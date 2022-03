Lollapalooza: 7 apps úteis para quem vai ao festival de música

O Lollapalooza 2022 acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para aproveitar os dias de festival com mais comodidade, o público pode recorrer a diversos aplicativos úteis, disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). É o caso do Moovit , que permite encontrar as melhores opções de transporte público, e do BlaBlaCar , ideal para garantir uma carona até o evento, que terá shows de Doja Cat, Miley Cyrus, A$AP Rocky, The Strokes, Foo Fighers, Pabllo Vittar e outros artistas.

Durante os shows, o WhatsApp também pode ser útil, já que, além de facilitar a comunicação entre grupos, auxilia a localizar pessoas em tempo real no meio da plateia. Já para aqueles que vão acompanhar o festival de casa, o Globoplay é uma boa opção, pois o serviço de streaming transmitirá as performances ao vivo no Multishow e no Canal Bis. Confira, a seguir, sete aplicativos úteis para curtir o Lollapalooza 2022.

1 de 7 Lollapalooza 2022: lista reúne aplicativos úteis para quem vai ao festival — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Lollapalooza 2022: lista reúne aplicativos úteis para quem vai ao festival — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O Moovit é um aplicativo que reúne diferentes opções de mobilidade para se deslocar na cidade. Com ele, é possível descobrir o melhor meio de transporte público para chegar ao Autódromo de Interlagos nos dias do festival. O usuário encontra rotas mais rápidas, trajetos com menos trânsito, opções mais baratas, além da previsão do horário de saída e chegada de linhas de ônibus e metrô, por exemplo.

2 de 7 Moovit permite encontrar melhores opções de transporte público pelo celular — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Moovit permite encontrar melhores opções de transporte público pelo celular — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O app permite ainda ativar o recebimento de alertas sobre os horários dos transportes, e mostra instruções para chegar ao local desejado após o desembarque do veículo. Além do Moovit, outra opção de aplicativo para descobrir o melhor trajeto para chegar ao festival é o Google Maps.

O aplicativo de caronas BlaBlaCar é ideal para quem vai ao festival, mas mora longe e precisa economizar. A plataforma reúne motoristas e passageiros com um destino em comum, o que possibilita caronas com preços mais baixos do que os cobrados em apps de transporte tradicionais. O serviço é útil para quem mora nas regiões mais próximas ao Lolla, mas também para pessoas de cidades mais distantes que precisam de carona para chegar em São Paulo nos dias do evento.

3 de 7 BlaBlaCar é um app que permite o compartilhamento de viagens — Foto: Emanuel Reis/TechTudo BlaBlaCar é um app que permite o compartilhamento de viagens — Foto: Emanuel Reis/TechTudo

O público do Lollapalooza pode usar o Google Planilhas para organizar a programação dos shows aos quais deseja assistir no festival. Apesar de o evento ter divulgado uma line-up com todos os horários, é possível fazer uma tabela própria para separar apenas as apresentações de seu interesse. Assim, você cria um roteiro individual e consegue incluir outras atividades para fazer nos intervalos entre uma performance e outra.

O Google Planilhas funciona também para aqueles que vão assistir o Lollapalooza 2022 de casa, pela TV ou pela internet. Nesse caso, o aplicativo pode ser usado para organizar os horários dos shows que desejar assistir e os canais em que serão exibidos.

O Shazam identifica músicas que estão tocando no ambiente e que o usuário não reconhece ou não sabe qual é. Gratuito, o app serve para descobrir canções específicas de um show que está sendo apresentado no Lollapalooza, pois mostra o título da música e o nome do artista. Dessa forma, o usuário consegue descobrir a faixa, ou a página do intérprete, para ouvir posteriormente em plataformas de streaming.

4 de 7 Shazam identifica nome de músicas em segundos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Shazam identifica nome de músicas em segundos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O Shazam está disponível para ser instalado em celulares Android e iPhones (iOS). Nos aparelhos da Apple, ainda é possível adicionar um atalho do Shazam à Central de Controle para encontrar as músicas mais rapidamente. O aplicativo serve tanto para quem estiver no festival quanto para quem for curtir de casa.

Além de ser importante para se comunicar com os amigos durante os dias de festival, o WhatsApp tem outra função boa para o Lollapalooza: localizar os amigos rapidamente em meio à multidão. Com o recurso de localização em tempo real, é possível visualizar no mapa a posição exata de um contato, o que facilita o encontro dentro do Autódromo de Interlagos.

5 de 7 Ação para abrir a localização de um amigo no WhatsApp para Android — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para abrir a localização de um amigo no WhatsApp para Android — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Além disso, esse recurso também funciona para o caso de alguém se perder no festival. Para encontrar amigos, basta ativar a localização em tempo real por oito horas e compartilhar com contatos de segurança no início do dia, pois assim eles terão sua localização exata no festival por mais tempo. Outros apps também permitem rastrear a localização dos amigos, como Google Maps e Facebook Messenger.

O Tinder é uma boa ferramenta para conhecer contatos para curtir os shows do Lollapalooza junto com você. O aplicativo oferece o “Modo Festival”, que aplica um selo do evento à foto de perfil e indica que aquele usuário estará presente nos shows. O recurso facilita os matches e permite que a paquera comece antes mesmo dos dias de evento.

6 de 7 Tinder pode ser usado para encontrar pretendentes no festival — Foto: Raíssa Delphim/TechTudo Tinder pode ser usado para encontrar pretendentes no festival — Foto: Raíssa Delphim/TechTudo

Além disso, o Tinder também pode ser usado dentro do Autódromo de Interlagos. Para isso, basta reduzir o raio de localização de interesse durante os dias de evento, para serem exibidas somente pessoas próximas a você no catálogo do app. Assim, será mais fácil localizar pretendentes que também estejam aproveitando o Lollapalooza para dar match.

Para quem vai assistir ao festival de casa, o Globoplay é essencial. Os assinantes do plano Globoplay + Canais Ao Vivo têm acesso à transmissão completa e simultânea do festival pelo Multishow e pelo Canal Bis. Já os não-assinantes tem permissão para conferir às três primeiras músicas de cada atração dos palcos 1 e 2, ou pela transmissão ao vivo da TV Globo. A emissora vai apresentar os melhores momentos de cada dia de festival durante as madrugadas, com a apresentação de Marcos Mion.

7 de 7 Lollapalooza será transmitido no Globoplay — Foto: Reprodução/Marvin Costa Lollapalooza será transmitido no Globoplay — Foto: Reprodução/Marvin Costa

