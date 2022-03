Microfone USB: 6 modelos para quem precisa gravar áudios

Microfones USB são uma boa opção para quem precisa de alternativas com conexão acessível. Disponíveis em diversos modelos, podem ser usados para realizar videochamadas, chamadas de voz, streaming e até mesmo podcasts. Empresas como Mirfak, Trust e Blue, por exemplo, oferecem opções por preços que iniciam na casa dos R$ 125 , com o ‎TU1 USB.

A depender das configurações de áudio disponíveis, as alternativas podem chegar até R$ 449, com o Yeti Nano, que conta com múltiplos padrões de captação sonora e gravação. Para ajudar na escolha, veja a seguir seis opções de microfone USB. Vale destacar que, para nossa seleção, utilizamos como critério preço, acessibilidade, funções disponíveis e ficha técnica.

1. Mirfak TU1 USB – a partir de R$ 125

Esta opção de microfone tem captação cardioide (ou seja, que capta o som proveniente da região frontal) e recurso inteligente para vetar sonoridades indesejadas nas laterais e nas costas. Promete ativação plug-and-play, o que significa que pode ser usado sem a necessidade de instalação de software para comando. Ainda, conta com sistema de anti-interferência, que, segundo a fabricante, assegura transmissão de sinal sem perdas.

Esse microfone é produzido totalmente em metal e oferece teclas Echo e Volume para controle do volume do som. Além disso, para ajustes rápidos, apresenta um botão para silenciar a recepção de áudio - o que garante a privacidade e pode ser uma boa para videochamadas, por exemplo. Vem com um suporte removível e ajustável de três pernas.

Para quem precisa ouvir as gravações enquanto as realiza, esse microfone pode ainda ser conectado a um fone de ouvido. Compatível com macOS e Windows, é uma boa opção para quem tem orçamento curto e busca um modelo bom, mas com poucos recursos. Na Amazon, tem nota 4,6 de 5, sendo elogiado pela qualidade de som e pela praticidade de uso (já que não demanda programas externos). Pode ser encontrado por a partir de R$ 125.

Prós: bom custo-benefício e compatibilidade com câmeras DSLR;

Contras: tem poucos recursos de áudio disponíveis.

2. Arcano NABUC – a partir de R$ 167

O modelo Nabuc, da Arcano, é um microfone do tipo condensador (ou seja, de funcionamento elétrico) e captação unidirecional do tipo cardioide. É compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS e conta com a praticidade do modelo plug and play, sem exigir do usuário instalação de algum software para seu uso. Com poucas configurações disponíveis, é considerado um modelo de entrada, voltado para usuários que queiram uma opção acessível mas de qualidade.

O microfone vem com um suporte removível e ajustável de três pernas, e pode ser usado para streamings, gravações de podcasts, gameplays e reuniões de trabalho remoto, por exemplo. Um de seus destaques é a sua tecnologia de redução de ruído, que proporciona sons mais limpos.

Na Amazon, tem nota 4,8 de 5 e é elogiado pela praticidade e pelo custo-benefício. As críticas, porém, são em relação à qualidade sonora, que pode ser baixa quando comparada a modelos mais potentes (e mais caros). É encontrado por valores a partir de R$ 167.

Prós: bom custo-benefício e plug and play;

Contras: qualidade sonora não é tão alta.

3. GXT 232 Mantis USB – a partir de R$ 169

O GXT 232 Mantis, da Trust, é uma opção focada em streamings, mas que pode também ser utilizada para outras funções. Tem ligação USB digital compatível com os principais sistemas operacionais e funciona também no esquema plug and play, como as demais opções mostradas na lista. Equipado com tripé e filtro de grade, promete áudio limpo e conta com suspensão elástica anti-vibrações. É uma boa alternativa para quem precisa de mobilidade, já que tem cabo de 1,5m.

Na Amazon, é avaliado com nota 4,5 de 5. Os consumidores elogiam a qualidade sonora, o custo-benefício e também a montagem, que é considerada fácil. As críticas, por sua vez, são em relação à gravação - que, de acordo com os usuários, precisa ser feita próxima ao dispositivo para uma boa captação de som. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 169.

Prós: bom custo-benefício e fácil montagem.

Contras: demanda proximidade ao dispositivo para boa captação de som.

4. Microfone Ampligame USB – a partir de R$ 280

O Ampligame, da Fifine, é um modelo que pode agradar aos gamers por um diferencial: contém luzes RGB para combinar com o cenário e/ou com o setup. Essa iluminação também avisa ao usuário quando o microfone está no mute ou não. Tem botão para funcionamento rápido e sistema plug and play, com redução de ruídos na lateral e traseira do aparelho (que, de acordo com a fabricante, garante uma sonoridade limpa).

Vem com tripé ajustável de três pernas com apoios antiderrapantes de borracha e filtro de grade. Compatível com macOS e Windows, tem nota 4,6 de 5, sendo elogiado pela qualidade na captação de som. As críticas são em relação à conexão, que não é compatível com smartphones. Pode ser encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 280.

Prós: luzes RGB e boa qualidade de captação de som;

Contras: não é compatível com smartphones.

O microfone Solocast, da HyperXblue ye, é uma opção do tipo condensador indicada para streamers, gamers e produtores de conteúdo. Compatível com Discord, TeamSpeak e uma série de outros softwares, dispõe também de tecnologia plug and play, sendo, como os demais modelos mostrados na lista, uma alternativa de uso prático. Seu pedestal é do tipo simples, sem tripé, com poucos ajustes disponíveis, o que pode ser um impeditivo para quem busca um microfone mais flexível.

Tem um pequeno LED vermelho que indica se o dispositivo está ou não no mute, o que é interessante para quem busca mais privacidade no uso. Além de PCs, pode ainda ser conectado a consoles, tornando seu uso mais dinâmico principalmente para gamers. Seu cabo tem 2m e seu USB é do tipo simples, 2.0.

Na Amazon, tem nota 4,8 de 5, sendo elogiado pelo seu design, pela praticidade de uso e também pela qualidade. As críticas são principalmente relacionadas à captação de ruídos, que pode ser alta. É encontrado por preços a partir de R$ 447, sendo um modelo para quem tem orçamento maior.

Prós: uso prático e alta qualidade de som;

Contra: captação de ruídos pode ser alta.

6. Blue Yeti Nano – a partir de R$ 453

O dispositivo Yeti Nano, da Blue, é um modelo do tipo condensador que está disponível nas cores azul, branco, preto e cinza. Apresenta duas cápsulas de microfone personalizadas e ajustadas para captação de som, sendo indicado para quem faz podcasts e streaming. Além disso, é uma boa opção para quem procura variedade nos padrões de gravação, já que pode ser regulado, por exemplo, para cardioide e omnidirecional.

Embora tenha tecnologia plug and play, conta com o software Blue Sherpa, que possibilita fazer atualizações de firmware no microfone. Sua qualidade de som é de 24 bits, e o modelo vem ainda com suporte ajustável e compatibilidade com Windows e macOS.

Na Amazon, tem nota 4,8 de 5 e é elogiado principalmente pela alta qualidade sonora e também pelos recursos ajustáveis. As críticas, por sua vez, são em relação à compatibilidade com PCs - que, de acordo com usuários, demanda máquinas mais potentes. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 453.

Prós: alta qualidade sonora e recursos de ajuste;

Contras: a entrada para fone pode apresentar fragilidade.

