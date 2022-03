Memória RAM DDR2: 5 modelos para melhorar seu PC

Memórias RAM DDR2 podem ser uma boa opção para usuários que buscam melhorar o PC por preços acessíveis. Apesar de os padrões DDR3 e DDR4 serem mais atuais, os componentes DDR2 são indicados para computadores mais antigos compatíveis com o formato. A Kingston oferece modelos por valores acessíveis e diferentes características.

A Kingston ValueRAM 2 GB é a opção mais barata da lista e apresenta 2 GB de memória e frequência de 800 MHz por preços a partir de R$ 55. Já a Kingston ValueRAM 1 GB 667 MHz tem consumo de energia de 1,5 volts e pode ser adquirida por cerca de R$ 60. Outra alternativa é a Kingston PC2-5300, que tem 1 GB de capacidade por valores que partem de R$ 94. Confira a seguir cinco memórias RAM DDR2 para comprar no Brasil em 2022.

1. Kingston ValueRAM 2 GB - a partir de R$ 55

A Kingston ValueRAM de 2 GB traz frequência de 800 MHz. Já o consumo de energia é de 1,8 volts e sua latência CL6 pode representar uma leve queda na qualidade. Seu formato segue o padrão DDR2 DIMM de 240 pinos, ideal para desktops.

Avaliada com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 67% de suas avaliações, a memória RAM ValueRAM 2 GB da Kingston pode ser adquirida por valores a partir de R$ 55.

Prós: frequência e capacidade de armazenamento interessantes

2 de 6 A versão 2 GB do modelo ValueRAM da marca Kingston entrega upgrades interessantes em relação à versão de 1 GB — Foto: Divulgação/Kingston A versão 2 GB do modelo ValueRAM da marca Kingston entrega upgrades interessantes em relação à versão de 1 GB — Foto: Divulgação/Kingston

2. Kingston 667 MHz PC-5300 - a partir de R$ 58

A Kingston 667 MHz PC-5300 entrega configurações próximas às especificações do item anterior. Ela tem consumo de bateria de 1,8 volts, 2 GB de memória e modelo DDR2 DIMM de 240 pinos, voltada para uso em PC. O componente se diferencia em sua latência e também na sua frequência. A peça entrega 667 MHz de frequência e latência CL5. O produto pode ser uma opção interessante para tornar o uso diário do computador mais suave.

Avaliada com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 72% de suas avaliações, a memória RAM PC-5300 da Kingston pode ser adquirida por valores a partir de R$ 58.

Prós: valor acessível

3 de 6 Kingston 667MHZ PC-5300 apresenta frequência de 667 MHz — Foto: Divulgação/Kingston Kingston 667MHZ PC-5300 apresenta frequência de 667 MHz — Foto: Divulgação/Kingston

3. Kingston ValueRAM 1 GB 667 MHz - a partir de R$ 60

A Kingston ValueRAM 1 GB 667 MHz apresenta 1 GB de capacidade de armazenamento e 667 MHz de frequência. Ela ainda tem formato DDR2 DIMM de 240 pinos, ideal para PCs. As diferenças estão no consumo de energia, que é de somente 1,5 volts e na latência CL5, que representa uma melhora significativa para o uso diário no longo prazo.

Avaliada com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 67% de suas avaliações, a memória RAM ValueRAM 1 GB da Kingston pode ser adquirida por valores a partir de R$ 60.

Prós: valor acessível

4 de 6 A ValueRAM 1GB, da Kingston, entrega frequência de 667 MHz — Foto: Divulgação/Kingston A ValueRAM 1GB, da Kingston, entrega frequência de 667 MHz — Foto: Divulgação/Kingston

A Kingston KVR800D2N6/2G-SP é uma alternativa interessante para quem busca um upgrade prático e acessível para o PC. A adição do componente ao seu computador pode significar um aumento considerável na velocidade de funcionamento de sua máquina, tornando o uso diário mais agradável. É importante ressaltar que o modelo é uma DDR2 DIMM de 240 pinos, voltada para uso em PC. Portanto, é necessário conferir a compatibilidade com o hardware do seu computador antes da compra.

Avaliada com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 70% de suas avaliações, a memória RAM KVR800D2N6/2G-SP da Kingston pode ser adquirida por valores a partir de R$ 65. A peça trabalha em uma frequência de 800 MHz e com um consumo de bateria de 1,8 volts. A ficha técnica fica completa com capacidade de 2 GB de memória e latência CL6.

Prós: valor acessível

5 de 6 Kingston KVR800D2N6/2G-SP é uma alternativa interessante para quem busca um upgrade prático e acessível — Foto: Divulgação/Kingston Kingston KVR800D2N6/2G-SP é uma alternativa interessante para quem busca um upgrade prático e acessível — Foto: Divulgação/Kingston

A Kingston PC2-5300 utiliza 667 mHz de frequência, 1,8 volts de alimentação e formato DR2 DIMM de 240 pinos. A memória representa uma boa adição ao desempenho do seu PC, mas fica abaixo de outros modelos por entregar somente 1 GB de capacidade. Embora seja um item de baixo armazenamento, é sempre importante conferir a compatibilidade do produto com o hardware de seu computador antes da aquisição.

Avaliada com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 66% de suas avaliações, a memória RAM PC2-5300 da Kingston pode ser adquirida por valores a partir de R$ 94.

Prós: valor acessível

6 de 6 Kingston PC2-5300 representa uma boa adição ao desempenho do PC — Foto: Divulgação/Kingston Kingston PC2-5300 representa uma boa adição ao desempenho do PC — Foto: Divulgação/Kingston

