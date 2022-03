Monitor Philips: 4 modelos por a partir de R$ 1.119

Os monitores da Philips podem atender usuários que estão montando um PC ou quem precisa de uma segunda tela para usar no notebook . É possível encontrar modelos de entrada com configurações avançadas por preços a partir de R$ 1.119 , como é o caso do ‎221V8LW, que reúne diversos recursos para estabilizar as imagens em jogos e para produtividade.

Já para quem pode investir um valor mais alto em um display, uma das opções é o 276E8VJSB, que possui qualidade de imagem em 4K, visual minimalista e recursos que podem evitar que os olhos dos usuários fiquem prejudicados por cerca de R$ 2.589. Confira a seguir quatro monitores da Philips para comprar no Brasil em 2022.

1 de 5 Monitor Philips: lista reúne modelos por preços a partir de R$ 1.119 — Foto: Leonardo Ávila/TechTudo Monitor Philips: lista reúne modelos por preços a partir de R$ 1.119 — Foto: Leonardo Ávila/TechTudo

TV como monitor: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O monitor ‎221V8LW é um modelo da Philips com 21,5 polegadas de tamanho disponível na cor branca. O dispositivo é voltado tanto para o público que busca uma tela para jogos quanto para a produtividade, já que apresenta tecnologias de controle de imagem que podem tornar a experiência do usuário mais agradável. A tela com resolução Full HD promete exibir imagens de melhor qualidade. Com tela LCD, o aparelho também apresenta densidade de 102 PPI, tempo de resposta de 4 ms e proporção de contraste de 4000:1.

Com a tecnologia Adaptive-Sync, o monitor pode ser uma opção interessante para quem busca jogar com estabilidade e sem interrupção nos quadros. Outro destaque do aparelho é o SmartContrast, que ajusta automaticamente as cores exibidas e aprimora o contraste dos tons mais escuros. O Flicker-Free também está presente no modelo e assegura imagens sem trepidações para mais conforto visual ao usuário. Já para o bem-estar da visão do consumidor, o monitor apresenta o modo LowBlue, que diminui as luzes azul via software inteligente.

Já nas conectividades, o aparelho possui entradas de sinal VGA e HDMI (digital e HDCP). Além disso, no sistema de áudio, o aparelho apresenta conexões para saída de áudio, sendo possível conectar uma caixa de som externa. O monitor ‎221V8LW reúne características importantes para quem usa o PC por diversas horas no dia a dia. De acordo com a avaliação do produto na Amazon, o modelo ainda se destaca por conta do custo-benefício e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.119. O display mantém nota 5 de 5 conforme a opinião dos consumidores.

Prós : recursos de imagens avançados e tecnologia Adaptive-Sync para jogos

: recursos de imagens avançados e tecnologia Adaptive-Sync para jogos Contras: possui apenas uma conexão HDMI

2 de 5 O modelo ‎221V8LW está disponível na cor branca e é uma opção de entrada da Philips — Foto: Divulgação/Philips O modelo ‎221V8LW está disponível na cor branca e é uma opção de entrada da Philips — Foto: Divulgação/Philips

O Philips 242V8A é um monitor voltado para o ambiente de home office. A tela de 23,8 polegadas promete combinar design atraente com funcionalidade para diversas tarefas do dia a dia no PC. Com bordas finas, o produto promete tornar as imagens mais imersivas com visão ininterrupta das cenas. O visual ainda promete combinar com a decoração de qualquer ambiente, adicionando um design mais moderno e minimalista ao escritório. Com tecnologia IPS do painel, o display promete cores mais próximas à realidade, mesmo quando vistas sob diferentes ângulos de visão. É possível adquirir o modelo por preços que partem de R$ 1.199.

O 242V8A apresenta a tecnologia Adaptive-Sync como um de seus principais diferenciais. O recurso promete melhorar a qualidade das imagens exibidas e também pode proporcionar gráficos melhores em jogos. O monitor apresenta conexões HDMI e DisplayPort, que asseguram maior qualidade de som e imagem. Sua taxa de atualização é de 75 Hz. Conforme avaliação dos clientes na Amazon, o monitor mantém nota alta com 4,8 de 5, podendo ser uma boa escolha por conta de suas especificações voltadas tanto para games quanto para produtividade. O produto se destaca por conta de seu custo-benefício, bordas finas e boa qualidade de imagem para jogar.

Prós : tecnologias que melhoram a imagem e painel IPS

: tecnologias que melhoram a imagem e painel IPS Contras: apenas uma porta HDMI

3 de 5 Philips 242V8A apresenta visual moderno com bordas finas e painel IPS — Foto: Divulgação/Philips Philips 242V8A apresenta visual moderno com bordas finas e painel IPS — Foto: Divulgação/Philips

O Philips 272V8A é um modelo com 27 polegadas de tamanho, qualidade Full HD e taxa de atualização de 75 Hz. A tela grande pode ser uma boa opção para produtividade, já que permite que o usuário utilize dois aplicativos simultaneamente sem dificuldades com o espaço. Outro benefício do display maior é para os jogos, o que pode garantir mais conforto visual ao usuário. O modelo conta com bordas finas, o que aumenta o espaço de utilização e também pode tornar a experiência do usuário mais imersiva. É possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 1.539 na Amazon.

O painel IPS presente no produto promete cores mais reais e destacam as imagens exibidas. O dispositivo pode ser usado em diversas atividades graças ao Adaptive-Sync, tecnologia usada para deixar vídeos e imagens sem borrões. O modelo 272V8A ainda conta com a presença de alto-falantes. O modelo possui conexões HDMI e DisplayPort. A avaliação dos clientes que adquiriram 272V8A, da Philips, na Amazon é alta e os principais destaques dos consumidores são a qualidade de imagem e o custo-benefício do produto. O modelo possui nota 4,7 de 5. Os clientes relatam também que a qualidade da saída de áudio do monitor pode deixar a desejar, sendo necessário usar uma caixa de som externa.

Prós : qualidade de imagem e painel IPS

: qualidade de imagem e painel IPS Contras: apenas uma conexão HDMI e alto-falantes baixos

4 de 5 Philips 272V8A apresenta display expandido que pode ser útil para produtividade — Foto: Divulgação/Philips Philips 272V8A apresenta display expandido que pode ser útil para produtividade — Foto: Divulgação/Philips

O Philips 276E8VJSB é um monitor com qualidade de imagem Ultra HD (3840 x 2160 pixels) e que aposta no design elegante e minimalista como um de seus destaques. O dispositivo apresenta bordas finas e suporte em formato de U. Seu painel apresenta tecnologia IPS e resolução com quatro vezes mais pixels que um monitor Full HD. A taxa de atualização é de 60 Hz e o tempo de resposta é de 5 ms. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 2.589 para adquirir o produto.

Outras tecnologias também estão presentes no dispositivo para proporcionar mais conforto visual durante o uso. O Flicker-Free promete reduzir a cintilação da tela, enquanto o modo LowBlue diminui a quantidade de luz azul emitida pela tela. Outro destaque do display é o MultiView que permite a visualização simultânea com outros dispositivos. O modelo conta com duas conexões HDMI e uma DisplayPort. A avaliação dos clientes da Amazon mostra que o aparelho se destaca por conta da qualidade de imagem, precisão e possui bom perfil para games. Com nota 4,6 de 5, o 276E8VJSB é bem avaliado pelos consumidores. Alguns usuários que adquiriram o produto, no entanto, relatam que a falta do ajuste de altura pode ser um inconveniente.

Prós: qualidade de imagem 4K e recursos que protegem a visão

Contras: falta do ajuste de altura

5 de 5 Philips 276E8VJSB apresenta design elegante e display com resolução em 4K — Foto: Divulgação/Philips Philips 276E8VJSB apresenta design elegante e display com resolução em 4K — Foto: Divulgação/Philips

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV