O que comprar na Shein? Seis perguntas e respostas sobre a loja de moda

Shein é uma loja de moda que comercializa peças femininas, masculinas, infantis e plus size. Popular entre brasileiros, o e-commerce chinês também conta com acessórios, maquiagem, itens para a casa e produtos pet em seu catálogo. Além do site, a Shein possui um aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ), que permite ao cliente fazer o rastreio do pedido, obter recompensas e descontos na plataforma, e acionar o atendimento para resolver problemas com o serviço.

Vale ressaltar que, por serem despachados do exterior, todos os produtos enviados pela loja estão sujeitos ao imposto de importação, conforme determinado pela Lei nº 3.244, de 1957. A empresa chinesa, no entanto, se compromete a arcar com 50% das taxas, caso as mercadorias sejam tributadas. Nas próximas linhas, o TechTudo esclarece seis dúvidas comuns sobre a Shein. Saiba o que comprar na loja, veja como conseguir descontos e descubra se a Shein é confiável.

1 de 5 Shein: loja de moda chinesa entrega no Brasil e tem produtos variados no catálogo — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Shein: loja de moda chinesa entrega no Brasil e tem produtos variados no catálogo — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

1. O que é e como funciona a Shein?

A Shein é uma loja online de origem chinesa que vende produtos variados. O e-commerce está disponível na web quanto no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Para fazer compras na plataforma, é necessário realizar um cadastro, que pode ser feito com endereço de e-mail ou número de telefone. Também é possível importar dados de contas Google ou Facebook. O cliente ainda consegue marcar quais são suas preferências de compra.

A loja aceita os seguintes métodos de pagamento: Pix, PayPal, boleto bancário, cartão de débito, crédito internacional e cartão de crédito brasileiro. Nesta última opção, o valor pode ser parcelado em até seis vezes sem juros. Vale lembrar que a Shein permite que o cliente configure a moeda de pagamento de acordo com o país em que reside e escolha a forma de pagamento desejada.

2. Como conseguir descontos na Shein?

Consumidores interessados em comprar na Shein por preços mais baixos devem visitar a loja com frequência, já que o e-commerce está sempre disponibilizando novas promoções. No site, há ofertas de frete grátis, cupons de desconto na primeira compra e acima de determinados valores, além de promoções em datas comemorativas, como Carnaval e Natal. No aplicativo, os clientes conseguem participar do programa de pontos e obter recompensas. Cada 100 pontos dão desconto de U$S 1, mas eles têm data para expirar.

Há quatro maneiras de acumular pontos. A primeira consiste em simplesmente abrir o aplicativo todos os dias e fazer login. Para confirmar o check-in, vá até a opção "Mim" e selecione o ícone do calendário, na parte superior da tela. Quando feito por sete dias seguidos, o login acumula bônus. Se a pessoa esquecer de entrar, o ciclo será igualmente reiniciado.

A segunda forma de ganhar recompensas é postar uma resenha do produto com foto, o que dá 20 pontos. Ao escrever informações sobre o tamanho da peça, são computados mais cinco pontos. Comentários em posts, por sua vez, dão dez pontos.

2 de 5 Entenda como obter os descontos oferecidos pela Shein — Foto: Lucas Santos/TechTudo Entenda como obter os descontos oferecidos pela Shein — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Fazer compras, é claro, também rende benefícios – cada dólar gera um ponto. Isso significa que a conversão é feita em dólar, mesmo que o pagamento tenha sido feito em real. Em outras palavras, após realizar o pedido e pagar em reais, os pontos que irão aparecer já terão sido convertidos para a moeda americana.

Por fim, jogar o game do app é a quarta maneira de obter recompensas. O objetivo é encontrar as cartas com as letras "S", "H", "E", "I" e "N" para formar a palavra "SHEIN". Os usuários ganham dois cartões por dia, que podem ser as letras, um prêmio ou um cartão vazio. A loja libera mais cartas quando o consumidor compartilha o link do game, fica no app por 15 segundos ou troca pontos por cartões.

3. Como rastrear pedido realizado na Shein?

É possível fazer o rastreamento dos pedidos efetuados na Shein por meio do aplicativo. Basta abrir o perfil, ir até a opção "Meus Pedidos", selecionar "Enviado" e, por fim, pressionar a opção "Rastrear". Com isso, o cliente consegue ver todas as etapas pelas quais o produto passou e ainda irá passar até chegar ao destino. A previsão de entrega pode variar de acordo com o endereço do consumidor.

3 de 5 Procedimento ensina como rastrear o pedido pelo aplicativo da Shein — Foto: Marcela Franco/TechTudo Procedimento ensina como rastrear o pedido pelo aplicativo da Shein — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Vale lembrar que os produtos da Shein são exportados da China para o Brasil e, por isso, estão sujeitos à tributação pela Receita Federal. No entanto, o e-commerce se compromete a pagar 50% do valor da taxa de importação. Caso o cliente seja taxado, mas não deseje pagar o imposto, o produto volta para a loja, que realiza o reembolso de acordo com a preferência do usuário – ou diretamente na conta em que o pagamento foi feito, ou na carteira da marca no site.

4. O que comprar na Shein?

A Shein possui um catálogo variado, que inclui peças das categorias infantil, adulta e plus size. Entre as opções de roupas femininas aparecem blusas, pijamas, saias, calças jeans, cropped, vestidos longos, curtos, midi, e de festa, roupas de academia e muito mais. Na seção moda praia, há biquíni, maiô, saída de praia e quimono, por exemplo.

4 de 5 Shein tem diversas categorias de roupas — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Shein tem diversas categorias de roupas — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Na aba de acessórios, os clientes podem escolher bolsas, anéis, brincos, óculos, mochilas, tênis, relógios, entre outros. As roupas masculinas também encerram uma grande variedade de peças, incluindo calças, camisas, moletom, sapatos e até mesmo conjuntos. A seção de roupa infantil é separada por idade, o que facilita a busca das peças.

5. Como entrar em contato com a empresa?

Se o cliente precisar entrar em contato com a Shein, pode fazê-lo por meio do aplicativo da empresa. O app dispõe de um chat online no qual é possível acessar o atendimento automático ou falar com um atendente. A ferramenta é útil para resolver questões sobre pedido, pagamento, conta, reembolso, entre outras.

5 de 5 Saiba entrar em contato com a Shein pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba entrar em contato com a Shein pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para entrar em contato com a Shein, abra o app da loja e vá até "Suportar", página em que dúvidas frequentes serão exibidas. Se quiser conversar com um atendente, opte por "Serviço ao Cliente". Depois disso, escolha o motivo da reclamação. Caso sua questão não seja respondida, vá em "Agente de Contato" e "Serviço online". Então, é só digitar a mensagem e iniciar o bate-papo.

6. Shein é confiável?

A Shein é bem avaliada no site Reclame Aqu, onde a loja obteve nota 7,4 desde que foi cadastrada (março de 2019). No geral, mais de 99% das reclamações foram respondidas; 67% das pessoas voltariam a fazer negócio com a marca, cujo índice de solução de problemas é de 72,8%.

Ainda no site, usuários relatam experiências negativas principalmente na categoria de moda feminina, com cerca de 24% das reclamações. Também há reclamações sobre os canais de atendimento, pagamentos e estornos, atraso na entrega e produtos não recebidos.

