O Omegle , site de bate-papo que permite conversar com desconhecidos , é conhecido por banir usuários com frequência. Em geral, o banimento ocorre após violações dos termos de serviço da plataforma, que proíbe práticas como transmissão de conteúdos sexualmente explícitos, assédio e divulgação de informações privadas de terceiros.

No entanto, comportamentos aparentemente inofensivos, como encerrar chats, também podem ser mal interpretados pelo Omegle e resultar na expulsão do usuário. Para que você possa usar a ferramenta de bate-papo sem interrupções, o TechTudo explica, a seguir, os critérios de banimento do Omegle e lista as razões mais comuns que levam alguém a ser suspenso no site.

1 de 5 Omegle: veja práticas que dão "ban" e o que você não pode fazer no site — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Omegle: veja práticas que dão "ban" e o que você não pode fazer no site — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Como falar com desconhecidos online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

Como funciona o banimento do Omegle

O Omegle automatizou o banimento de usuários para tornar o ambiente online mais seguro. Na prática, isso significa que o Omegle faz suposições sobre o comportamentos dos usuários. Por exemplo, se muitas pessoas encerram conversas com você, o site entende que você está sendo ofensivo ou assediando usuários. Portanto, é possível ser banido do Omegle mesmo tendo um bom comportamento e não cometendo infrações.

2 de 5 Omegle possui software de bloqueio automatizado para punir usuários que violam as políticas do site — Foto: Diretrizes da comunidade Omegle Omegle possui software de bloqueio automatizado para punir usuários que violam as políticas do site — Foto: Diretrizes da comunidade Omegle

Além disso, os internautas podem ser banidos em casos de violação dos Termos de Serviço do Omegle. Compartilhamento de pornografia, assédio, envio de discurso de ódio e tentativa de burlar proibições estão entre as práticas que podem resultar na suspensão dos usuários. O tempo de banimento da plataforma varia de acordo com o tipo de violação e a frequência do ocorrido, podendo durar de uma semana a meses. As suspensões mais longas costumam durar 120 dias.

Práticas passíveis de banimento no Omegle

1. Encerrar muitos chats

Fechar bate-papos no Omegle é comum, seja porque você não está gostando da conversa ou simplesmente por falta de interação. Também existe a possibilidade de acontecer uma falha na conexão dos participantes. No entanto, independente do motivo, sair de conversas com frequência é uma das formas de ser banido do Omegle.

3 de 5 Encerrar muitos chats no Omegle é um dos motivos quem levam à punição — Foto: Reprodução/Omegle Encerrar muitos chats no Omegle é um dos motivos quem levam à punição — Foto: Reprodução/Omegle

Isso ocorre porque o site pode sinalizar o usuário como spammer, pessoa responsável por enviar mensagens em massa. Além disso, se um usuário encerra muitos chats, a equipe do Omegle supõe que a pessoa não está contribuindo positivamente com a plataforma, e isso também pode acarretar punição.

2. Ter muitos chats encerrados

Se desconhecidos deixarem seu bate-papo com frequência, você também pode ser banido do Omegle. O site entende que a rejeição é causada porque o usuário assedia ou ofende outra pessoa. Na prática, porém, sabe-se que sair da conversa de forma repentina no Omegle é comum e ocorre por diversos motivos.

4 de 5 Se usuários desconectarem do seu chat com frequência você pode ser punido do Omegle — Foto: Reprodução/Marcela Franco Se usuários desconectarem do seu chat com frequência você pode ser punido do Omegle — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Ser denunciado por algum usuário

É possível denunciar usuários no Omegle por situações que configurem violação dos Termos de Serviço ou até mesmo sem motivos. De qualquer forma, ter a conta denunciada pode resultar em banimento da plataforma. Para evitar esse tipo de situação, é importante não externar comentários preconceituosos ou fazer brincadeiras que deixem a outra pessoa desconfortável, além de evitar realizar atividades proibidas pela plataforma.

4. Violar os termos de serviço do Omegle

A violação de quaisquer das diretrizes da comunidade do Omegle é passível de punição. O documento está disponível no rodapé da página inicial do site. Para facilitar sua compreensão, o TechTudo lista e explica, a seguir, as principais práticas que são proibidas pelo serviço.

5 de 5 O documento com diretrizes da comunidade Omegle pode ser acessado na parte de baixo da página inicial — Foto: Reprodução/Marcela Franco O documento com diretrizes da comunidade Omegle pode ser acessado na parte de baixo da página inicial — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Transmissão de nudez, pornografia e conteúdo sexualmente explícito

É proibido transmitir conteúdos sexualmente explícitos, nudez e pornografia nos bate-papos. Promover qualquer conduta que induza à violência ou exploração sexual também viola as diretrizes da comunidade Omegle.

Assédio e discurso de ódio

No Omegle também é expressamente proibido proferir discurso de ódio, ou seja, discriminar pessoas com base na raça, gênero, orientação sexual ou quaisquer outras características. Além disso, serão banidas pessoas que adotarem condutas abusivas, como fazer solicitação sexuais indesejáveis ou promover ataques pessoais.

Divulgação de informações privadas de outras pessoas

Divulgar informações privadas de outras pessoas sem permissão viola um das diretrizes do Omegle. Tentativas de obter dados pessoais dos usuários também são proibidas pela plataforma. Em outras palavras, não é permitido compartilhar informações pessoais trocadas em bate-papos do site.

Uso de bots

O site de bate-papo também não permite o uso de bots, robôs autônomos que realizam tarefas pré-determinadas. Um bot pode, por exemplo, disparar mensagens ou propagandas em diversas conversas. Independente da finalidade, usar robôs no site resulta em banimento do Omegle.

Propaganda

O Omegle proíbe usar a plataforma para fins comerciais, como divulgar ou anunciar produtos ou serviços. Sendo assim, não é permitido fazer propagandas para os usuários durante as conversas.

Falsidade ideológica

É proibido compartilhar documentos com informações falsas ou adicionais usando o Omegle. A ação, considerada crime de falsidade ideológica, é passível de banimento pela plataforma.

Violação de propriedade intelectual

Também é proibido reproduzir na plataforma cópias de fotos, textos ou outros tipos de obras criadas por terceiros sem autorização do autor. A prática é considerada violação de propriedade intelectual e pode levar a banimento no Omegle.

Veja também: como se preparar para uma conversa de vídeo sem se expor