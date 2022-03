Notebook barato: 5 coisas para buscar mesmo em modelos acessíveis

Comprar um notebook barato requer atenção para encontrar especificações que sejam adequadas ao perfil de uso do usuário. Mesmo em um dispositivo de entrada, é preciso ficar de olho na ficha técnica para não se decepcionar com o laptop escolhido. Características como bom processador e memória RAM de pelo menos 4 GB são importantes até mesmo em modelos mais acessíveis.

Além disso, procurar bons preços pode trazer economia na hora de adquirir um equipamento capaz de atender as expectativas do consumidor. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco coisas para buscar em notebooks baratos. Confira a seguir o que observar antes de comprar um laptop de entrada.

1 de 7 Notebook barato: veja dicas ao comprar um laptop acessível — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Notebook barato: veja dicas ao comprar um laptop acessível — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Quais são os melhores notebooks? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Nota de transparência: Shoptime e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques.

1. Bom processador

O processador é parte central da experiência com o notebook. Por isso, investir em um chip mais eficiente pode fazer a diferença em laptops acessíveis. Existem diversas opções de processadores para o mercado de entrada, como os Intel Pentium e Celeron, além dos AMD da série A.

Mesmo que tenham um custo um pouco maior, o ideal é partir dos Intel Core i3 ou Ryzen 3, da AMD, que mesmo sendo processadores simples, já são capazes de oferecer desempenho de sobra para as tarefas mais leves. Além disso, as CPUs mais modernas mesmo em suas versões de entrada já trazem um número de núcleos maior, além de GPU integrada com mais desempenho. Estas características devem permitir até mesmo rodar alguns joguinhos mais leves no notebook.

2 de 7 Processadores Core i3, da Intel, são bons para notebooks de entrada — Foto: Divulgação/Intel Processadores Core i3, da Intel, são bons para notebooks de entrada — Foto: Divulgação/Intel

2. Memória RAM de pelo menos 4 GB

A quantidade de memória RAM é outro fator para se ficar atento. Um volume maior deve fazer com que o sistema tenha um desempenho superior e pode ser uma opção que não altera muito o preço dos notebooks dependendo do modelo escolhido.

Além de optar por notebooks com mais RAM, é interessante verificar se existe a possibilidade de upgrade. Mesmo que você adquira um modelo com apenas 4 GB, o que é o mínimo recomendado atualmente, é interessante checar se será possível adicionar mais módulos no futuro.

3 de 7 A memória RAM pode ser expansível e ajuda notebooks e PCs a ficarem mais rápidos — Foto: Pond5 A memória RAM pode ser expansível e ajuda notebooks e PCs a ficarem mais rápidos — Foto: Pond5

3. Quantidade de armazenamento

O armazenamento é outro ponto que pode impactar na experiência com o computador. Alguns notebooks de entrada trazem apenas 32 GB em uma solução Flash para reduzir o custo do equipamento, mas também limita bastante o espaço para o armazenamento de fotos e programas. Portanto, é importante ficar atento à quantidade de memória de acordo com os arquivos que serão guardados no laptop.

Optar por soluções com SSD é outra alternativa interessante. Eles são muito mais velozes que os HDs convencionais, o que proporciona mais agilidade no boot e na abertura de softwares. Observar se o equipamento permite a adição de mais discos ou mesmo se traz suporte a cartões para expandir o volume de armazenamento também é valido, principalmente para quem precisa manter muitos documentos em fácil acesso no computador.

4 de 7 SSDs melhoram a velocidade e o desempenho dos notebooks — Foto: Divulgação/Kingston SSDs melhoram a velocidade e o desempenho dos notebooks — Foto: Divulgação/Kingston

4. Duração da bateria

Notebook mais baratos costumam trazer processadores de entrada, o que faz com que o chip ofereça menos performance e assim gaste menos energia. Optar por notebooks com processadores com foco em eficiência pode ser interessante, de modo que para saber se o modelo é voltado a eficiência basta observar se o nome do produto tem a letra “U” (Exemplo: Intel Core 1011U – Ryzen 5 3500U). A AMD e Intel atribuem a letra como sufixo em seus processadores com foco em economia energética.

Também é fundamental verificar a potência e tecnologia da bateria, assim como os dados de potência que a fabricante informa. A autonomia deve variar bastante de acordo com o perfil do usuário, por isso, é interessante considerar quais programas mais usados e se eles requerem mais desempenho da máquina, o que deve impactar na duração da bateria.

5 de 7 Bateria é um dos pontos importantes de observar antes de comprar um notebook barato — Foto: Luciana Maline/TechTudo Bateria é um dos pontos importantes de observar antes de comprar um notebook barato — Foto: Luciana Maline/TechTudo

5. Entenda sua prioridade de uso

O ponto mais importante na hora de procurar um novo notebook é entender qual é a finalidade do uso do laptop. Esta informação vai fazer com que seja mais fácil entender quais são as especificações ideais. Para tarefas mais simples, como editar textos e planilhas ou ver alguns vídeos online, um Intel Core i3 com 4 GB de RAM pode ser o suficiente. Para quem pretende rodar jogos mais leves ou fazer pequenas edições, talvez seja interessante procurar algum modelo como os AMD Ryzen, que além de mais núcleos, contam com soluções de vídeo integrado.

A maioria dos notebooks comercializados no Brasil trazem telas HD, o que pode ser um problema de acordo com a tarefa a ser realizada, mas faz com que os modelos de entrada sejam mais baratos que notebooks com tela Full HD, que são mais difíceis de encontrar no segmento de entrada.

6 de 7 Notebooks de entrada costumam apresentar telas com resolução HD — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Notebooks de entrada costumam apresentar telas com resolução HD — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Modelos de entrada

As principais fabricantes de notebooks contam com linhas voltadas ao custo-benefício, o que faz com que existam muitas opções no mercado brasileiro. A Dell tem a linha Inspiron com laptops mais em conta, enquanto na Lenovo, a linha de entrada com modelos intermediários é a Ideapad.

A Acer tem diversos modelos de Acer Aspire 3 com processadores Intel e AMD. Laptops da empresa pode ser mais uma alternativa para quem busca gastar pouco. Já a Samsung conta com modelos Samsung Book, que podem atender quem precisa de um notebook mais simples para o dia a dia.