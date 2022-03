Monitor Redragon: conheça 5 modelos para os fãs de jogos

A Redragon oferece amplo portfólio de monitores no Brasil. Os periféricos comercializados pela empresa prometem agradar o público gamer e podem melhorar a experiência ao jogar no computador. A lista a seguir reúne modelos com tamanhos que variam entre 23 e 27 polegadas e trazem visual moderno. O produto mais barato é o Sapphire M2444PH, que apresenta resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz por cerca de R$ 1.699 .

O Sapphire M2444PH traz um painel de 23,8 polegadas com resolução Full HD, o que deve ser ideal para uma experiência imersiva em jogos. O modelo conta ainda com taxa de atualização de 144 Hz, o que é mais um diferencial para games competitivos e deve proporcionar mais fluidez para os usuários. É possível encontrar o monitor por valores a partir de R$ 1.699.

Com um painel de tecnologia IPS, a tendência é que o monitor ofereça melhores ângulos de visão e maior qualidade na exibição das cores, o que também faz do modelo uma opção interessante para edição de imagens e vídeos. O Sapphire possui ainda um design moderno e minimalista, além de suporte ao recurso AMD FreeSync, tecnologia que visa inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing.

Prós: resolução Full HD, painel IPS, 144 Hz, suporte a FreeSync

resolução Full HD, painel IPS, 144 Hz, suporte a FreeSync Contras: tamanho pode desagradar alguns usuários

O Ruby GM3CC238 chama a atenção pelas bordas finas e base discreta, o que deve deixar o monitor com um aspecto muito atraente. O modelo de 23,8 polegadas conta com um painel VA de resolução Full HD, características comuns a monitores de entrada e intermediários. Ele é visto na Amazon por preços a partir de R$ 1.800.

O produto é mais uma solução que pode ser interessante para quem procura um monitor para jogos competitivos. A tela tem taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms, o que tende a oferecer desempenho para que os jogadores tenham as vantagens competitivas de um equipamento gamer.

Prós: visual, 144 Hz e resolução Full HD

visual, 144 Hz e resolução Full HD Contras: tecnologia do painel

O Emerald GM270F165 é um monitor de 27 polegadas que pode ser uma boa opção para mais imersão nos jogos. Além de um tamanho maior, ele combina bons recursos, o que pode ser ideal para quem procura um modelo para competição. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.055 para adquirir o produto.

O painel com tecnologia IPS entrega taxas de atualização de até 165 Hz, tendo ainda suporte à tecnologia FreeSync, que requer compatibilidade por parte do hardware do PC. O Emerald GM270F165 é um monitor que traz um visual com bordas finas e base discreta.

Prós: visual moderno, taxa de atualização, painel IPS e taxa de atualização de 165 Hz

visual moderno, taxa de atualização, painel IPS e taxa de atualização de 165 Hz Contras: nenhum relevante

O Ruby GM3CA236 é mais um modelo Full HD que promete desempenho e oferece taxa de atualização de até 165 Hz. O monitor da Redragon tem tamanho de 23,6 polegadas e pode ser mais uma opção para o público gamer de entrada. O produto é comercializado na Amazon por R$ 2.120.

A tecnologia do painel é VA LCD, que tende a oferecer uma qualidade inferior ao IPS, mas assim como outras soluções gamer, o monitor também conta com suporte à tecnologia AMD FreeSync. O modelo é indicado para quem busca uma maior exibição de quadros, mas não faz questão de qualidade de imagem extrema.

Prós: taxa de atualização, menor tempo de resposta e resolução Full HD

taxa de atualização, menor tempo de resposta e resolução Full HD Contras: tecnologia do painel

O monitor Blackmagic GM7FT27 é um modelo de 27 polegadas que conta com muitos recursos e promete desempenho para jogos. Apesar da proposta entusiasta, o equipamento traz um painel TN, que assim como o VA, tende a oferecer uma qualidade de imagem inferior ao IPS. Esta opção é encontrada na Amazon por cerca de R$ 4.496.

Também com resolução Full HD, o monitor oferece ainda taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms. Além disso, oferece um visual com design que permite um melhor posicionamento do equipamento.

Prós: tamanho, taxa de atualização e resolução Full HD

tamanho, taxa de atualização e resolução Full HD Contras: tecnologia do painel e preço elevado

