Nubank é internacional? Tem milhas? 6 perguntas e respostas sobre o cartão

O cartão Nubank é bastante utilizado pelos brasileiros. Só no primeiro trimestre de 2021 foram R$92 bilhões com os cartões da fintech . No entanto, muitos consumidores ainda têm dúvidas sobre o funcionamento do roxinho. Perguntas como "O Nubank é internacional?", " Nubank tem milhas?" e " Nubank tem cashback?" são recorrentes tanto entre os clientes do banco digital quanto entre interessados em adquirir o serviço.

Alguns consumidores também desconhecem o funcionamento dos recursos de crédito e débito do Nubank, modalidades que podem ser solicitadas de forma independente ou utilizadas em conjunto, a depender do desejo do usuário. Para esclarecer essas dúvidas, o TechTudo reuniu informações importantes sobre a empresa e como ela opera. Confira, a seguir, seis principais perguntas e respostas sobre o cartão Nubank.

1 de 6 Veja lista com seis perguntas e respostas sobre o Nubank — Foto: Divulgação/Nubank Veja lista com seis perguntas e respostas sobre o Nubank — Foto: Divulgação/Nubank

O Nubank tem conta conjunta? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Nubank tem anuidade?

O Nubank não cobra anuidade dos clientes, nem qualquer outra tarifa de manutenção, como de uso do cartão de crédito ou mesmo do aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS). Também não há cobrança para transferir dinheiro para outros bancos, fazer depósitos via boletos, emitir cartões de crédito ou débito, e nem mesmo para ativar a conta.

O usuário só é cobrado quando realiza saques nas redes Banco24Horas e Saque e Pague. Nestes casos, cada saque tem uma tarifa de R$ 6,50, que, segundo a empresa, é referente ao custo de utilização dessas redes externas. Além disso, o cliente pode ser cobrado de taxas de juros ou multa caso atrase o pagamento da fatura, assim como ocorre em outras instituições financeiras.

2. O cartão Nubank é crédito ou débito?

Os dois. Inicialmente, o cartão Nubank só funcionava na função crédito. No entanto, em 2018, a empresa lançou a possibilidade de ativar a função débito, com funcionamento interligado à conta digital do Nubank, a NuConta.

Com a função de crédito, o usuário pode fazer compras em estabelecimentos físicos e virtuais de acordo com seu limite e, então, visualizar a fatura no aplicativo, assim como em qualquer outro cartão de crédito comum. Na função débito, é possível fazer compras usando o saldo disponível na conta, efetuar pagamentos em maquininhas, realizar saques em caixas eletrônicos, entre outras funções.

2 de 6 Nubank tem função crédito e débito — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Nubank tem função crédito e débito — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

O Nubank explica que não é preciso ter um cartão de crédito para solicitar um cartão de débito — basta ter uma NuConta ativa. No entanto, caso o cliente já possua a função crédito e tenha um cartão emitido após setembro de 2018, ele pode ativar a função débito pelo próprio aplicativo.

3. Nubank é internacional?

Sim. Todos os cartões de crédito Nubank são internacionais e utilizam a bandeira MasterCard, aceita em vários países. O usuário pode usar o cartão em viagens ao exterior, assim como para fazer compras em sites estrangeiros. A empresa não cobra taxas para liberar a função de compras em outros países.

Para usar o cartão em viagens internacionais, o usuário deve ativar a função “aviso viagem” pelo próprio aplicativo do banco, sem a necessidade de entrar em contato por atendimento telefônico ou chat. O recurso ajuda a evitar que o cartão seja bloqueado por suspeita de fraude por conta de transações no exterior.

3 de 6 Transferência internacional começa no app do Nubank, mas deve ser finalizada na plataforma Remessa Online — Foto: Divulgação/Nubank Transferência internacional começa no app do Nubank, mas deve ser finalizada na plataforma Remessa Online — Foto: Divulgação/Nubank

Além disso, o aplicativo também permite receber dinheiro do exterior, por meio do recurso “Transferência Internacional”. As transações são realizadas por intermédio do site Remessa Online, onde o procedimento é concluído. O app do Nubank também possui um simulador que exibe o valor já convertido para a moeda estrangeira.

4. Nubank tem milhas?

O Nubank possui um programa de benefícios chamado Nubank Rewards, que permite acumular pontos que podem ser transformados em milhas da Smiles. Funciona da seguinte forma: a cada R$ 1 gasto no cartão Nubank, o usuário acumula um ponto no programa de fidelidade. Quando transferidos para a Smiles, cada quatro pontos Rewards valem uma milha.

4 de 6 Tela de troca de pontos Rewards da Nubank pelas milhas Smiles — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela de troca de pontos Rewards da Nubank pelas milhas Smiles — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

A transferência dos pontos pode ser feita pelo próprio aplicativo do Nubank. O usuário precisa informar apenas a quantidade de pontos que deseja transferir e sua senha. De acordo com a empresa, o saldo da Smiles é atualizado em poucos segundos. Não há limite mínimo de transferência, logo, o usuário pode transferir quantos pontos quiser, na hora que quiser.

A assinatura do Rewards custa R$ 19 por mês ou R$ 190 no plano anual. No entanto, o Nubank não está aceitando novas assinaturas no programa no momento.

5. Nubank tem cashback?

O cashback do Nubank está disponível somente para usuários do cartão Nubank Ultravioleta, a versão premium do banco. Todas as compras feitas com o cartão Ultravioleta geram 1% de dinheiro de volta. Os valores são atualizados em tempo real no aplicativo.

5 de 6 Nubank Ultravioleta é versão premium do roxinho — Foto: Divulgação/Nubank Nubank Ultravioleta é versão premium do roxinho — Foto: Divulgação/Nubank

Segundo a empresa, o cashback nunca expira e rende a 200% do CDI ao ano. Os valores podem ser usados como o cliente quiser, seja transferindo o montante para a conta do Nubank, transformando em milhas por meio da parceria com a Smiles ou investindo, por meio da NuInvest.

Para ter acesso ao Nubank Ultravioleta, basta fazer a solicitação pelo próprio aplicativo. O banco, então, fará uma análise de crédito. Caso o usuário for aprovado, receberá um retorno por e-mail. A mensalidade do Nubank Ultravioleta é R$ 49, mas os clientes podem ser isentos da taxa, a depender do valor que gastam na fatura do cartão ou dos investimentos realizados.

6. Como aumentar limite do Nubank?

É possível solicitar aumento de limite do Nubank diretamente pelo aplicativo. O pedido pode ser feito por meio do botão “Pedir novo limite máximo”, disponível na tela de ajuste do limite atual. Após analisar o perfil do cliente, o Nubank decide liberar ou não um novo valor.

6 de 6 Pedindo um novo limite máximo para o cartão Nubank — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima Pedindo um novo limite máximo para o cartão Nubank — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima

Algumas dicas podem facilitar a liberação de crédito no Nubank, como pagar a fatura antes do fechamento e usar o cartão explorando o limite disponível, o que ajudará a instituição entender o seu perfil de consumo. Também é importante manter os dados pessoais e a renda atualizados no cadastro do app, para que as análises de crédito sejam feitas com seus dados mais recentes.

Com informações de Nubank (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais