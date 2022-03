Memória RAM Corsair: 5 modelos para montar seu computador

1 de 6 Memória RAM Corsair: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 360 e R$ 3.418 — Foto: Divulgação/Corsair Memória RAM Corsair: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 360 e R$ 3.418 — Foto: Divulgação/Corsair

O kit da Corsair oferece dois módulos de 4 GB no padrão DDR3 com velocidade de 1066 MHz. Estas características não devem entregar muita performance, mas pode atender dispositivos mais antigos e até mesmo computadores da Apple. O produto tem aprovação de 86% de seus consumidores na Amazon. Ele é encontrado por cerca de R$ 360.

As memórias que são do padrão SODIMM podem ser interessantes para laptops mais antigos, permitindo a substituição de módulos defeituosos ou mesmo expansão do volume de RAM de notebooks compatíveis.

Prós: 8 GB em dois módulos

8 GB em dois módulos Contras: tecnologia defasada

Corsair CMSA8GX3M2A1066C7 pode ser usado em computadores da Apple — Foto: Divulgação/Corsair

O Corsair Value Select é uma memória de 8 GB que traz módulo no padrão DDR4. O componente é uma alternativa que pode atender a desktops voltados para uso avançado ou mesmo para jogos. A peça conta com aprovação de 81% de seus consumidores na Amazon. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 405.

O módulo oferece clock de até 2133 MHz, o que mesmo não sendo o máximo da tecnologia DDR4, já entrega uma performance equilibrada para os mais variados tipos de sistema.

Prós: bom desempenho e clock equilibrado

bom desempenho e clock equilibrado Contras: preço elevado

Corsair Value Select CMV8GX4M1A2133C15 é opção de RAM DDR4 para desktops — Foto: Divulgação/Corsair

A Vengeance de 16 GB da Corsair é uma alternativa para notebooks de alto desempenho. Isso porque a memória requer compatibilidade de módulos de maior capacidade, o que é comum em dispositivos modernos, principalmente do segmento gamer. Por ser uma solução avançada, o módulo da Corsair conta com um bom nível de satisfação de seus usuários (89%).

Com clock de até 2.666 MHz, o componente promete entregar bom desempenho e durabilidade e ainda tem tecnologia que promete oferecer overclock automático sob demanda, o que é mais uma característica que tende a agradar entusiastas. O produto pode ser encontrado na Amazon por valores que partem de R$ 550.

Prós: bom volume, tecnologia moderna e mais recursos

bom volume, tecnologia moderna e mais recursos Contras: preço elevado e requer compatibilidade

Corsair Vengeance CMSX16GX4M1A2666C18 promete alto desempenho em notebooks compatíveis — Foto: Divulgação/Corsair

A memória da linha Vengeance LPX é uma solução oferecida em um par com dois módulos de 8 GB. Ela promete desempenho e permite a utilização do recurso de dual-channel em sistemas compatíveis, o que deve aprimorar o desempenho em jogos e produtividade avançada. Os consumidores encontram o componente por cerca de R$ 893 na Amazon.

Cada módulo entrega clock base de 2.400 MHz, o que é um considerado intermediário quando consideramos outras soluções voltadas ao segmento avançado. As memórias trazem ainda um visual mais arrojado com dissipador de calor. Além disso, segundo a fabricante, a construção deve garantir um desempenho adequado mesmo durante uso extremo. Ela tem 85% de avaliações positivas na Amazon.

Prós: boas especificações, dissipador de calor e clock alto

boas especificações, dissipador de calor e clock alto Contras: preço elevado

Kit da Corsair Vengeance LPX oferece 16 GB divididos em dois módulos — Foto: Divulgação/Corsair

O kit Vengeance RGB Pro é uma opção para o público avançado, o que fica evidenciado pelo visual e preço alto para dois módulos DDR4 de 32 GB cada. O clock da memória é de 3.200 MHz, o que requer compatibilidade, mas deve oferecer desempenho extremo principalmente em jogos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.418.

As memórias trazem ainda uma construção premium, com dissipador de calor e LED RGB que dá ao componente um visual gamer, o que pode ser um dos fatores que justifica o índice de aprovação de 89% do modelo. Apesar do custo alto, a memória Vegeance RGB Pro promete oferece características que os entusiastas buscam em módulos de memória.

Prós: desempenho de ponta, volume de RAM e visual arrojado

desempenho de ponta, volume de RAM e visual arrojado Contras: preço elevado e requer compatibilidade

Corsair Vengeance RGB Pro traz LEDs personalizáveis — Foto: Divulgação/Corsair

