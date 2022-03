Notebook com 4 GB de RAM: veja 6 modelos a partir de R$ 1,4 mil

Notebooks com 4 GB de RAM são opções de entrada voltadas para quem procura custo-benefício. Marcas como Samsung e Acer são algumas que têm modelos com essa configuração, que conta com alternativas com valores e recursos variados. O mais econômico da lista, o Multilaser Legacy Book, por exemplo, tem funcionamento simples e custa a partir de R$ 1,4 mil.

Modelos mais avançados, por sua vez, podem chegar até R$ 5,9 mil - como é o caso do Acer Aspire 5, que traz processador mais potente entre as opções. Na lista a seguir, veja seis alternativas de notebook com 4 GB de RAM disponíveis no Brasil. Para nossa escolha, levamos em consideração critérios como custo-benefício, recursos e configurações gerais.

1 de 7 Notebooks de 4 GB de RAM são opções mais em conta, voltados a quem busca custo-benefício — Foto: Divulgação/Unsplash Notebooks de 4 GB de RAM são opções mais em conta, voltados a quem busca custo-benefício — Foto: Divulgação/Unsplash

2 de 7 Multilaser Legacy Book é indicado para públicos que procuram modelos mais simples — Foto: Reprodução/Amazon Multilaser Legacy Book é indicado para públicos que procuram modelos mais simples — Foto: Reprodução/Amazon

O primeiro modelo da lista é o Multilaser Legacy Book, indicado para quem procura uma opção de preço baixo e voltada para uso básico. Conta com 64 GB de armazenamento, o que pode ser considerado baixo para usuários mais exigentes. Além disso, o aparelho conta com processador Intel Pentium, que suporta funções leves, como acesso ao navegador e a programas menos robustos, como o pacote Office. Não é recomendado para quem precisa de uma máquina potente.

Sua tela tem resolução HD em 14,1 polegadas, mantendo a qualidade esperada dentro da faixa de preço. O sistema operacional é Windows 10, sem licença gratuita de atualização para a versão 11. Não é indicado para quem deseja uma opção para jogar e/ou acessar programas pesados, como Adobe Photoshop ou AutoCAD.

Na Amazon, tem nota 3,9 de 5 e é elogiado pelo custo-benefício, já que, embora seja limitado, atende bem às funções básicas do dia a dia. No entanto, segundo consumidores, pode apresentar travamentos e superaquecimento da bateria.

Prós: bom custo-benefício;

Contras: voltado apenas para funções básicas.

3 de 7 Positivo Duo C464C funciona como notebook e tablet — Foto: Reprodução/Amazon Positivo Duo C464C funciona como notebook e tablet — Foto: Reprodução/Amazon

Outra alternativa para públicos que tenham como foco o preço é o Positivo Duo C464C. O modelo também tem armazenamento de 64 GB e processador Intel Celeron, o que o torna uma opção boa apenas para quem precisa realizar atividades básicas do dia a dia. Um recurso em destaque é a sua tela touch, que consegue simular as mesmas funcionalidades de um tablet.

Conta com resolução Full HD em uma tela de 11.6 polegadas, que pode ser considerada pequena por usuários mais exigentes. O sistema operacional disponível é Windows 11, o que, em relação ao modelo anterior, pode também ser outro avanço.

Na Amazon, tem nota 4,1 e é elogiado pelo custo-benefício e pela dupla função de tablet e notebook. Entre as críticas estão seu processador, que, por ser simples, pode apresentar lentidão. É encontrado por a partir de R$ 1,5 mil.

Prós: função de tablet e custo-benefício;

Contras: configurações como armazenamento e processador bastante simples.

4 de 7 Modelo Samsung Flash F30 tem design retrô e teclas arredondados — Foto: Reprodução/Amazon Modelo Samsung Flash F30 tem design retrô e teclas arredondados — Foto: Reprodução/Amazon

O Samsung Flash F30 é outra opção com armazenamento com 64 GB, mas que, diferentemente dos modelos anteriores, tem SSD no lugar do antigo HD. Isso permite que a máquina rode mais rapidamente, já que tem transferência de dados mais rápida, e até mesmo que a peça dure mais tempo.

O processador Intel Celeron equipa a máquina e permite usos mais básicos, como assistir a filmes ou trabalhar com programas leves. Assim, é uma opção interessante para quem tem um pouco mais de orçamento para investir em um notebook voltado ao uso cotidiano. Sua tela tem resolução Full HD e 13.3 polegadas.

Na Amazon, as avaliações alcançam 4,6 estrelas, sendo bastante elogiado pela qualidade da tela e do funcionamento em relação ao custo-benefício. As críticas são em relação à simplicidade do modelo, que, como os demais notebooks apresentados na lista, pode não atender bem a quem trabalha em home office.

Prós: uso de SSD e tela Full HD;

Contras: processador que suporta apenas funções básicas.

5 de 7 Ultrafino IdeaPad 3i tem processador i3 e 4 GB de RAM — Foto: Reprodução/Amazon Ultrafino IdeaPad 3i tem processador i3 e 4 GB de RAM — Foto: Reprodução/Amazon

O notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3i pode ser uma alternativa para usuários que tenham mais orçamento e busquem modelos um pouco mais robustos. Dessa vez, além de 4 GB de RAM, o modelo também oferece 256 GB de armazenamento SSD e processador Intel i3. Isso significa que a máquina aguenta funções um pouco mais pesadas e até mesmo jogos leves.

Sua tela é um pouco mais simples, mantendo resolução HD em 15,6 polegadas. O sistema operacional é Windows 11, e essa opção pode ser interessante para quem busca um notebook para trabalhar ou estudar.

Na Amazon, os usuários avaliaram o modelo com 4,8 estrelas. Os principais elogios são relacionados à rapidez do dispositivo, que, pelo preço, impressiona. As críticas, por sua vez, são em relação à tela, que não tem muitos recursos. É encontrado por a partir de R$ 2,8 mil.

Prós: processador Intel i3 e armazenamento SSD;

Contras: tela HD.

6 de 7 Dell Inspiron oferece para os usuários 256 de SSD — Foto: Reprodução/Amazon Dell Inspiron oferece para os usuários 256 de SSD — Foto: Reprodução/Amazon

O Dell Inspiron i15-3501-A25P é uma opção com SSD de 256 GB e processador i3, sendo mais potente do que as máquinas de entrada apresentadas na lista. Por isso, esse notebook pode atender a usuários que procuram um modelo que responda não somente a funções básicas, mas também para alguns programas mais pesados.

Tem resolução de tela com qualidade HD e 15,6 polegadas, o que atende a quem procura um modelo mais robusto. O sistema operacional ainda está na versão anterior, que é o Windows 10, mas conta com atualização gratuita para a nova versão. O modelo tem conexão Bluetooth e pode ser usado para estudos ou trabalho home office.

Na Amazon, tem nota 4,7 de 5 e é bastante elogiado pela qualidade que entrega. As críticas são em relação ao teclado numérico, que pode ter tamanho estreito. É encontrado por valores a partir de R$ 2,9 mil.

Prós: processador i3 e armazenamento em SSD;

Contras: tela HD e sistema operacional Windows 10.

7 de 7 Processador i5 e SSD 256 GB podem otimizar a velocidade do notebook — Foto: Reprodução/Amazon Processador i5 e SSD 256 GB podem otimizar a velocidade do notebook — Foto: Reprodução/Amazon

Um modelo de valor mais alto e voltado a usuários com orçamento maior é o Acer Aspire 5. A linha possui vários aparelhos, mas o que oferece 4 GB de RAM vem equipado também com o armazenamento SSD de 256 GB, além do processador i5. O sistema operacional disponível é o Windows 11.

O Acer Aspire 5 possui resolução HD em uma tela de 14 polegadas. Desse modo, não apresenta configurações muito altas em imagem e não é indicado para quem é exigente nesse sentido.

Na Amazon, tem nota 3,8 de 5, angariando elogios pelo seu desempenho. No entanto, alguns consumidores apontaram problemas após pouco tempo de uso.

Prós: processador i5 e armazenamento em SSD;

Contras: tela HD.

