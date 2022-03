OnlyFans é seguro? Sete cuidados que você deve tomar no site

OnlyFans é uma rede social para compartilhamento de conteúdo exclusivo que ganhou bastante popularidade por permitir a venda de nudes pela Internet . Isso torna a plataforma alvo de pessoas mal intencionadas e expõe os criadores de conteúdo a uma série de riscos, principalmente em casos de vazamento de imagem. No entanto, é possível vender nudes com segurança pelo OnlyFans ao se cercar de cuidados simples, como usar um e-mail anônimo para criar a conta, não expor o rosto nas fotos e remover dados EXIF das imagens.

Além disso, o próprio site disponibiliza alguns recursos que ajudam a reforçar a proteção ao usuário. É o caso da adição de marca d'água às fotos e da habilitação da verificação em duas etapas. A seguir, o TechTudo listou sete cuidados que os criadores de conteúdo devem ter ao usar o OnlyFans.

1 de 5 Lista reúne sete cuidados que criadores de conteúdo devem ter ao usar o site OnlyFans — Foto: Juliana Campos/TechTudo Lista reúne sete cuidados que criadores de conteúdo devem ter ao usar o site OnlyFans — Foto: Juliana Campos/TechTudo

1. Use um e-mail anônimo para criar a conta

O primeiro passo para proteger seus dados no OnlyFans é informar um e-mail anônimo no ato do cadastro em vez de fornecer seu e-mail pessoal. Uma boa opção é recorrer ao servidor de e-mail ProtonMail, plataforma que não exige informações pessoais para completar o cadastro.

Ao criar uma conta no ProtonMail, evite usar nomes, sobrenomes ou apelidos conhecidos, e opte pela adoção de um pseudônimo. Dessa forma, você evita que seus dados sejam expostos em casos de vazamentos ou falhas de segurança, além de dificultar que alguém encontre você em outras redes sociais.

2. Nunca revele dados pessoais

Esta dica pode parecer óbvia, mas é fundamental para garantir a segurança dos criadores de conteúdo e, por isso, merece ser reforçada: nunca, sob hipótese alguma, revele dados pessoais para terceiros em plataformas online, principalmente em sites que permitem o compartilhamento de conteúdo adulto, como o OnlyFans. Além de correr riscos de ter sua identidade revelada, você também pode ser alvo de golpes e fraudes na Internet.

2 de 5 Não é recomendado expor dados pessoais para terceiros no OnlyFans — Foto: Pond5 Não é recomendado expor dados pessoais para terceiros no OnlyFans — Foto: Pond5

Ao criar uma conta como criador de conteúdo, o OnlyFans solicita informações pessoais como nome completo, documento de identificação e dados bancários. Esses elementos são necessários para que a plataforma consiga realizar transferências de dinheiro ao usuário, de forma que não é possível omiti-las.

No entanto, não é por isso que você precisa revelar ou dar pistas de sua identidade aos assinantes do seu perfil. Ademais, conforme orientado no tópico anterior, prefira criar sua conta com um endereço de e-mail anônimo e evite fazer login rápido com o Twitter.

3. Não exponha o rosto nas fotos

Não publicar fotos e vídeos mostrando o rosto é uma recomendação fundamental para preservar sua privacidade no OnlyFans. A prática contribui para que terceiros não consigam reconhecer você caso as imagens íntimas vazem na Internet.

3 de 5 Uma dica para evitar ser reconhecido no OnlyFans é evitar publicar fotos com identificações visíveis, como tatuagens ou marcas de nascença — Foto: Pond5 Uma dica para evitar ser reconhecido no OnlyFans é evitar publicar fotos com identificações visíveis, como tatuagens ou marcas de nascença — Foto: Pond5

Evitar revelar elementos como tatuagens e marcas de nascença também é importante. Ao expor detalhes dessa natureza, os criadores de conteúdo estão mais vulneráveis a stalkers ou pessoas mal intencionadas, que podem usar essas "pistas" para caçar o usuário nas redes sociais e importuná-lo. Lembre-se ainda de prestar atenção a objetos ou lugares que aparecem ao fundo das imagens, para evitar que descubram algum local que você frequenta.

4. Proteja o conteúdo com marca d'água

Inserir marca d’água nas fotos e vídeos postados no OnlyFans é mais uma recomendação importante para proteger os conteúdos. De acordo com a empresa, essa atitude serve para "desencorajar as republicações não consensuais" de todo o material postado na rede. O método também permite ao usuário ter créditos e direitos autorais sobre o conteúdo publicado.

4 de 5 Habilitar a marca d'água para conteúdos postados no OnlyFans é uma boa opção para evitar divulgações mal intencionadas — Foto: Pond5 Habilitar a marca d'água para conteúdos postados no OnlyFans é uma boa opção para evitar divulgações mal intencionadas — Foto: Pond5

Para adicionar marca d'água nas fotos e nos vídeos do OnlyFans, acesse as configurações da plataforma e clique na opção "Privacidade e Segurança". Em seguida, escolha "Marca d'água" e habilite o recurso, selecionando as mídias publicadas na rede social.

5. Habilite a verificação em duas etapas

A verificação de duas etapas adiciona uma camada extra de segurança à conta do OnlyFans e, desta forma, ajuda a evitar que o perfil seja invadido ou acessado por terceiros. Com o recurso, além de fazer login utilizando a sua senha pessoal, você também precisa usar um código de confirmação para comprovar sua identidade.

Para habilitar a verificação em duas etapas no seu perfil, acesse as configurações do OnlyFans e, em seguida, clique em “Conta”. Então, selecione a aba “Verificação em duas etapas” e ative o recurso. Vale lembrar que você deverá baixar um aplicativo de autenticação no celular, como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, realizar a leitura do QR Code e seguir o passo a passo informado na tela para concluir o processo.

6. Remova os dados EXIF das fotos

Os dados EXIF das fotos contêm informações consideradas sensíveis, tais como a data e o local de captura da imagem. No pior dos casos, esses dados podem ser usados por pessoas mal intencionadas para rastrear o usuário. Para evitar possíveis dores de cabeça, pode ser interessante remover essas informações das fotos antes de postá-las na plataforma.

5 de 5 Procedimento para remover dados EXIF de fotos no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Procedimento para remover dados EXIF de fotos no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Para retirar EXIF dados das imagens no Windows, você deve selecionar a foto e clicar em "Propriedades". Em seguida, vá em "Detalhes" e clique em "Remover propriedades e informações pessoais". Na próxima janela, basta selecionar as informações que você deseja excluir e clicar em "Ok" para concluir o procedimento.

7. Bloqueie fãs incômodos, se necessário

Se tiver problemas com algum assinante do seu perfil no OnlyFans, saiba que a plataforma fornece a opção de bloquear usuários incômodos e eliminar quaisquer possibilidades de interação com a pessoa em questão. Para isso, acesse o perfil desejado e clique nos três pontos localizados no canto direito superior na página. Na sequência, basta escolher a opção "Bloquear usuário" para fazer com que essa pessoa não consiga mais entrar em contato com você.

Com informações de OnlyFans (1/2/3) e VPNOverview

