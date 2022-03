Melhor curso de inglês online grátis: 7 sites para aprender o idioma

Fazer cursos de inglês online e grátis é uma boa forma de desenvolver habilidades no idioma sem sair de casa e gastar dinheiro. Sites como Duolingo , Busuu e Kultivi oferecem desde conteúdos básicos até materiais avançados, permitindo que os estudantes consigam treinar e aprimorar sua compreensão. Vale lembrar que o conhecimento da língua inglesa, considerada universal, favorece o falante na realização de viagens internacionais com independência, na disputa por vagas de emprego concorridas, entre outras situações.

Com as aulas de inglês online, os alunos têm liberdade para guiar os estudos de acordo com a sua rotina. Entre os benefícios dessa modalidade de curso estão estudar remotamente de qualquer lugar, revisar aulas e conteúdos quantas vezes precisar e pular conteúdos conhecidos. Confira, a seguir, uma sete opções de curso de inglês online grátis e escolha a melhor forma de estudar o idioma.

O Duolingo é um site que oferece aulas de diversos idiomas, como inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e esperanto. A plataforma de estudos está disponível na web e nos aplicativos para celulares Android e iPhone ( iOS). O Duolingo permite que o aluno configure um ambiente de aprendizado com metas diárias de estudos e escolha o nível no qual deseja estudar. As opções vão do básico ao avançado, o que torna o site acessível para diferentes públicos.

No curso, os estudantes treinam os quatro pilares do idioma: leitura, escrita, conversação e audição. Isso porque os exercícios são variados, permitindo que os alunos possam ler e escrever as palavras para treinar, ouvir as pronúncias corretas e repetir frases em voz alta. Os cursos não têm certificado e as aulas são separadas por temas. O usuário desbloqueia novos conteúdos após concluir lições do nível atual.

Outra forma de assistir a aulas de inglês online grátis é por meio do Busuu. A ferramenta, que também disponibiliza cursos de outros idiomas, possibilita que o aluno aprenda em seu próprio ritmo, com metas diárias e planos de estudo personalizados. No curso de inglês completo, os usuários podem optar por temas como cultura, viagens, história e negócios, o que torna o método atrativo tanto para trabalhadores como viajantes, por exemplo.

Além de leitura e escrita, o Busuu possui exercícios de pronúncia criados por inteligência artificial e diálogos desenvolvidos por linguistas. Na comunidade online, é possível ter acesso aos exercícios de conversação e praticar inglês com nativos. A ferramenta vai do nível iniciante ao intermediário avançado. Quando o aluno passa para outra fase, recebe um certificado do site.

3. Kultivi

O Kultivi é um site que oferece cursos de inglês online, gratuitos e com certificado. São diversas videoaulas e materiais de apoio separados por temas, sem prazo limite de acesso ao conteúdo. Para acessar, basta fazer cadastro na plataforma e conferir a metodologia aplicada pelos professores de cada curso.

O curso é voltado para diferente públicos. Recursos como e-books e exercícios estão disponíveis somente para assinantes – o plano anual custa R$ 47; o mensal, R$ 7. As aulas de inglês vão do nível básico ao avançado e são focadas em gramática e conversação, disponibilizando diálogos e exemplos criados pelos professores. Os alunos praticam a pronúncia sem ter que pausar o vídeo, uma vez que há um tempo específico destinado para estes testes.

4. Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) possui cursos de inglês online e gratuitos, mas não disponibiliza certificado e avaliações. Atualmente, os dois cursos vigentes no site da instituição são voltados para leitura e escrita básica. Ambos são destinados a professores, pesquisadores, estudantes da língua inglesa e outras pessoas interessadas ao assunto.

Os recursos oferecidos pela faculdade são videoaulas, atividades, textos e diálogos no fórum. É importante ressaltar que os cursos não têm tutoria. Para começar a estudar na plataforma, é preciso fazer cadastro no site da universidade.

5. Instituto Federal do Rio Grande do Sul

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) também possui cursos de inglês online e gratuitos disponíveis no site da instituição. Atualmente, existem 14 cursos de inglês disponíveis, sendo que há uma data limite para o aluno realizar a inscrição em cada um deles. Há emissão de certificados.

Os materiais contemplam o nível básico em leitura e audição e são voltados para diferentes contextos, como entrevistas de emprego, gramática, vocabulário, viagens etc. O conteúdo de cada curso é dividido por módulos, que contam com vídeos e textos. É preciso acessar realizar todos os exercícios e obter mais de 60% de aproveitamento para pegar o certificado, que sai após cinco dias.

6. BBC Learning English

O ambiente de aprendizagem exercita competências como leitura, escrita, audição e conversação, sendo composto por videoaulas separadas por temas e um resumo escrito do conteúdo daquela aula. Além disso, há materiais extras como vocabulário de referência e termos gramaticais utilizados. Os alunos também têm acesso aos exercícios práticos, que seguem o formato de quiz, mas o site não oferece certificado.

7. Future Learn

Com uma grande variedade de cursos e níveis, o Future Learn é um site em inglês que oferece conteúdos gratuitos para quem deseja estudar o idioma com vídeos, artigos e áudios. A maioria dura entre seis e dez semanas, mas alguns são mais curtos. No plano gratuito, o estudante tem acesso ao curso somente no seu período de duração. Nos planos pagos, o aluno pode garantir certificado, fazer testes e concluir o curso em um período mais longo.

No Future Learn, há cursos voltados para inglês no mercado de trabalho, destinados a quem já estudou o idioma até o nível intermediário, e cursos com foco nos estudos acadêmicos, os quais envolvem o contexto universitário do Reino Unido. A plataforma ainda possui cursos para estudantes que desejam se preparar para testes de proficiência em inglês.

Com informações de Duolingo (1 e 2), Busuu, Kultivi, Unesp (1 e 2), IFRS, BBC Learning English, Futue Learn (1, 2 e 3)

