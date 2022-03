Pokémon Scarlet e Violet: saiba o que esperar dos novos jogos da franquia

Pokémon Scarlet e Violet são os novos jogos da famosa franquia de RPG da Nintendo e The Pokémon Company para Nintendo Switch . Com previsão de lançamento para o fim de 2022, os games dão início à nona geração de monstrinhos e prometem ir além com as mecânicas de gameplay introduzidas em Pokémon Legends: Arceus , que já é um grande sucesso de vendas na plataforma . Entre os destaques estão um mundo aberto à exploração e os novos bichinhos iniciais que os jogadores podem escolher: Sprigatito (planta), Fuecoco (fogo) e Quaxly (água).

Vale lembrar que o anúncio aconteceu durante o Pokémon Day 2022 neste último domingo (27), que celebrou o aniversário de 26 anos da série. Para ajudar a entender o que esperar de Pokémon Scarlet e Violet, desde mecânicas de gameplay a uma possível localização em português do Brasil, o TechTudo traz os principais detalhes nos parágrafos a seguir.

1 de 6 Pokémon Scarlet e Violet são novos jogos da série de monstrinhos para Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Pokémon Pokémon Scarlet e Violet são novos jogos da série de monstrinhos para Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Pokémon

O que esperar da história?

Tendo em vista que os jogos acabaram de ser revelados mundialmente, ainda não há detalhes oficiais sobre a história. No entanto, os jogadores podem esperar por uma região inédita, supostamente inspirada na Península Ibérica (Espanha e Portugal), com personagens nunca antes vistos na franquia, além de um possível novo grupo antagonista que deve ser uma ameaça ao longo da jornada.

Agora que os jogos já foram apresentados, não deve tardar até que a Nintendo e a The Pokémon Company intensifiquem a campanha de marketing com novos trailers de gameplay e apresentações dedicadas, como as tradicionais Pokémon Presents.

2 de 6 Sprigatito, Fuecoco e Quaxly são os Pokémon iniciais da nona geração de monstrinhos — Foto: Divulgação/The Pokémon Company Sprigatito, Fuecoco e Quaxly são os Pokémon iniciais da nona geração de monstrinhos — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

Novos Pokémon

Toda nova geração de Pokémon traz expectativas quanto aos monstrinhos iniciais. Os de Scarlet e Violet já foram apresentados aos fãs e rapidamente viralizaram nas redes sociais, com centenas de artes sendo publicadas no mundo todo.

O primeiro deles é o Sprigatito, um gato do tipo planta que é descrito como caprichoso e sempre em busca de atenção. Já o segundo é um crocodilo do tipo fogo chamado Fuecoco, cuja descrição oficial aponta que ele é um monstrinho descontraído e que faz tudo no seu próprio ritmo. Por fim, Quaxly é um patinho do tipo água que chama a atenção por ser sério e vaidoso.

É interessante notar como os nomes dos novos Pokémon iniciais também dão a entender uma origem espanhola, reforçando a teoria de que os novos jogos se passariam na Península Ibérica.

3 de 6 Pokémon Scarlet e Violet vai além da fórmula de Legends: Arceus e promete mundo aberto rico para exploração — Foto: Divulgação/The Pokémon Company Pokémon Scarlet e Violet vai além da fórmula de Legends: Arceus e promete mundo aberto rico para exploração — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

Mundo aberto

Pokémon Legends: Arceus, lançado em janeiro de 2022, tinha o objetivo de introduzir uma nova fórmula aos jogos da série, focando sobretudo em mecânicas de exploração em que os jogadores encontram e capturam os monstrinhos em tempo real. A premissa foi muito bem recebida pelos fãs, com reflexo direto no seu número de vendas. Agora, parece que Pokémon Scarlet e Violet darão um passo além e serão os jogos mais ambiciosos da história da franquia.

De acordo com as primeiras informações, os novos games dão "um novo passo evolutivo" e entregam um "mundo aberto rico e expressivo", com várias cidades e ambientes selvagens espalhados pela região. Também será possível avistar os monstrinhos nos céus, oceanos, florestas e até mesmo pelas cidades.

Aparentemente, a premissa segue intocada: os jogadores podem batalhar com os Pokémon selvagens para capturá-los. Também é muito provável que haja batalhas contra ginásios, que são tradição na série. O vídeo de anúncio traz uma cidade muito semelhante a Barcelona onde há uma construção gigante com uma pokébola no topo, que pode ter relação com uma possível Liga Pokémon.

4 de 6 Pokémon Scarlet e Violet chegam exclusivamente ao Nintendo Switch no fim de 2022 — Foto: Divulgação/The Pokémon Company Pokémon Scarlet e Violet chegam exclusivamente ao Nintendo Switch no fim de 2022 — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

Possíveis mudanças em relação ao Pokémon Legends: Arceus

É seguro afirmar que Pokémon Scarlet e Violet devem refinar a fórmula de Pokémon Legends: Arceus, especialmente no que diz respeito ao seu mundo aberto. O último lançamento tem uma certa limitação na exploração, pois os cenários são separados por áreas e devem ser selecionados previamente pelos jogadores, como em Monster Hunter Rise. Já em Scarlet e Violet, tudo indica que será de fato um mundo totalmente interconectado, assim como em The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Também é possível que os novos jogos tragam mecânicas inéditas de combate, assim como Sword e Shield introduziram as evoluções Dynamax e Legends: Arceus, os estilos de batalha focados em agilidade ou poder.

Além disso, Scarlet e Violet devem trazer vários monstrinhos novos para o universo de Pokémon, a exemplo dos iniciais que já foram apresentados. Mais informações devem ser divulgadas nos próximos meses, tendo em vista que os jogos principais da série tradicionalmente lançam em novembro.

5 de 6 Pokémon Scarlet e Violet trazem diferenças entre si, a começar pelas vestes dos protagonistas — Foto: Divulgação/The Pokémon Company Pokémon Scarlet e Violet trazem diferenças entre si, a começar pelas vestes dos protagonistas — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

Diferenças entre as versões

Outra tradição dos jogos de Pokémon é a venda de duas versões distintas. Embora sejam os mesmos jogos quando pensamos em história e no escopo geral, há algumas diferenças pontuais que dependem das preferências dos jogadores. A primeira delas, segundo o que já foi revelado, é a roupa padrão dos protagonistas: Scarlet traz vestes laranjas, enquanto Violet, roxas.

É de se esperar que as versões também apresentem Pokémon lendários distintos, cujas identidades seguem um mistério até o momento. Alguns dos monstrinhos que podem ser encontrados pelos cenários também devem variar, seguindo o exemplo dos lançamentos anteriores.

Essas peculiaridades servem principalmente para incentivar a troca de Pokémon entre os jogadores. Além disso, o suporte ao serviço Pokémon Home, que permite armazenar e transferir monstrinhos entre jogos, também já está confirmado e deve chegar após o lançamento, ainda sem data definida.

6 de 6 Fãs fazem campanha para trazer Pokémon Scarlet e Violet localizados em português do Brasil — Foto: Reprodução/Daniel Reenlsober Fãs fazem campanha para trazer Pokémon Scarlet e Violet localizados em português do Brasil — Foto: Reprodução/Daniel Reenlsober

E a localização em PT-BR?

O site japonês de Pokémon Scarlet e Violet já trouxe a lista de idiomas suportados no jogo e, mais uma vez, o português do Brasil ficou de fora. Com isso, já faz 26 anos que os jogos principais da franquia de RPG esquecem do público brasileiro, mesmo com outras mídias de entretenimento licenciadas e localizadas no país — como animes, mangás, jogos mobile e o card game Pokémon TCG.

Essa informação serviu de pontapé para uma campanha de grandes proporções nas redes sociais, que faz um apelo à The Pokémon Company para que os novos jogos cheguem traduzidos. Até mesmo personalidades como Juliette Freire, campeã da BBB 21, e o fenômeno Casimiro se juntaram às vozes dos fãs e se posicionaram a favor.

As hashtags do movimento, #PokemonPTBR e #VioletScarletPTBR, chegaram a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter no mundo todo segundo apurou o Trends24, com dezenas de milhares de menções. Os fãs também se organizaram para abrir chamados na página oficial de suporte da The Pokémon Company de modo a chamar a atenção aos apelos.

Vale lembrar que a Nintendo, que também tem histórico de entregar jogos sem opção de PT-BR, começou a legendar seus jogos first-party com Mario Party Superstars, em outubro do ano passado. Outros dois lançamentos para Nintendo Switch também confirmaram a localização recentemente, sendo eles: Mario Strikers: Battle League e Nintendo Switch Sports.

Não há qualquer sinal de que os pedidos dos fãs serão atendidos, mas é inegável que a repercussão, que extrapolou o Brasil, deve no mínimo chamar a atenção das empresas. Tendo em vista que Pokémon Scarlet e Violet chegam apenas no fim de 2022, ainda há tempo para mobilizar equipes e contratar profissionais para localizar os jogos para o português.