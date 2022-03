Mouse Logitech: veja 8 modelos para produtividade ou jogos

Já o Logitech G502 Hero é um mouse gamer que apresenta 25.600 DPI e 11 botões programáveis por cerca de R$ 299. Outra alternativa é o Logitech MX Master 3, que se destaca pela ergonomia e possibilidade de conexão com até três dispositivos simultaneamente por meio do Bluetooth. Esta opção é encontrada por R$ 480. Confira a seguir oito mouses da Logitech para comprar em 2022.

O Logitech M170 é um mouse sem fio que por ser compacto pode ser uma opção interessante para quem tem mãos pequenas. Além do periférico, o kit acompanha um dongle sem fio USB que realiza o pareamento do mouse com o PC. Esta opção é comercializada por valores a partir de R$ 54.

Segundo a fabricante, a conectividade do mouse garante funcionamento em até dez metros de distância, o que adiciona diversas possibilidades. Ele conta ainda com avaliação de cinco estrelas de mais de 88% de seus usuários na Amazon. O M170 requer pilhas para funcionamento que acompanha o mouse. Ele tem compatibilidade com sistemas Windows, MacOS e Chrome OS. Os usuários sinalizam ainda que mouse conta com uma boa qualidade de construção, mesmo sendo um produto de baixo custo.

Prós: preço acessível, versátil, bom alcance

O Logitech M185 é similar ao primeiro modelo da lista, tendo como diferencial um design com várias opções de cores. O mouse sem fio é compacto e pode ser uma opção ideal para quem precisa de mais portabilidade. O periférico pode ser adquirido por preços a partir de R$ 59.

A promessa da fabricante é que com apenas uma pilha o mouse tenha uma autonomia de até 12 meses, o que junto com a boa qualidade de construção pode justificar o alto índice de avaliações positivos do periférico na Amazon. O mouse ainda é uma solução para ambidestros e pode ser facilmente transportado por ter um design compacto, sendo muito procurado pela qualidade de construção e versatilidade.

Prós: preço acessível, ideal para ambidestros, grande autonomia

O Logitech M280 é um mouse sem fio que conta com um design mais avantajado, o que visa tornar a utilização mais confortável. A preocupação com ergonomia também fica evidente com a construção do mouse, que traz área tátil emborrachada para tornar a pegada melhor. O periférico é comercializado na Amazon por valores que partem de R$ 79.

Assim como outros modelos similares, o mouse traz um receptor compacto e promete grande autonomia. Os compradores na Amazon destacam o design, desempenho e duração das pilhas no equipamento.

Prós: confortável, mais ergonômico e boa autonomia

O Logitech Pebble M350 tem um design diferente que lembra os mouses da Apple. Ele é um periférico sem fio que além da conectividade via dongle pode ser pareado por meio da conexão Bluetooth. O mouse que também é compacto é mais uma opção para ambidestros e promete cliques silenciosos.

De acordo com os compradores na Amazon, o mouse se destaca pela portabilidade e grande autonomia e pode ser uma boa opção para produtividade, já que não conta com DPI muito alto nem com botões adicionais. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 99.

Prós: compacto, ambidestro e boa autonomia

O Logitech M510 é um mouse que promete oferecer um maior equilíbrio de recursos. O mouse tem um design mais ergonômico, área tátil emborrachada e dois botões adicionais que permitem que o usuário avance e retroceda entre páginas de maneira rápida. O produto é comercializado na Amazon por valores a partir de R$ 169.

O modelo que também é sem fio se destaca por ser uma opção que pode atender jogadores. Ele promete uma pegada mais confortável e botões que podem ser configurados para auxiliar na mira e movimentação do personagem. O equipamento tem uma avaliação positiva de 86% de seus consumidores na Amazon.

Prós: sem fio, ergonômico e botões adicionais

O Logitech G502 Hero é um mouse gamer que promete alto desempenho. Ele traz 25.600 DPI, 11 botões programáveis, pegada mais adequada para jogos e visual mais agressivo. O mouse conta ainda com recurso que permite que seu peso seja ajustado, tendo cinco opções para alteração. O produto é encontrado na Amazon por preços a partir de R$ 299.

Cerca de 90% dos seus compradores na Amazon o avaliaram com cinco estrelas, o que pode ser um indicativo de que o equipamento entrega o que promete. O mouse se destaca por oferecer boa qualidade de construção, visual atraente e recursos que aprimoram a experiência em jogos. O periférico pode ser uma opção ideal para quem busca um mouse para jogar no PC.

Prós: visual atraente, mais botões e alto DPI

O Logitech Trackball MX Ergo é um mouse com foco em ergonomia. Ele traz como diferencial uma trackball que entrega uma usabilidade bem diferente ao equipamento. Os 82% de usuários satisfeitos com a compra na Amazon destacam a ergonomia do Trackball MX, que conta com recurso que permite que o usuário ajuste a inclinação do mouse para maior conforto.

O Trackball MX Ergo traz ainda botões adicionais, ajuste de DPI e suporte para conectividade Bluetooth com até três dispositivos. Ele pode ser ideal para profissionais que utilizam mais de um PC ou notebook simultaneamente, por exemplo. O produto é visto por cifras que partem de R$ 479.

Prós: bom desempenho, ergonomia e design diferenciado

O MX Master 3 tende a agradar quem busca um mouse para produtividade. Segundo as avaliações positivas por parte de mais de 90% dos clientes Amazon, ele se destaca pela ergonomia e recursos que agilizam o trabalho de seus usuários. O MX Master 3 é mais uma opção sem fio que pode ser utilizado por meio do dongle do equipamento e Bluetooth. Ele ainda permite conexão com até três dispositivos simultaneamente, facilitando a alternância.

O MX Master 3 tem um visual que privilegia a ergonomia e traz botões adicionais. O modelo apesar de não ser ideal para games deve se destacar em produtividade avançada como edição de vídeos e imagens. O produto é vendido por cerca de R$ 480.

Prós: ergonomia, mais recursos, sem fio e funcionalidades exclusivas

