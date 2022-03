Memória RAM RGB: veja 6 modelos para montar seu PC gamer

Memória RAM 2GB: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Fury Beast, da HyperX é uma solução de 8 GB que promete bom desempenho e traz um custo relativamente baixo. Com clock de 3.200 MHz, a memória é uma opção intermediária que pode atender ao público gamer satisfatoriamente, mesmo considerando que existem opções mais velozes. Esta opção é encontrado por preços a partir de R$ 338 .

A iluminação RGB fica em uma faixa na parte superior do dissipador de calor, o que deve dar um aspecto interessante aos módulos e pode combinar com sistemas compatíveis. Compradores da Fury Beast na Amazon deram nota 4,7 de 5 e indicam que a memória oferece boa construção e uma boa relação custo-benefício.

HyperX Fury Beast é um módulo de 8 GB DDR4 com visual moderno — Foto: Divulgação/HyperX

A Spectrix XPG D60G tem um visual diferenciado e se destaca pela qualidade de construção, o que são características apontadas por seus compradores na Amazon. A memória em um módulo de 8 GB conta com iluminação programável e dissipador de calor robusto, o que tende a dar um aspecto premium ao componente.

A D60G tem clock de 3.000 MHz, o que está mais próximo de níveis intermediários. A peça pode ser interessante para quem prioriza o visual em detrimento do desempenho. Ela é encontrado na Amazon por cifras que partem de R$ 439 .

A Spectrix XPG D80 é mais um módulo com um visual diferente. Além de trazer um dissipador robusto, a memória conta com uma faixa em LED na parte superior que traz ainda um parafuso em suas extremidades. O produto é visto na Amazon por valores a partir de R$ 799 .

A memória de 8 GB é mais uma opção que conta com 3.200 MHz, o que deve atender ao perfil intermediário. Com um visual mais irreverente e com um sistema de arrefecimento robusto, o componente se destaca pelo design.