundle é uma peça chave para dominar e vencer o jogo.

Gnar e Trundle | Cartas Lacaios Feitiços Pedinte Zaunita (x3) Raio Termogênico (x2) Arqueiro do Vale de Gelo (x2) Cronologias Simultâneas (x3) Bambuíno (x3) Três Irmãs (x2) Financista dos Ferros (x3) Cântico dos Trolls (x2) Vigilante Avarosiano (x3) Disparo Místico (x2) Gnar (x3) Anime-se! (x1) Viajantes Aborrecidos (x3) Pós-Choque (x1) Trundle (x3) Clausura Gélida (x2) Aquele que Encara (x2)

Código do deck: CEDACAIEFUAQCAIDAECQIGABAMAQMAQEAQFBAAQFBKMADIIBAQAQCAILAIAQIGZUAICACCQMAIBQCAQDAIAQCBBHAEBQICY

Yuumi e Pantheon (Tier S)

4 de 7 Com Yuumi e Pantheon, o jogador consegue realizar diversos combos para surpreender o adversário — Foto: Reprodução/Riot Games Com Yuumi e Pantheon, o jogador consegue realizar diversos combos para surpreender o adversário — Foto: Reprodução/Riot Games

Esse deck envolvendo Yuumi e Pantheon é focado em controlar o adversário e realizar combos. "Chamabranca Ferido" é uma das estrelas do baralho, uma vez que, graças aos seus status de dragão combinados com "Destinado", pode representar uma ameaça séria ao adversário caso não seja removido rapidamente. Além disso, a listagem apresenta feitiços sólidos como "Combate Individual", "Golpe Orquestrado" e "Lâmina Zênite".

Yuumi e Pantheon | Cartas Lacaios Feitiços Idealizador de Sagas (x3) Cota de Malha (x1) Cabra da Montanha (x3) Cascata Lívida (x2) Protetora Aciária (x3) Combate Individual (x2) Chamabranca Ferido (x3) Toque Conselheiro (x3) Yuumi (x3) Visão Aguçada (x3) Mística Cega (x1) Cataclisma (x3) Pantheon (x3) Lâmina Zênite (x3) Golpe Orquestrado (x2) Quietude (x1) Bastião (x1)

Código do deck: CEDACAIABEAQGAAOAECAAAYBAUFB2AYFBEBQKBQDAMERWM24AMAQGCJDAEAQAGQBAIAACAYBAEAA2AIFBEFAEAYJCNKQ

Teemo, Tristana e Gnar (Tier S)

5 de 7 Teemo, Tristana e Gnar fazem parte de um baralho agressivo, mas que também funciona como midrange — Foto: Reprodução/Riot Games Teemo, Tristana e Gnar fazem parte de um baralho agressivo, mas que também funciona como midrange — Foto: Reprodução/Riot Games

Esse é o único deck da lista que utiliza três campeões distintos. Ele é um baralho agressivo que, ao dominar o tabuleiro, provavelmente levará à vitória rapidamente. A ideia é combinar as habilidades dos Yordles com a sinergia das Fadas para criar um exército de unidades. Dito isso, você pode finalizar o jogo com "Yordles Unidos" ou "Égide de Ouro".

Teemo, Tristana e Gnar | Cartas Lacaios Feitiços Teemo (x1) Brotinho de Silfo (x3) Muda de Pinstouro (x3) Determinação Guardiã (x2) Telescópio Errante (x3) Graveto Pontudo (x3) Vovô Feérico (x3) Visão Aguçada (x3) Lanterninha Reluzente (x3) Égide de Ouro (x3) Prefeito de Bandópolis (x3) Tiro Destruidor (x2) Tristana (x3) Yordles Unidos (x3) Gnar (x2)

Código do deck: CEBQCBAAAIAQGAAOBECQUIDPOB2IKANGAGXQDNYB3EAQEAICAADQEBIKQQA2CAIBAEAQICA

Darkness (Tier A)

6 de 7 Veigar e Senna é um baralho para jogadores que gostam de controlar a mesa e esgotar os recursos do adversário — Foto: Reprodução/Riot Games Veigar e Senna é um baralho para jogadores que gostam de controlar a mesa e esgotar os recursos do adversário — Foto: Reprodução/Riot Games

Veigar e Senna constituem um arquétipo de controle. Como o próprio nome sugere, esse baralho é focado na sinergia de "Escuridão", capaz de lidar com ameaças facilmente e, em determinado momento do late game, finalizar o adversário com feitiços direto no Nexus. O deck conta com diversos cards que geram "Escuridão" e aumentam o dano desse feitiço, podendo criar um problema sério para o oponente lidar.

Darkness | Cartas Lacaios Feitiços Acólito Bulboscuro (x3) Foto da Galera (x1) Catalisador Desequilibrado (x3) Banquete Cruel (x3) Conquiliologista (x3) Graveto Pontudo (x3) Alfaiate Esnobe (x3) Safanão (x3) Veigar (x3) Transposição (x1) Senna (x3) Lamento Fulminante (x1) Sentinela Ixtalense (x3) Escuridão Perfurante (x2) O Reacendedor (x1) Vingança (x3) A Ruína (x1)

Código do deck: CEBQEBIFBAEQEAIFAEUAOBIKGE4V2XTCUYA5KAIBAECQKAYCAICQVRQB4AAQGAIFB4KB2

Draven e Rumble (Tier A)

7 de 7 Draven e Rumble possuem um deck focado em descartar cartas — Foto: Reprodução/Riot Games Draven e Rumble possuem um deck focado em descartar cartas — Foto: Reprodução/Riot Games

Draven e Rumble possuem um baralho Aggro focado em combos para descartar cards. Ao ganhar tempo retirando cartas, o deck consegue aplicar muito dano no oponente, forçando-o a utilizar suas defesas. Dito isso, o baralho combina cartas agressivas com o Rumble para complicar ainda mais a vida do Nexus inimigo, podendo finalizar o jogo a qualquer momento.

Draven e Rumble | Cartas Lacaios Feitiços Granadeiro Renascido (x2) Canhão de Poros (x3) Pedinte Zaunita (x3) Disparo Místico (x3) Balísticobô (x3) Anime-se! (x3) Bambuíno (x3) Poder (x3) Cavaleiro Caído (x3) Reta da Morte (x3) Draven (x3) Dizimar (x3) Rumble (x3) Técnica de Sobrevivência (x1) Alma Perdida (x1)

Código do deck: CEDACBAECAAQKAYNAECQUWACAMCAKEQDAECCOLJUAQAQGAQLCMKACAIFAMDAEAIDAMHQCBIDBE

Com informações de RuneterraCCG (1 e 2), Mobalytics e Dot Esports